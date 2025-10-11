Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Galaxy Digital Angaria 460 Milhões de Dólares para Abandonar a Mineração de Bitcoin em Favor da IA

Autor: BitcoinEthereumNews
Fonte: BitcoinEthereumNews
2025/10/11 20:26
AI
CreatorBid
Notas Principais


  • A Galaxy Digital de Mike Novogratz recebeu recentemente um investimento privado de $460 milhões para transformar sua instalação de mineração de Bitcoin em um centro de dados de IA.
  • O investimento veio de um dos maiores, mas anônimos, gestores de ativos do mundo.
  • A Galaxy Digital planeja comprometer alguns fundos ao seu acordo Helios a longo prazo.

Em uma tentativa de transformar seu antigo site de mineração de Bitcoin no Texas em um centro de dados de Inteligência Artificial (IA), a Galaxy Digital garantiu um investimento privado de $460 milhões. De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, o fundo foi obtido de um dos "maiores gestores de ativos" do mundo.

Galaxy Digital Aguarda Aprovação da Bolsa de Valores de Toronto

A Galaxy Digital de Mike Novogratz recebeu recentemente um investimento privado de $460 milhões de um dos maiores gestores de ativos do mundo, que não foi especificamente nomeado. O fundo será injetado para acelerar a transformação do antigo site de mineração de Bitcoin da empresa no Texas em um centro de dados de IA.


O CEO da Galaxy reconheceu que o fundo é significativo para apoiar a "visão estratégica da empresa e nossa capacidade de construir negócios líderes em ativos digitais e centros de dados". Com base nos detalhes do investimento, envolve a compra de 12,77 milhões de ações Classe A a $36 por ação. Os rendimentos serão então designados para compensar despesas corporativas gerais.

Além disso, a Galaxy Digital planeja direcionar alguns fundos para expandir seu campus Helios, que espera entregar 133 megawatts de capacidade de TI no próximo ano. Enquanto isso, espera-se que a transação seja concluída por volta de 17 de outubro de 2025, mas ainda aguarda aprovação da Bolsa de Valores de Toronto.

Galaxy Digital Investe Fundos na Aquisição da Helios

É importante notar que isso ocorre apenas dois meses depois que a Galaxy Digital garantiu uma linha de crédito de $1,4 bilhão para cobrir 80% da aquisição da Helios. Uma vez concluída a compra, o centro de dados Helios terá uma capacidade de 3,5 gigawatts a longo prazo. Isso o posiciona entre os maiores projetos de infraestrutura de IA na América do Norte.

A Galaxy Digital pretende direcionar 800 megawatts desta capacidade para a CoreWeave, um provedor de infraestrutura de computação nuvem de IA e um de seus parceiros.

Os outros 2,7 gigawatts serão arrendados a clientes adicionais. Para contextualizar, tem um contrato de 15 anos com a CoreWeave. Precisamente, a Galaxy deve fornecer poder computacional para cargas de trabalho de IA e computação de alto desempenho a partir de 2026. Em troca, receberia um retorno anual de mais de $1 bilhão, que somaria cerca de $15 bilhões a longo prazo.

Aviso Legal: A Coinspeaker está comprometida em fornecer relatórios imparciais e transparentes. Este artigo visa entregar informações precisas e oportunas, mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições de mercado podem mudar rapidamente, encorajamos você a verificar as informações por conta própria e consultar um profissional antes de tomar quaisquer decisões baseadas neste conteúdo.

Notícias de Bitcoin, Notícias de Negócios, Notícias de Criptomoeda, Notícias


Benjamin Godfrey é um entusiasta de blockchain e jornalista que aprecia escrever sobre as aplicações na vida real da tecnologia blockchain e inovações para impulsionar a aceitação geral e integração mundial desta tecnologia emergente. Seu desejo de educar as pessoas sobre criptomoedas inspira suas contribuições para renomados meios de comunicação e sites de blockchain.

Godfrey Benjamin no X


Fonte: https://www.coinspeaker.com/galaxy-digital-raises-460-million-to-dump-bitcoin-mining-for-ai/

