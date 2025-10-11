ETFs de Bitcoin quebram sequência de 9 dias de fluxo de entrada com fluxo de saída de $4,5m

Os ETFs de Bitcoin registaram 4,50 milhões de dólares em fluxos de saída líquidos na sexta-feira, 10 de outubro, terminando uma sequência de nove dias de fluxos positivos que tinham trazido mais de 5 mil milhões de dólares para os produtos.
Resumo
- Os ETFs de Bitcoin viram 4,5 milhões de dólares em fluxos de saída líquidos em 10 de outubro, terminando uma sequência de nove dias de fluxos de entrada positivos totalizando mais de 5 mil milhões de dólares. A reversão coincidiu com uma queda de 8% no preço do Bitcoin.
- Os fluxos de entrada líquidos cumulativos em todos os ETFs de Bitcoin permanecem fortes em 62,77 mil milhões de dólares, com ativos totais em 158,96 mil milhões de dólares. O IBIT da BlackRock contrariou a tendência (+74,21M$); BITB da Bitwise (-37,45M$); GBTC da Grayscale (-19,21M$); e FBTC da Fidelity (-10,18M$).
- Os fluxos de saída marcam o primeiro dia negativo desde 1 de outubro, quando os ETFs começaram um período sustentado de fluxo de entrada destacado por 1,21 mil milhões de dólares em 6 de outubro e 875,61 milhões de dólares em 7 de outubro. Os dados dos ETF sugerem crescente cautela institucional apesar da estabilização do preço.
A reversão ocorre enquanto o preço do Bitcoin (BTC) caiu 8% nas últimas 24 horas, caindo de um máximo de 24 horas de 122.000 dólares para tão baixo quanto 105.000 dólares antes de recuperar para 111.700 dólares.
Os fluxos de entrada líquidos totais cumulativos permanecem em 62,77 mil milhões de dólares em todos os produtos ETF de Bitcoin, com ativos líquidos totais em 158,96 mil milhões de dólares.
Os fluxos de saída marcam o primeiro dia negativo desde que a sequência começou em 1 de outubro, quando os ETFs atraíram 675,81 milhões de dólares.
Isto foi seguido por dias de grande fluxo de entrada, incluindo 6 de outubro, com 1,21 mil milhões de dólares, e 7 de outubro, com 875,61 milhões de dólares.
Desempenho misto entre ETFs de Bitcoin individuais
Os fluxos de saída de sexta-feira não foram uniformes entre os fornecedores, com o IBIT da BlackRock conseguindo atrair 74,21 milhões de dólares em fluxos de entrada enquanto vários outros produtos experimentaram resgates.
O FBTC da Fidelity viu 10,18 milhões de dólares em fluxos de saída, o GBTC da Grayscale registou 19,21 milhões de dólares em resgates, e o produto BTC da Grayscale perdeu 5,68 milhões de dólares.Dados de ETF de Bitcoin: SoSo Value
O ARKB da Ark 21Shares experimentou 6,21 milhões de dólares em fluxos de saída, enquanto o BITB da Bitwise viu o maior resgate de um único dia em 37,45 milhões de dólares.
Múltiplos produtos, incluindo o HODL da VanEck, o BTCO da Invesco, e vários outros, relataram fluxos líquidos zero para o dia.
O dia anterior, 9 de outubro, tinha visto 197,68 milhões de dólares em fluxos de entrada, mantendo o momentum positivo que foi visto na maior parte do mês.
O declínio acentuado de 8% no preço do Bitcoin de 122.000 dólares para 105.000 dólares parece ter desencadeado a tomada de lucros entre investidores institucionais que tinham acumulado posições durante a sequência de fluxo de entrada de nove dias.
A recuperação do Bitcoin para 111.700 dólares sugere que a venda encontrou suporte em níveis mais baixos. No entanto, os fluxos de saída de ETF indicam cautela institucional em relação à direção do preço a curto prazo.
Source: https://crypto.news/bitcoin-etfs-break-9-day-inflow-streak-4-5m-outflows/