A maior plataforma de investimento do Reino Unido diz que o Bitcoin não tem valor – planeia acesso cripto de qualquer forma

Numa declaração aos clientes, a empresa advertiu que o Bitcoin não possui qualquer "valor intrínseco" e não deve ser tratado como parte de uma carteira de investimento tradicional, mesmo enquanto se prepara para introduzir negociação de criptomoedas para os seus utilizadores.

Gerindo aproximadamente 225 mil milhões de dólares em ativos, a empresa descreveu o Bitcoin como "extremamente volátil", enfatizando que sofreu quedas acentuadas várias vezes ao longo da sua história.

Embora reconheça que a criptomoeda ocasionalmente produziu fortes rendimentos de longo prazo, a Hargreaves Lansdown insistiu que não reconhece o Bitcoin como uma classe de ativos genuína adequada para gerar crescimento ou rendimento.

A empresa explicou que, ao contrário de outros investimentos alternativos, as criptomoedas não podem ser avaliadas através de métricas financeiras padrão ou modelos de desempenho. "Os seus movimentos de preço são impulsionados pela especulação em vez de fundamentos", sugeriu a declaração, acrescentando que os investidores devem permanecer cautelosos quanto a tratar ativos digitais como participações de longo prazo.

O aviso da Hargreaves Lansdown alinha-se com uma recente onda de ceticismo de grandes instituições como o Deutsche Bank e a Elliott Management, ambas questionando o valor subjacente e a sustentabilidade a longo prazo do Bitcoin.

Ironicamente, enquanto expressa estas preocupações, a Hargreaves Lansdown também confirmou que está a preparar-se para lançar recursos de negociação de criptomoedas para os seus clientes. A medida visa responder à crescente procura de retalho por ativos digitais, mesmo enquanto a empresa continua a distanciar-se de endossá-los como investimentos sólidos.

