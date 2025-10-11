Cripto entra na zona de medo em meio a banho de sangue enquanto os EUA impõem tarifas de 100% à China

O mercado cripto passou recentemente por um banho de sangue notável devido à declaração do Presidente dos EUA de tarifas de 100% sobre a China. Assim, a capitalização do mercado cripto atingiu $3,73T após uma queda massiva de 9,66%. No entanto, o volume cripto de 24 horas testemunhou um aumento de 133,26% nas últimas 24 horas, alcançando $485,38B. Ao mesmo tempo, o Índice de Medo & Ganância Cripto entrou no "Medo", situando-se em 35 pontos.

Bitcoin cai 7,67% e Ethereum vê queda de 13,29%

Particularmente, o preço do Bitcoin ($BTC) atingiu o nível baixo de $112.173,05 após uma enorme queda de 7,67%. Além disso, sua dominância de mercado é de 60,0%. Da mesma forma, o Ethereum está agora sendo negociado a $3.780,39. Isso denota uma queda acentuada de 13,29%, enquanto a principal altcoin tem uma dominância de mercado de 12,2%.

$AXOME, $COG e $XBTC dominam os ganhadores cripto

Além disso, os principais ganhadores cripto incluem Aolotl Token ($AXOME), CogniToken ($COG) e XenBitcoin ($XBTC). Especificamente, $AXOME subiu impressionantes 4513,26% para atingir $0,001500. Em seguida, $COG está sendo negociado a $1,98, indicando um aumento de 1054,06%. Subsequentemente, com um aumento de 970,35%, o preço atual de $XBTC é $2.443,61.

TVL DeFi registra queda de 11,29% enquanto volume de vendas NFT aumenta 6,90%

Simultaneamente, o TVL DeFi caiu 11,29% para atingir a marca de $147,481B. Adicionalmente, o principal projeto DeFi em termos de TVL, Aave, experimentou uma queda de 13,73% para atingir $37,228B. No entanto, quando se trata de mudança de TVL em 1 dia, o zkBoost ocupa a posição superior no mercado DeFi, reivindicando um pico de 232372% em vinte e quatro horas.

Junto com isso, o volume de vendas de NFT também saltou 6,90%, reivindicando o ponto de $25.389.764. Mesmo assim, a coleção NFT mais vendida, Pharaoh V3 Non Fungible Position, caiu 4,43% para atingir $2.911.234.

Tarifas de Trump sobre a China desencadeiam liquidações de $16B enquanto Aster DEX suspende airdrop

Seguindo em frente, o mercado cripto também testemunhou muitos desenvolvimentos impactantes nas últimas 24 horas. A este respeito, as tarifas de 100% impostas por Trump resultaram nas liquidações de $16B em posições longas alavancadas de cripto no geral.

Além disso, a Dynamite Blockchain adquiriu 10M de tokens $mPWR como parte de um contrato de ativos estratégicos. Ademais, a Aster DEX suspendeu oficialmente o airdrop devido a uma reação negativa desencadeada por discrepâncias na alocação.