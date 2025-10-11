Ações da Tesla (TSLA) caem enquanto investigação do FSD ameaça sonhos de robotáxi de um trilião de dólares

TLDR

A NHTSA abriu uma investigação sobre o sistema Full Self-Driving da Tesla, abrangendo 2,88 milhões de veículos após receber relatórios de violações de trânsito e acidentes.

A investigação concentra-se em dois problemas principais: veículos Tesla avançando sinais vermelhos e fazendo mudanças de faixa inadequadas em direção ao tráfego oposto.

As ações da Tesla caíram 8,77% na semana passada após o anúncio da investigação.

A agência recebeu 18 relatórios de veículos com FSD ativado que não pararam adequadamente em sinais vermelhos, com seis acidentes resultando em ferimentos.

Analistas consideram a tecnologia FSD e Robotaxi como críticas para a futura avaliação da Tesla, com algumas metas de preço fortemente dependentes do sucesso da condução autónoma.

As ações da Tesla sofreram um golpe esta semana, caindo 8,77% depois que reguladores federais abriram uma nova investigação sobre a tecnologia Full Self-Driving da empresa. A Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos EUA está examinando 2,88 milhões de veículos Tesla equipados com o sistema FSD.

O momento não poderia ser pior para o fabricante de veículos elétricos. Analistas de Wall Street consideram o FSD e o próximo serviço Robotaxi essenciais para o crescimento futuro da Tesla. A CEO da Ark Invest, Cathie Wood, tem uma meta de preço de cinco anos de $2.600 por ação, com grande parte dessa avaliação dependendo da tecnologia de condução autónoma se tornar uma realidade comercial.

A ação atualmente é negociada em torno de $421. Isso significa que Wood espera que o negócio Robotaxi sozinho multiplique a avaliação de um trilhão de dólares da Tesla por seis vezes.

O que a NHTSA descobriu

A investigação federal surgiu depois que a agência recebeu mais de 50 relatórios de violações de segurança no trânsito envolvendo Teslas equipados com FSD. A investigação centra-se em dois problemas específicos: veículos avançando sinais vermelhos e carros fazendo mudanças perigosas de faixa em direção ao tráfego em sentido contrário.

A NHTSA documentou 18 relatórios de veículos Tesla que não pararam adequadamente em sinais vermelhos enquanto o FSD estava ativado. Alguns não pararam de todo. Outros passaram pelos cruzamentos ou não permaneceram parados durante toda a duração do sinal vermelho.

Seis acidentes envolveram Teslas avançando sinais vermelhos com FSD ativo. Quatro desses acidentes causaram ferimentos. A agência também recebeu reclamações sobre veículos com FSD ativado desviando para faixas opostas durante curvas ou tentando dirigir na contramão em ruas, apesar de sinalização clara.

Um detalhe preocupante se destaca. Algumas reclamações alegaram que o FSD não alertou os motoristas antes de fazer essas manobras perigosas. A Tesla sempre manteve que o FSD requer atenção constante do motorista e intervenção quando necessário.

A investigação examinará se certos comandos de condução do FSD interferem na capacidade do motorista de supervisionar o sistema adequadamente. A NHTSA diz que tem evidências de que a tecnologia "induziu comportamento do veículo que violou leis de segurança no trânsito."

Histórico regulatório da Tesla

Esta marca a quinta investigação aberta da NHTSA envolvendo a Tesla. A empresa agora empata com a Honda pelo segundo lugar em investigações federais ativas. Apenas a Ford tem mais, com oito investigações.

No início deste ano, o Departamento de Eficiência Governamental demitiu aproximadamente 30 funcionários da NHTSA sob a direção de Elon Musk. Muitos desses funcionários eram responsáveis por avaliar a segurança de carros autónomos. Musk desde então foi legalmente removido de sua posição no DOGE.

A agência tem estado ocupada com a Tesla ultimamente. Em outubro, a NHTSA abriu uma investigação sobre colisões com FSD durante condições de visibilidade reduzida, como nevoeiro e reflexo solar. Essa investigação seguiu quatro acidentes, incluindo uma fatalidade.

A Tesla perdeu o prazo de 19 de junho para responder a um questionário detalhado sobre FSD da NHTSA. A empresa não enviou suas respostas até dias após a data de vencimento. Em janeiro, os reguladores abriram outra investigação cobrindo 2,6 milhões de veículos Tesla por acidentes envolvendo o recurso de estacionamento remoto.

Em setembro, a NHTSA anunciou que estava revisando relatórios de incidentes que a Tesla enviou com meses de atraso. A agência também está na segunda fase de potencialmente recolher veículos Model Y devido a um problema elétrico que poderia fazer com que as maçanetas das portas falhem.

O que os analistas pensam

O analista da William Blair, Jed Dorsheimer, classifica a Tesla como "desempenho de mercado", mas vê o Robotaxi como a chave para o valor futuro. A meta de preço de $357,43 de sua empresa inclui $298,61 atribuídos exclusivamente ao negócio de táxi autónomo.

Investidores apostando no futuro de IA e robótica da Tesla agora enfrentam nova incerteza regulatória. A empresa deriva 90% de sua receita e 94% de sua margem bruta das vendas de veículos hoje. Mas otimistas como Cathie Wood e Dan Ives da Wedbush acreditam que o dinheiro real está em software e serviços como o FSD.

A Tesla recentemente lançou versões mais baratas do Model 3 e Model Y para impulsionar as vendas. A empresa também viu vendas melhoradas de veículos elétricos na China e Europa. Wall Street mantém uma classificação de consenso de Manter para a ação enquanto os analistas aguardam o próximo relatório de ganhos do terceiro trimestre.

