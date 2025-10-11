'KPop Demon Hunters' faz história no K-Pop ao regressar ao n.º 1

KPop Demon Hunters volta ao nº 1 na Billboard 200, tornando-se o primeiro álbum de K-pop a passar mais de uma semana no topo da tabela e fazendo história na Billboard. THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON — Episódio 2196 — Na imagem: (e-d) Convidadas musicais Rei Ami, Ejae e Audrey Nuna de "KPop Demon Hunters" atuam na terça-feira, 7 de outubro de 2025 — (Foto por: Todd Owyoung/NBC via Getty Images) Todd Owyoung/NBC via Getty Images

A banda sonora KPop Demon Hunters é novamente o álbum nº 1 na América esta semana. O conjunto sobe do segundo lugar na classificação dos álbuns e EPs mais consumidos no país para o primeiro lugar. À medida que sobe, o blockbuster faz história como o único álbum de K-pop a conseguir mais de uma permanência no trono da Billboard 200 – uma façanha que muitos dos maiores nomes do estilo, incluindo figuras como BTS, Stray Kids e Blackpink – ainda não conseguiram alcançar.

Quantos álbuns de K-Pop atingiram o nº 1 na América?

Um total de 21 álbuns que podem ser classificados como K-pop dominaram a Billboard 200. Até agora, nenhum deles tinha conseguido passar mais de uma semana no comando. KPop Demon Hunters termina essa sequência graças à imensa popularidade de vários singles, bem como ao consumo contínuo em todas as métricas importantes que influenciam onde um título se posiciona na Billboard 200.

Como é que os álbuns de K-Pop atingem o nº 1?

Os álbuns de K-pop — especialmente aqueles que vêm dos maiores nomes do género — são conhecidos por conseguirem estreias elevadas nas tabelas da Billboard, particularmente na Billboard 200, graças às impressionantes vendas da primeira semana. Os super fãs do género demonstraram o seu amor ao apoiar os seus artistas favoritos comprando novos lançamentos, tipicamente em formatos físicos colecionáveis.

Essas vendas proporcionam um grande começo, mas o que geralmente ajuda um título a manter-se em posições elevadas na Billboard 200 por longos períodos de tempo é a reprodução contínua em plataformas como Spotify e Apple Music, e é aí que a maioria dos projetos de K-pop fica aquém. KPop Demon Hunters revelou-se uma anomalia, pois permaneceu um favorito de streaming durante meses.

O Am I the Drama? de Cardi B abre espaço para KPop Demon Hunters

RIVERDALE, GEORGIA – 22 DE SETEMBRO: Cardi B participa no meet and greet de Cardi B "Am I The Drama" na DBS Sounds em 22 de setembro de 2025 em Riverdale, Georgia. (Foto por Prince Williams/WireImage) WireImage

Na semana passada, Am I the Drama? de Cardi B estreou-se no nº 1 da Billboard 200. O álbum completo — o segundo da superestrela do hip-hop e o primeiro em sete anos — duplicou o seu número total de campeões na lista e garantiu que a sua sequência de vitórias permanecesse perfeita. Nesta semana, Am I the Drama? cai para o nº 3, abrindo espaço para KPop Demon Hunters recuperar o primeiro lugar.

Quais os artistas de K-Pop que reivindicam mais álbuns nº 1?

Entre todos os artistas de K-pop, os Stray Kids lideram com o maior número de nº 1 na Billboard 200. O grupo enviou sete lançamentos para a tabela, e todos eles estrearam em primeiro lugar. O BTS segue de perto com meia dúzia de líderes. Ateez é o único outro artista de K-pop com mais de um nº 1 na Billboard 200, já que o grupo agora dominou duas vezes. Cinco outros artistas de K-pop — SuperM, Blackpink, Tomorrow X Together, NewJeans e Twice — todos conseguiram apenas um líder até agora.

KPop Demon Hunters vence facilmente a competição

Durante o período de rastreamento mais recente, KPop Demon Hunters movimentou 103.000 unidades equivalentes de álbum nos Estados Unidos. Esse número vem da Luminate, a organização da indústria musical que recolhe dados de vendas e streaming, que depois alimenta as tabelas da Billboard.

KPop Demon Hunters foi o único álbum a movimentar 100.000 unidades no último período de rastreamento, enquanto I'm the Problem de Morgan Wallen, que segue no nº 2, movimentou 88.000.

KPop Demon Hunters atinge o nº 1 em várias tabelas

A banda sonora KPop Demon Hunters é tanto um título mais transmitido como um bestseller, o que ajuda a classificá-lo como nº 1 na Billboard 200. A subida do conjunto imita o seu desempenho noutras tabelas, pois melhora do nº 2 para o nº 1 na classificação Top Streaming Albums, enquanto também sobe do nº 7 para o nº 4 na lista Top Album Sales.

A banda sonora também estreia-se no nº 4 na classificação Vinyl Albums depois de finalmente ser lançada em vinil.

"Golden" continua a ser um sucesso nº 1 globalmente

Vários êxitos estão a impulsionar a atividade de streaming para KPop Demon Hunters, mas "Golden" continua a destacar-se como o maior do grupo. Essa faixa é mais uma vez a canção nº 1 na América e em ambas as classificações globais da Billboard. "Golden", que é creditada ao grupo fictício de raparigas Huntr/x, bem como às vocalistas Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami, também comanda tanto as tabelas Digital Song Sales como Streaming Songs.

KPop Demon Hunters domina o Hot 100 com vários êxitos

Há várias semanas que KPop Demon Hunters reivindica múltiplos espaços dentro do top 10 do Hot 100, o que é uma façanha incomum para uma banda sonora. Nesta semana, três das 10 maiores músicas na América vêm do filme de animação, com "Soda Pop" e "Your Idol" — ambas creditadas aos Saja Boys e aos cinco homens que lhes dão voz, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo e Samuil Lee — a caírem para os nºs 7 e 10, respetivamente, depois de as duas terem passado tempo dentro do top 5.

Nove músicas de KPop Demon Hunters aparecem no Hot 100, e mais uma vez, quase todas são sucessos do top 40.