Trader obtém lucro de $192M em Bitcoin em negociação suspeita antes do anúncio de tarifas de Trump

Autor: BitcoinEthereumNews
Fonte: BitcoinEthereumNews
2025/10/11 21:27
Leu 2 min
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

Uma conta de negociação cripto recém-criada colocou uma grande ordem short de Bitcoin minutos antes do presidente dos EUA Donald Trump anunciar tarifas de 100% sobre importações chinesas, desencadeando suspeitas de negociação com informações privilegiadas. 

O trader obteve um lucro estimado de $192 milhões em menos de duas horas quando o Bitcoin caiu drasticamente após o anúncio, de acordo com dados on-chain.

Para este fim, registros da Blockchain vinculados à Hyperliquid, uma exchange descentralizada de derivativos, mostram que a conta foi aberta apenas horas antes da negociação. 

Pouco depois, o trader abriu uma posição short de Bitcoin altamente alavancada aproximadamente 30 minutos antes de Trump revelar a política tarifária. O momento coincidiu precisamente com o anúncio que desencadeou o maior evento de liquidação cripto de 2025.

Adicionalmente, dados on-chain mostram lucros subindo de menos de $40 milhões para mais de $104 milhões em poucas horas, com um PNL realizado de 24 horas de $88,5 milhões. 

Registros de transações revelam saques rápidos logo após o fechamento das negociações, incluindo múltiplas transferências USDC de $9,99 milhões cada, sugerindo uma tentativa deliberada de movimentar fundos rapidamente.

Lucrando com a queda violenta das criptomoedas 

Notavelmente, os ganhos foram obtidos durante uma correção violenta no mercado de criptomoedas após a medida tarifária de Trump visando bens e exportações tecnológicas chinesas. 

O Bitcoin caiu drasticamente, ameaçando perder o nível de suporte de $110.000 enquanto os mercados globais vendiam. O setor cripto mais amplo viu mais de $19 bilhões em posições alavancadas liquidadas em um único dia, eliminando mais de $400 bilhões da capitalização total do mercado.

Como resultado, o lucro do trader, obtido ao fazer short de Bitcoin antes da queda, levantou questões sobre o acesso a informações políticas que movimentam o mercado.

A escala e o momento da negociação, combinados com a criação repentina da conta, despertaram escrutínio em círculos cripto. 

Embora a identidade do trader permaneça desconhecida, a execução precisa e os saques imediatos apontam para uma estratégia altamente sofisticada ou possível acesso a informações privilegiadas.

Imagem em destaque via Shutterstock

Fonte: https://finbold.com/trader-nets-192m-bitcoin-profit-in-suspicious-pre-trump-tariff-announcement-trade/

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

