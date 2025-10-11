Como podem os principiantes minerar criptomoeda? 5 sites de mineração na nuvem de Bitcoin sem entrada oferecendo serviços de mineração gratuitos para novos utilizadores em 2025

Como os iniciantes podem minerar criptomoedas? 5 sites de mineração na nuvem de Bitcoin com entrada zero oferecendo serviços de mineração gratuitos para novos usuários em 2025
Minerar Bitcoin já foi uma atividade limitada a especialistas que podiam pagar por hardware e eletricidade caros. Em 2025, no entanto, os iniciantes têm uma maneira muito mais simples de começar: plataformas de mineração na nuvem gratuitas. Esses serviços eliminam a necessidade de comprar equipamentos e permitem que qualquer pessoa se registre online, reivindique taxa de hash gratuita e comece a ganhar Bitcoin instantaneamente. Embora os ganhos de planos gratuitos sejam geralmente modestos, eles fornecem um ponto de entrada sem risco para aqueles que desejam aprender sem pressão financeira.
As cinco plataformas de mineração na nuvem a seguir se destacam pelo acesso sem barreiras, painéis amigáveis ao usuário e reputação por fornecer serviços gratuitos para novos usuários.
DeepHash ganhou força como uma plataforma de mineração global que integra otimização baseada em IA. Novos usuários recebem um pacote inicial gratuito com taxa de hash limitada, permitindo que testem o ambiente de mineração antes de se comprometerem com planos pagos. O painel fornece rastreamento em tempo real de recompensas e alocação de pool, tornando-o educativo para iniciantes.
Uma funcionalidade única é a capacidade de escalar através de aplicativos móveis, o que significa que os usuários podem monitorar e retirar suas recompensas tanto no PC quanto em smartphones. Para os aprendizes, a plataforma demonstra como a lucratividade é calculada, enquanto ainda lhes oferece uma maneira sem custo de experimentar a mineração.
Fazenda de Mineração
Montante da Assinatura
Tempo de Contrato
Lucro Diário
Lucro total
ROI
Noruega – Fazenda Hidrelétrica de Bodø
100
1
1.5
1.5
1.50%
Canadá – Fazenda Hidrelétrica de Quebec
150
2
5
10
3.33%
Islândia – Fazenda Geotérmica de Reykjavik
500
3
16
48
3.20%
Butão – Fazenda Hidrelétrica de Thimphu
1100
3
38.5
115.5
3.50%
Paraguai – Fazenda Hidrelétrica de Itaipu
2800
2
106.4
212.8
3.80%
Uruguai – Fazenda Eólica-Solar de Montevidéu
6500
2
273
546
4.20%
Suécia – Fazenda Hidro-Eólica de Luleå
12500
2
600
1200
4.80%
El Salvador – Fazenda Geotérmica de Vulcão
23500
1
1527.5
1527.5
6.50%
EUA (Texas) – Fazenda Solar-Eólica de Austin
39500
1
3160
3160
8.00%
ECOS, um dos provedores de serviços de mineração estabelecidos, continua a oferecer um pacote de teste gratuito introdutório. Os iniciantes podem ativar este plano ao se inscreverem, o que fornece alguns dias de poder de mineração gratuito. O objetivo é mostrar a infraestrutura da plataforma e a mecânica de pagamento.
Mesmo que o plano gratuito gere apenas uma pequena quantidade de Bitcoin, os usuários se beneficiam ao aprender como os contratos na nuvem funcionam. Uma vez confortáveis, podem atualizar para contratos pagos para retornos maiores. ECOS também integra um aplicativo móvel, tornando mais fácil para os iniciantes acompanharem seu progresso em movimento.
StormGain é principalmente conhecido como um aplicativo de negociação de criptomoedas, mas também inclui um minerador na nuvem de Bitcoin gratuito integrado. Diferentemente da maioria das plataformas, não requer pagamentos antecipados ou configuração complicada. Os usuários ativam a mineração diretamente do aplicativo, e as recompensas acumulam ao longo do tempo.
A mineração está vinculada à atividade do usuário, o que significa que aqueles que fazem login regularmente veem melhores resultados. Embora os pagamentos sejam modestos, StormGain é atraente porque mescla negociação e mineração em um ecossistema. Os iniciantes podem minerar gratuitamente e depois experimentar converter suas recompensas em outras criptomoedas dentro do aplicativo.
BitFuFu, com conexões com os principais fabricantes de hardware de mineração, tornou-se um nome reconhecível no setor de mineração na nuvem. Para incentivar a adoção, oferece um pacote de teste que fornece taxa de hash gratuita por um período limitado. Isso permite que os iniciantes experimentem o processo de ganhar Bitcoin sem investir capital.
O que torna BitFuFu atraente é sua infraestrutura de nível profissional, que reflete as operações reais de fazendas de mineração em grande escala. Mesmo que os testes gratuitos sejam temporários, eles servem como um ponto de partida confiável para aqueles interessados em escalar mais tarde com contratos completos.
Ultiminer se posiciona como um serviço de mineração amigável à comunidade e frequentemente executa promoções que dão aos recém-chegados créditos gratuitos para taxa de hash. Sua interface é simplificada para iniciantes, focando menos em gráficos técnicos e mais no rastreamento direto de recompensas de mineração.
Os créditos gratuitos são limitados, mas renováveis através de campanhas periódicas. Isso mantém os usuários engajados enquanto fornece exposição constante a como a mineração na nuvem opera. Para qualquer pessoa que prefira um início sem complicações, Ultiminer fornece uma porta de entrada descomplicada para o mundo da mineração.
Os iniciantes em 2025 não precisam mais se preocupar em comprar máquinas ASIC caras ou configurar software de mineração. Serviços de mineração na nuvem gratuitos tornam possível aprender o básico, testar como funciona a mineração de Bitcoin e acumular pequenas quantidades de criptomoeda sem investimento inicial.
DeepHash, ECOS, StormGain, BitFuFu e Ultiminer oferecem abordagens únicas, mas compartilham uma característica em comum: entrada sem barreiras. Para aqueles que estão curiosos sobre mineração, mas hesitantes em comprometer grandes fundos, essas plataformas fornecem o caminho mais simples para começar.
Aviso legal: Este é um artigo patrocinado e serve apenas para fins informativos. Não reflete as opiniões da Crypto Daily, nem se destina a ser usado como aconselhamento jurídico, fiscal, de investimento ou financeiro.