Trader obtém lucro de $192M em Bitcoin em negociação suspeita antes do anúncio de tarifas de Trump

Uma conta de negociação cripto recém-criada colocou uma grande ordem short de Bitcoin minutos antes do presidente dos EUA Donald Trump anunciar tarifas de 100% sobre importações chinesas, desencadeando suspeitas de negociação com informações privilegiadas.
O trader obteve um lucro estimado de $192 milhões em menos de duas horas quando o Bitcoin caiu drasticamente após o anúncio, de acordo com dados on-chain.
Para este fim, registros da Blockchain vinculados à Hyperliquid, uma exchange descentralizada de derivativos, mostram que a conta foi aberta apenas horas antes da negociação.
Pouco depois, o trader abriu uma posição short de Bitcoin altamente alavancada aproximadamente 30 minutos antes de Trump revelar a política tarifária. O momento coincidiu precisamente com o anúncio que desencadeou o maior evento de liquidação cripto de 2025.
Adicionalmente, dados on-chain mostram lucros subindo de menos de $40 milhões para mais de $104 milhões em poucas horas, com um PNL realizado de 24 horas de $88,5 milhões.
Registros de transações revelam saques rápidos logo após o fechamento das negociações, incluindo múltiplas transferências USDC de $9,99 milhões cada, sugerindo uma tentativa deliberada de movimentar fundos rapidamente.
Lucrando com a queda violenta das criptomoedas
Notavelmente, os ganhos foram obtidos durante uma correção violenta no mercado de criptomoedas após a medida tarifária de Trump visando bens e exportações tecnológicas chinesas.
O Bitcoin caiu drasticamente, ameaçando perder o nível de suporte de $110.000 enquanto os mercados globais vendiam. O setor cripto mais amplo viu mais de $19 bilhões em posições alavancadas liquidadas em um único dia, eliminando mais de $400 bilhões da capitalização total do mercado.
Como resultado, o lucro do trader, obtido ao fazer short de Bitcoin antes da queda, levantou questões sobre o acesso a informações políticas que movimentam o mercado.
A escala e o momento da negociação, combinados com a criação repentina da conta, despertaram escrutínio em círculos cripto.
Embora a identidade do trader permaneça desconhecida, a execução precisa e os saques imediatos apontam para uma estratégia altamente sofisticada ou possível acesso a informações privilegiadas.
