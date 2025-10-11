Aprovações de ETF de XRP em risco devido ao encerramento e atrasos do governo dos EUA

TLDR

Emissores de ETF XRP estão alterando os S-1s, preparando-se para um possível atraso no lançamento.

Paralisação do governo dos EUA interrompe o processo de revisão da SEC, atrasando aprovações de ETF XRP.

Alterações aos ETFs XRP sinalizam prontidão para aprovação assim que a SEC retomar.

Paralisação prolongada do governo pode adiar o lançamento do ETF XRP para novembro.

Os emissores de ETF XRP estão avançando com seus planos, mesmo com a atual paralisação do governo dos EUA travando as aprovações da SEC. O arquivamento de declarações de registro S-1 alteradas sinaliza que esses emissores estão se preparando para um eventual lançamento de ETFs spot de XRP. No entanto, a paralisação prolongada do governo está gerando incerteza sobre o cronograma de aprovação, potencialmente atrasando a entrada antecipada desses fundos no mercado.

Emissores de ETF XRP Arquivam S-1s Alterados Durante Paralisação do Governo

Apesar da paralisação do governo dos EUA, que tem atrasado o processo de revisão da SEC, vários emissores de ETF XRP arquivaram S-1s alterados. Estes incluem empresas de gestão de ativos como Grayscale, Bitwise e Franklin Templeton. As alterações S-1 são um passo necessário para que esses fundos sejam aprovados assim que a SEC retomar suas operações completas. As alterações ajudam a garantir que os fundos estejam prontos para aprovação assim que a SEC limpar seu acúmulo de arquivamentos.

A paralisação interrompeu temporariamente muitos processos, mas os emissores continuam a trabalhar na expectativa de uma retomada da atividade. As alterações de arquivamento representam um passo crucial para o mercado de ETF XRP, pois sugerem que os emissores estão se preparando para uma possível aprovação. Notavelmente, alguns desses fundos já especificaram tickers, como o "GXRP" da Grayscale e o "XRPZ" da Franklin Templeton, embora outros como Bitwise e WisdomTree ainda não tenham revelado seus tickers.

Paralisação do Governo Atrasa Processo de Aprovação de ETF

A paralisação do governo complicou o cronograma para aprovações de ETF XRP. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) interrompeu temporariamente sua revisão de declarações de registro devido a recursos limitados durante a paralisação. Com a paralisação do governo sem mostrar uma data clara de término, o processo de aprovação para ETFs XRP foi adiado indefinidamente.

Enquanto os emissores continuam a submeter alterações, a falta de atividade da SEC deixa incerteza sobre quando a aprovação final acontecerá. Especialistas de mercado inicialmente esperavam um lançamento em outubro, mas isso agora está em questão. A SEC precisará retomar suas operações regulares para revisar e aprovar as declarações de registro, o que poderia ser ainda mais atrasado se a paralisação se estender.

Alterações Sinalizam Iminência do Lançamento de ETF

Apesar da paralisação do governo, especialistas veem o arquivamento de S-1s alterados como um sinal de que ETFs spot de XRP estão se aproximando do lançamento. Nate Geraci, o Presidente da NovaDius Wealth Management, enfatizou que as alterações demonstram a preparação dos emissores. Isso sugere que uma vez que a SEC retome seus deveres, esses fundos estarão entre os primeiros a serem aprovados.

As alterações nas declarações de registro são cruciais porque elas agilizam o processo de aprovação uma vez que a SEC esteja operacional novamente. Os emissores fizeram os ajustes necessários para garantir que atendam às diretrizes atualizadas da SEC. Isso poderia ajudar a acelerar a aprovação quando a agência voltar à capacidade total.

Incerteza Cerca o Timing de Lançamento do ETF

A contínua paralisação do governo introduz um risco significativo ao timing do lançamento do ETF XRP. O processo de aprovação da SEC está atualmente paralisado, e muitos stakeholders da indústria estão aguardando a retomada das operações. Se a paralisação persistir além de 20 de outubro, mais atrasos são prováveis, empurrando o lançamento antecipado para novembro ou depois.

No momento, não há indicação clara de quando a paralisação do governo terminará. Esta incerteza em curso está adicionando aos desafios que os emissores de ETF XRP enfrentam. Enquanto especialistas de mercado permanecem otimistas de que a aprovação poderia acontecer logo após o fim da paralisação, há riscos de que o atraso possa empurrar o cronograma ainda mais para frente, particularmente se a paralisação se estender até novembro.

O post Aprovações de ETF XRP em Risco Devido à Paralisação e Atrasos do Governo dos EUA apareceu primeiro no CoinCentral.