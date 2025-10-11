Os 127 mil milhões de dólares da Tether em títulos do Tesouro poderiam colocá-la entre os cinco primeiros até 2033

TLDR

Os $127 mil milhões da Tether em Obrigações colocam-na em 18º lugar entre os detentores estrangeiros em meados de 2025.

Obrigações A Tether adicionou $33,1 mil milhões em 2024, colocando-a no caminho para o estatuto de top cinco até 2033.

A capacidade da Tether de reinvestir rendimentos de juros impulsiona o crescimento das suas participações em títulos do Tesouro dos EUA.

Projeções mostram que a Tether poderá alcançar os cinco principais detentores estrangeiros até 2033 com crescimento contínuo.

A Tether, a emissora por trás da stablecoin USDT amplamente utilizada, tem aumentado constantemente as suas participações em títulos do Tesouro dos EUA. Em meados de 2025, a empresa controla aproximadamente $127 mil milhões em dívida dos EUA, posicionando-se como o 18º maior detentor estrangeiro. As projeções sugerem que se a Tether continuar no seu caminho atual, poderá entrar no top cinco de detentores estrangeiros até 2033, um marco significativo na sua trajetória financeira.

Participações Atuais e Trajetória da Tether

Em 30 de junho de 2025, a exposição da Tether aos títulos do Tesouro dos EUA situa-se em $127 mil milhões, com a maioria em títulos diretos do Tesouro dos EUA. A empresa tem sido uma compradora ativa, com adições líquidas reportadas de $33,1 mil milhões em 2024, o que equivale a uma média de cerca de $2,8 mil milhões por mês.

Esta acumulação constante posicionou a Tether como um dos maiores compradores privados de dívida do governo dos EUA, garantindo-lhe um lugar como o 7º maior comprador em 2024.

No entanto, com o seu rápido ritmo de acumulação e um modelo de aceleração conservador, espera-se que a Tether suba no ranking de detentores estrangeiros de títulos do Tesouro dos EUA. As projeções indicam que até 2033, a empresa poderá entrar no top cinco, assumindo que continua a aumentar as suas participações à taxa atual ou acelera ligeiramente as suas compras.

Fatores-Chave que Impulsionam o Crescimento da Tether

O crescimento das participações da Tether em títulos do Tesouro é largamente alimentado pela procura da sua stablecoin USDT. À medida que a oferta de USDT aumenta, as reservas da Tether cresceram em paralelo. A Tether mantém uma parte significativa das suas reservas em títulos do Tesouro dos EUA e instrumentos de dívida de curto prazo dos EUA, permitindo-lhe beneficiar de rendimentos de juros que apoiam ainda mais as suas capacidades de compra.

Além disso, a capacidade da Tether de reinvestir os ganhos das suas participações em títulos do Tesouro em mais dívida governamental desempenha um papel crítico na sua rápida acumulação. Se a Tether continuar a expandir a emissão da sua stablecoin, poderá ver as suas adições líquidas aumentarem, acelerando o seu progresso em direção ao top cinco.

Projeções para o Estatuto de Top-5 até 2033

Usando dados atuais, as projeções para a subida da Tether para o top cinco de detentores estrangeiros baseiam-se numa combinação de fatores. Estes incluem as adições líquidas anuais da Tether, estimadas para aumentar ao longo do tempo, e o limite móvel para o quinto maior detentor, que flutua devido a mudanças de custódia. Em meados de 2025, a Bélgica ocupa a quinta posição com cerca de $428 mil milhões em títulos do Tesouro dos EUA.

Para a Tether atingir este limite até 2033, precisaria de adicionar aproximadamente $33 mil milhões por ano, assumindo uma aceleração modesta nas suas compras. Se a taxa de aceleração aumentar ligeiramente, a Tether poderá alcançar o seu objetivo ainda mais cedo. No entanto, mudanças na posição do detentor do quinto lugar afetarão a linha temporal, com mudanças de custódia contribuindo para a volatilidade do limite.

Desafios e Perspetivas Futuras

Embora entrar no top cinco de detentores estrangeiros esteja ao alcance da Tether, ultrapassar nações maiores como o Japão, o atual maior detentor com $1,15 biliões, levaria consideravelmente mais tempo. As projeções sugerem que mesmo com um rápido crescimento nas aquisições da Tether, ultrapassar o Japão poderia levar décadas, já que a diferença entre $127 mil milhões e $1 bilião é substancial.

No entanto, a trajetória da Tether para alcançar o top cinco destaca a crescente importância das stablecoins nos mercados financeiros globais. Se a procura por USDT continuar a crescer, e a Tether mantiver a sua estratégia de reinvestimento e aquisição de dívida, a sua subida no ranking de detentores estrangeiros de títulos do Tesouro dos EUA provavelmente continuará. O mercado pode absorver este aumento na procura, mas os limites em mudança nas participações do Tesouro tornam difícil identificar uma linha temporal exata para a entrada da Tether no top cinco.

