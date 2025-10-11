Baleia da Hyperliquid abre posições curtas pouco antes das tarifas de 100% de Trump sobre a China desencadearem um banho de sangue cripto

Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Hoje, um evento surpreendente ocorreu no mercado de criptomoedas em meio ao crescente caos provocado pelas recentes tarifas de 100% sobre a China. Especificamente, uma Whale (Baleia) da Hyperliquid abriu posições de short apenas trinta minutos antes do anúncio da imposição de uma tarifa de cem por cento sobre produtos chineses e o subsequente banho de sangue cripto. 🚨 Esta Whale (Baleia) da Hyperliquid abriu shorts apenas 30 minutos antes de Trump anunciar tarifas de 100% sobre a China. Ele fechou as negociações com $192 milhões em lucro. Estas contas foram abertas hoje e ele já retirou a maior parte do dinheiro. Whale (Baleia) sortuda ou informação privilegiada? Cc @martypartymusic pic.twitter.com/uWv5lBsJ5N— Ash Crypto (@Ashcryptoreal) 11 de outubro de 2025 De acordo com o analista de criptomoedas, Ash Crypto, após esse anúncio, o mercado cripto passou por um enorme banho de sangue, além de grandes liquidações e vendas massivas. Neste aspecto, ao abrir shorts e obter lucros antes da implementação da tarifa, a Whale (Baleia) da Hyperliquid levantou questões significativas entre a comunidade. Whale (Baleia) da Hyperliquid Abre Shorts Antes da Queda Cripto Provocada pelas Tarifas de 100% de Trump sobre a China Conforme apontado pelos dados do mercado, poucos minutos antes da declaração de tarifa de 100% por Trump sobre a China, uma Whale (Baleia) da Hyperliquid abriu posições de short. Além disso, a Whale (Baleia) também fechou as negociações com ganhos de até $192M. As respectivas contas foram subsequentemente abertas, e a Whale (Baleia) retirou eficientemente a maior parte dos fundos delas. Particularmente, a Whale (Baleia) tinha um saldo cumulativo notável, que foi subsequentemente reduzido em grande medida. Isso levou em conta a retirada de substanciais $150M. Como resultado disso, o saldo geral da Whale (Baleia) agora está em apenas $80M. Além disso, o mercado de criptomoedas mais amplo passou por uma grave queda devido às tarifas de 100% sobre a China. Com isso, o preço do Bitcoin caiu 8% (aproximadamente 7,60%), chegando a $112.592,31. Adicionalmente, o Ethereum despencou para $3.845,92 após uma queda de 12,24%. Simultaneamente, um total de $9,5B foi liquidado do maior ativo cripto. Comunidade Cripto Comenta Sobre os Shorts Pré-Tarifa da Whale (Baleia) da Hyperliquid Assim, enquanto o mercado de criptomoedas está experimentando uma chocante tendência de baixa, a abertura de shorts antes de tudo isso e a obtenção de lucros acendeu especulações sobre a sorte da mencionada Whale (Baleia) da Hyperliquid. De acordo com Ash Crypto, pode haver uma chance de que essa Whale (Baleia) seja um insider, já que fazer um movimento tão drástico antes de uma queda impressionante parece ter sido premeditado. Baleia da Hyperliquid abre posições curtas pouco antes das tarifas de 100% de Trump sobre a China desencadearem um banho de sangue cripto

2025/10/11 19:15
hyperliquid

Hoje, um evento surpreendente ocorreu no mercado cripto em meio ao crescente caos provocado pelas recentes tarifas de 100% sobre a China. Especificamente, uma Whale (Baleia) da Hyperliquid abriu posições de short apenas trinta minutos antes do anúncio da imposição de uma tarifa de cem por cento sobre produtos chineses e o subsequente banho de sangue cripto.

De acordo com o analista cripto, Ash Crypto, após esse anúncio, o mercado cripto passou por um enorme banho de sangue, além de enormes liquidações e vendas. Nesse sentido, ao abrir shorts e obter lucros antes da implementação da tarifa, a Whale (Baleia) da Hyperliquid levantou questões significativas entre a comunidade.

Whale (Baleia) da Hyperliquid Abre Shorts Antes da Queda Cripto Provocada pelas Tarifas de 100% de Trump sobre a China

Como apontado pelos dados do mercado, apenas alguns minutos antes da declaração de tarifa de 100% por Trump sobre a China, uma Whale (Baleia) da Hyperliquid abriu posições de short. Além disso, a Whale (Baleia) também fechou as negociações com ganhos de até $192M. As respectivas contas foram subsequentemente abertas, e a Whale (Baleia) retirou eficientemente a maioria dos fundos delas.

Particularmente, a Whale (Baleia) tinha um saldo cumulativo notável, que foi subsequentemente reduzido em grande medida. Isso levou em conta a retirada de substanciais $150M. Como resultado disso, o saldo geral da Whale (Baleia) agora está em apenas $80M.

Além disso, o mercado cripto mais amplo passou por uma grave queda devido às tarifas de 100% sobre a China. Com isso, o preço do Bitcoin caiu 8% (aproximadamente 7,60%), chegando a $112.592,31. Adicionalmente, o Ethereum despencou para $3.845,92 após uma queda de 12,24%. Simultaneamente, um total de $9,5B foi liquidado do maior ativo cripto.

Comunidade Cripto Comenta Sobre os Shorts Pré-Tarifa da Whale (Baleia) da Hyperliquid

Assim, enquanto o mercado cripto está experimentando uma tendência de queda chocante, a abertura de shorts antes de tudo isso e a obtenção de lucros acenderam especulações sobre a sorte da mencionada Whale (Baleia) da Hyperliquid.

De acordo com Ash Crypto, pode haver uma chance de que essa Whale (Baleia) seja um insider, já que fazer um movimento tão drástico antes de uma queda impressionante parece ter sido pré-planejado. No geral, a decisão de tarifa de 100% será implementada a partir de 1 de outubro em diante.

