A que horas começa o card de luta do UFC Rio?

RIO DE JANEIRO, BRASIL – 10 DE OUTUBRO: (E-D) Oponentes Charles Oliveira do Brasil e Mateusz Gamrot da Polónia frente a frente durante a pesagem cerimonial do UFC Fight Night na Farmasi Arena em 10 de outubro de 2025 no Rio de Janeiro, Brasil. (Foto de Ed Mulholland/Zuffa LLC) Zuffa LLC

O card de luta do UFC Rio 2025 acontece hoje, sábado, 11 de outubro, na Farmasi Arena, Rio de Janeiro, Brasil. No evento principal, o ex-campeão peso-leve do UFC Charles Oliveira enfrenta Mateusz Gamrot, que busca sua oportunidade de disputar um título do UFC. O evento UFC Rio Fight Night será transmitido no ESPN+.

Abaixo, analisamos os detalhes do evento principal do card de luta do UFC Rio e o horário de início de cada parte do evento.

Card de Luta do UFC Rio: Data, Hora, Local, Como Assistir ou Transmitir

Sábado, 11 de outubro de 2025

Local: Farmasi Arena, Rio de Janeiro, Brasil

Horário de Início do Card Principal: 19:00 ET no ESPN+

Horário de Início do Card Preliminar: 16:00 ET no ESPN+

Card Principal do UFC Rio

Charles Oliveira vs. Mateusz Gamrot – Peso-leve

Deiveson Figueiredo vs. Montel Jackson – Peso-galo

Vicente Luque vs. Joel Álvarez – Peso-meio-médio

Jhonata Diniz vs. Mário Pinto – Peso-pesado

Ricardo Ramos vs. Kaan Ofli – Peso-pena

Card Preliminar do UFC Rio

Lucas Almeida vs. Michael Aswell – Peso-pena

Jafel Filho vs. Clayton Carpenter – Peso-mosca

Vitor Petrino vs. Thomas Petersen – Peso-pesado

Bia Mesquita vs. Irina Alekseeva – Peso-galo feminino

Lucas Rocha vs. Stewart Nicoll – Peso-mosca

Julia Polastri vs. Karolina Kowalkiewicz – Peso-palha feminino

Luan Lacerda vs. Saimon Oliveira – Peso-casado (144)

Evento Principal do UFC Rio: Charles Oliveira Vs. Mateusz Gamrot

NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 16 DE NOVEMBRO: Charles Oliveira do Brasil é visto enquanto caminha para o octógono antes de enfrentar Michael Chandler dos Estados Unidos da América numa luta de peso-leve durante o evento UFC 309 no Madison Square Garden em 16 de novembro de 2024 em Nova Iorque. (Foto de Chris Unger/Zuffa LLC) Zuffa LLC

Charles Oliveira (35-11-0-1) luta no UFC desde 2010. Ele conquistou o título vago de peso-leve com sua vitória sobre Michael Chandler em maio de 2021. Defendeu o título uma vez, derrotando Dustin Poirier. Estava programado para enfrentar Justin Gaethje em sua segunda defesa de título, mas Oliveira não bateu o peso para essa luta, que venceu por finalização, perdendo o título na balança.

Oliveira teve chance de recuperar o cinturão em outubro de 2022, mas Islam Makhachev o finalizou e reivindicou o cinturão vago. Desde essa derrota, Oliveira está 2-3, vencendo Beneil Dariush por nocaute técnico em junho de 2023, perdendo para Arman Tsarukyan por decisão dividida em abril deste ano e depois derrotando Chandler em novembro de 2024.

Em sua aparição mais recente, Oliveira lutou contra Ilia Topuria pelo título vago dos 155 libras do UFC. Topuria venceu essa disputa por nocaute no primeiro round.

Oliveira é o lutador nº 4 no ranking oficial de peso-leve do UFC.

PERTH, AUSTRÁLIA – 18 DE AGOSTO: Mateusz Gamrot da Polónia prepara-se para enfrentar Dan Hooker da Nova Zelândia numa luta de peso-leve durante o evento UFC 305 na RAC Arena em 18 de agosto de 2024 em Perth, Austrália. (Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC) Zuffa LLC

Mateusz Gamrot (25-3-0-1) está no UFC desde 2020, quando assinou com a promoção após vencer e defender o título de peso-leve do KSW. O UFC inicialmente tinha Gamrot como substituto de última hora para Renato Moicano contra Magomed Mustafaev, mas Gamrot enfrentou outro estreante do UFC naquele card do UFC Fight Night. Os dois ganharam as honras de "Luta da Noite", com Mustafaev vencendo o combate por decisão dividida.

Gamrot recuperou-se dessa derrota, a primeira de sua carreira, com quatro vitórias consecutivas no UFC. Ele conseguiu finalizações sobre Scott Holtzman, Jeremy Stephens, Carlos Diego Ferreira, e uma decisão sobre Arman Tsarukyan durante esse período, ganhando três prémios de bónus de luta da noite, e o ranking de peso-leve nº 9.

A sequência de vitórias de Gamrot terminou em outubro de 2022 quando o 6º colocado Beneil Dariush o derrotou por decisão unânime no card pay-per-view do UFC 280.

Desde essa derrota, Gamrot está 4-1 com três decisões e uma vitória por nocaute técnico. Ele tinha uma sequência de três vitórias consecutivas indo para o UFC 305, mas perdeu para Dan Hooker em uma decisão de Luta da Noite.

Gamrot recuperou-se desse revés com uma vitória por decisão em maio em um confronto de três rounds contra Ľudovít Klein.

Gamrot é o 8º colocado na categoria dos 155 libras do UFC.

Teremos mais informações sobre o card de luta do UFC Rio 2025.