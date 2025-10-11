Galaxy Digital Angaria 460 Milhões de Dólares para Abandonar a Mineração de Bitcoin em Favor da IA

Notas Principais



Em uma tentativa de transformar seu antigo site de mineração de Bitcoin no Texas em um centro de dados de Inteligência Artificial (IA), a Galaxy Digital garantiu um investimento privado de $460 milhões. De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, o fundo foi obtido de um dos "maiores gestores de ativos" do mundo.

Galaxy Digital Aguarda Aprovação da Bolsa de Valores de Toronto

A Galaxy Digital de Mike Novogratz recebeu recentemente um investimento privado de $460 milhões de um dos maiores gestores de ativos do mundo, que não foi especificamente nomeado. O fundo será injetado para acelerar a transformação do antigo site de mineração de Bitcoin da empresa no Texas em um centro de dados de IA.







O CEO da Galaxy reconheceu que o fundo é significativo para apoiar a "visão estratégica da empresa e nossa capacidade de construir negócios líderes em ativos digitais e centros de dados". Com base nos detalhes do investimento, envolve a compra de 12,77 milhões de ações Classe A a $36 por ação. Os rendimentos serão então designados para compensar despesas corporativas gerais.

Além disso, a Galaxy Digital planeja direcionar alguns fundos para expandir seu campus Helios, que espera entregar 133 megawatts de capacidade de TI no próximo ano. Enquanto isso, espera-se que a transação seja concluída por volta de 17 de outubro de 2025, mas ainda aguarda aprovação da Bolsa de Valores de Toronto.

Galaxy Digital Investe Fundos na Aquisição da Helios

É importante notar que isso ocorre apenas dois meses depois que a Galaxy Digital garantiu uma linha de crédito de $1,4 bilhão para cobrir 80% da aquisição da Helios. Uma vez concluída a compra, o centro de dados Helios terá uma capacidade de 3,5 gigawatts a longo prazo. Isso o posiciona entre os maiores projetos de infraestrutura de IA na América do Norte.

A Galaxy Digital pretende direcionar 800 megawatts desta capacidade para a CoreWeave, um provedor de infraestrutura de computação nuvem de IA e um de seus parceiros.

Os outros 2,7 gigawatts serão arrendados a clientes adicionais. Para contextualizar, tem um contrato de 15 anos com a CoreWeave. Precisamente, a Galaxy deve fornecer poder computacional para cargas de trabalho de IA e computação de alto desempenho a partir de 2026. Em troca, receberia um retorno anual de mais de $1 bilhão, que somaria cerca de $15 bilhões a longo prazo.

