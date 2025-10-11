Bitcoin testa novo nível de suporte do preço realizado das Baleias a $110K durante grande queda do mercado cripto

Bitcoin ($BTC), o principal ativo cripto, atingiu uma encruzilhada significativa em meio à tendência de queda mais ampla do mercado. Assim, o Bitcoin está supostamente testando um nível de suporte crucial do Preço Realizado de Novas Whales (Baleias) após o crash cripto mais amplo que a declaração de Tarifa de 100% de Trump para a China desencadeou. Como mencionado pelo popular analista cripto, Crypto Onchain, a métrica denota o custo médio de entrada dos novos grandes investidores no mercado. No momento, este desenvolvimento está gerando várias especulações em meio à crescente volatilidade de preços.
Como os dados de mercado sugerem, o Bitcoin ($BTC) está testando o Nível de Suporte de Preço Realizado de Novas Whales (Baleias) a $110K em meio ao declínio do mercado após a declaração de tarifas de 100% dos EUA sobre a China. Normalmente, quando o Bitcoin cai para o respetivo nível de suporte, as whales (baleias) de $BTC frequentemente tomam medidas para defender a base de custo e evitar quedas adicionais. No entanto, com a crescente volatilidade de preços, bem como a incerteza macro iminente, a comunidade está observando atentamente as consequências, pois há probabilidade de uma correção abrangente.
De acordo com os dados da Crypto Onchain, após o banho de sangue cripto iniciado pela declaração de Trump de tarifas de 100% sobre a China, o Bitcoin está se movendo próximo a um notável nível de suporte on-chain relacionado às novas whales (baleias). Uma tendência de queda acentuada acima da marca de $120K destaca a necessidade de novas whales (baleias) virem ao resgate contra quedas adicionais, como normalmente acontece durante tais quedas.
No entanto, se as whales (baleias) não conseguirem manter o nível de suporte de $110K, isso poderia levar a uma sequência de queda. Neste caso, o principal ativo cripto poderia experimentar uma enorme pressão de venda, em meio à confiança trêmula do mercado.