O post Trader obtém lucro de $192M em Bitcoin em negociação suspeita antes do anúncio de tarifas de Trump apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Uma conta de negociação cripto recém-criada abriu uma grande posição short de Bitcoin minutos antes do Presidente dos EUA Donald Trump anunciar tarifas de 100% sobre importações chinesas, desencadeando suspeitas de insider trading. O trader ganhou aproximadamente $192 milhões em menos de duas horas quando o Bitcoin caiu drasticamente após o anúncio, de acordo com dados on-chain. Para este fim, registros Blockchain ligados ao Hyperliquid, uma exchange descentralizada de derivativos, mostram que a conta foi aberta apenas horas antes da negociação. Pouco depois, o trader abriu uma posição short de Bitcoin altamente alavancada aproximadamente 30 minutos antes de Trump revelar a política tarifária. O momento coincidiu precisamente com o anúncio que desencadeou o maior evento de liquidação cripto de 2025. 🚨 Esta whale do Hyperliquid abriu shorts apenas 30 minutos antes de Trump anunciar tarifas de 100% sobre a China. Fechou as negociações com $192 milhões em lucro. Estas contas foram abertas hoje e ele já retirou a maior parte do dinheiro. Whale sortuda ou insider? #crypto #trump #bitcoin pic.twitter.com/OhYYlAPrc0 — DONECOIN (@donecoinX) 11 de outubro de 2025 Adicionalmente, dados on-chain mostram lucros subindo de menos de $40 milhões para mais de $104 milhões em poucas horas, com um PNL realizado em 24 horas de $88,5 milhões. Registros de transações revelam saques rápidos logo após o fechamento das negociações, incluindo múltiplas transferências USDC de $9,99 milhões cada, sugerindo uma tentativa deliberada de mover fundos rapidamente. Lucrando com o crash violento das criptomoedas Notavelmente, os ganhos foram obtidos durante uma correção violenta no mercado de criptomoedas após a medida tarifária de Trump direcionada a bens e exportações tecnológicas chinesas. O Bitcoin caiu drasticamente, ameaçando perder o nível de suporte de $110.000 enquanto os mercados globais vendiam. O setor cripto mais amplo viu mais de $19 bilhões em posições alavancadas liquidadas em um único dia, eliminando mais de $400 bilhões da capitalização total do mercado. Como resultado, o lucro do trader, obtido ao fazer short de Bitcoin antes do crash, levantou questões sobre o acesso a informações que movimentam o mercado...