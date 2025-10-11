ETFs de Bitcoin quebram sequência de 9 dias de fluxo de entrada com fluxo de saída de $4,5m

O post ETFs de Bitcoin quebram sequência de 9 dias de fluxo de entrada com fluxos de saída de $4,5 milhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ETFs de Bitcoin registraram $4,50 milhões em fluxos de saída líquidos na sexta-feira, 10 de outubro, encerrando uma sequência de nove dias de fluxos positivos que haviam trazido mais de $5 bilhões para os produtos. Resumo ETFs de Bitcoin viram $4,5 milhões em fluxos de saída líquidos em 10 de outubro, encerrando uma sequência de nove dias de entradas positivas totalizando mais de $5 bilhões. A reversão coincidiu com uma queda de 8% no preço do Bitcoin. Os fluxos de entrada líquidos cumulativos em todos os ETFs de Bitcoin permanecem fortes em $62,77 bilhões, com ativos totais em $158,96 bilhões. O IBIT da BlackRock contrariou a tendência (+$74,21M); BITB da Bitwise (-$37,45M); GBTC da Grayscale (-$19,21M); e FBTC da Fidelity (-$10,18M). Os fluxos de saída marcam o primeiro dia negativo desde 1 de outubro, quando os ETFs começaram um período sustentado de fluxo de entrada destacado por $1,21 bilhão em 6 de outubro e $875,61 milhões em 7 de outubro. Os dados de ETF sugerem crescente cautela institucional apesar da estabilização de preços. A reversão ocorre enquanto o preço do Bitcoin (BTC) caiu 8% nas últimas 24 horas, caindo de um máximo de 24 horas de $122.000 para tão baixo quanto $105.000 antes de se recuperar para $111.700. Os fluxos de entrada líquidos cumulativos totais permanecem em $62,77 bilhões em todos os produtos ETF de Bitcoin, com ativos líquidos totais em $158,96 bilhões. Os fluxos de saída marcam o primeiro dia negativo desde que a sequência começou em 1 de outubro, quando os ETFs atraíram $675,81 milhões. Isso foi seguido por dias de grandes entradas, incluindo 6 de outubro, com $1,21 bilhão, e 7 de outubro, com $875,61 milhões. Desempenho misto entre ETFs de Bitcoin individuais Os fluxos de saída de sexta-feira não foram uniformes entre os provedores, com o IBIT da BlackRock conseguindo atrair $74,21 milhões em entradas enquanto vários outros produtos experimentaram resgates. O FBTC da Fidelity viu $10,18 milhões em fluxos de saída, o GBTC da Grayscale registrou $19,21 milhões em resgates, e o produto BTC da Grayscale perdeu $5,68 milhões. Dados de ETF de Bitcoin: SoSo Value O ARKB da Ark 21Shares experimentou $6,21 milhões em fluxos de saída, enquanto o BITB da Bitwise viu o maior resgate de um único dia em $37,45 milhões. Vários produtos,... O post ETFs de Bitcoin quebram sequência de 9 dias de fluxo de entrada com fluxos de saída de $4,5 milhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ETFs de Bitcoin registraram $4,50 milhões em fluxos de saída líquidos na sexta-feira, 10 de outubro, encerrando uma sequência de nove dias de fluxos positivos que haviam trazido mais de $5 bilhões para os produtos. Resumo ETFs de Bitcoin viram $4,5 milhões em fluxos de saída líquidos em 10 de outubro, encerrando uma sequência de nove dias de entradas positivas totalizando mais de $5 bilhões. A reversão coincidiu com uma queda de 8% no preço do Bitcoin. Os fluxos de entrada líquidos cumulativos em todos os ETFs de Bitcoin permanecem fortes em $62,77 bilhões, com ativos totais em $158,96 bilhões. O IBIT da BlackRock contrariou a tendência (+$74,21M); BITB da Bitwise (-$37,45M); GBTC da Grayscale (-$19,21M); e FBTC da Fidelity (-$10,18M). Os fluxos de saída marcam o primeiro dia negativo desde 1 de outubro, quando os ETFs começaram um período sustentado de fluxo de entrada destacado por $1,21 bilhão em 6 de outubro e $875,61 milhões em 7 de outubro. Os dados de ETF sugerem crescente cautela institucional apesar da estabilização de preços. A reversão ocorre enquanto o preço do Bitcoin (BTC) caiu 8% nas últimas 24 horas, caindo de um máximo de 24 horas de $122.000 para tão baixo quanto $105.000 antes de se recuperar para $111.700. Os fluxos de entrada líquidos cumulativos totais permanecem em $62,77 bilhões em todos os produtos ETF de Bitcoin, com ativos líquidos totais em $158,96 bilhões. Os fluxos de saída marcam o primeiro dia negativo desde que a sequência começou em 1 de outubro, quando os ETFs atraíram $675,81 milhões. Isso foi seguido por dias de grandes entradas, incluindo 6 de outubro, com $1,21 bilhão, e 7 de outubro, com $875,61 milhões. Desempenho misto entre ETFs de Bitcoin individuais Os fluxos de saída de sexta-feira não foram uniformes entre os provedores, com o IBIT da BlackRock conseguindo atrair $74,21 milhões em entradas enquanto vários outros produtos experimentaram resgates. O FBTC da Fidelity viu $10,18 milhões em fluxos de saída, o GBTC da Grayscale registrou $19,21 milhões em resgates, e o produto BTC da Grayscale perdeu $5,68 milhões. Dados de ETF de Bitcoin: SoSo Value O ARKB da Ark 21Shares experimentou $6,21 milhões em fluxos de saída, enquanto o BITB da Bitwise viu o maior resgate de um único dia em $37,45 milhões. Vários produtos,...