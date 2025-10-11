Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Do SWIFT ao Eurosystem: Ripple e XRP conectam-se às finanças globais

Autor: Bitcoinist
Fonte: Bitcoinist
2025/10/11 19:00
O sistema financeiro europeu está a passar por uma transformação silenciosa, mas profunda, à medida que novas informações sugerem que a Ripple encontrou o seu caminho para o coração da estrutura digital do Eurosistema. 

De acordo com documentos partilhados pelo comentador de criptomoedas SMQKE no X, a integração da Ripple no sistema financeiro europeu é feita através de uma parceria com a SIA, um fornecedor italiano de infraestruturas de pagamentos conhecido por apoiar muitos dos sistemas do Banco Central Europeu.

Do SWIFT Para o Eurosistema

A Ripple sempre se posicionou como um desafiante do SWIFT nos pagamentos globais com a sua solução blockchain RippleNet, que promete transações transfronteiriças mais rápidas, baratas e transparentes. A sua tecnologia foi adotada por várias instituições financeiras, especialmente no Médio Oriente, mas a sua introdução silenciosa na espinha dorsal financeira da Europa através do Eurosistema pode ser a conquista mais importante da Ripple até agora.

Os documentos mostram que a Ripple foi formalmente integrada no Eurosistema através da sua parceria estratégica com a SIA, um fornecedor italiano de infraestruturas de pagamentos que conecta centenas de instituições europeias através das suas estruturas SIAnet e SIAchain.  

A SIAchain, desenvolvida pela SIA, é uma rede blockchain privada que conecta mais de 580 instituições globalmente usando a camada de comunicação segura SIAnet. A plataforma suporta múltiplas tecnologias de livro-razão distribuído, incluindo a Ripple. 

A presença da Ripple dentro da SIAchain constrói efetivamente uma ponte entre os sistemas de pagamento mais importantes da Europa, como TARGET2, TIPS e o Sistema Europeu de Gestão de Garantias, e a tecnologia blockchain. Esta conexão permite que ativos tokenizados e dinheiro do banco central fluam dentro do mesmo ambiente seguro, incluindo a Ripple.

A Iniciativa DLT-TARGET

Esta integração faz parte da iniciativa DLT-TARGET do Eurosistema. O DLT-TARGET é um programa projetado para ligar redes blockchain aos sistemas de liquidação do Banco Central Europeu. A fase piloto já processou mais de 200 transações avaliadas em mais de 1,6 mil milhões de euros, mostrando a prontidão do sistema para operações financeiras reais. Portanto, a estrutura da SIAchain permite efetivamente o uso da tecnologia Ripple para facilitar a interoperabilidade na União Europeia sem comprometer os padrões regulatórios ou operacionais do Eurosistema.

O Banco da Grécia tem sido um grande contribuinte para os esforços de DLT do Eurosistema. O Governador do Banco da Grécia, Yannis Stournaras, observou em 29 de setembro que as stablecoins, que agora são um mercado de 250 mil milhões de dólares, não podem ser ignoradas, pois tornaram-se uma parte substancial do ecossistema financeiro. Como tal, devem ser integradas nos sistemas financeiros convencionais sob supervisão adequada. 

O trabalho da instituição concentra-se em conectar ativos tokenizados com dinheiro do banco central, um passo alinhado com a estrutura tecnológica da Ripple e a estratégia blockchain europeia mais ampla. O objetivo é que as liquidações em dinheiro do banco central para transações baseadas em DLT em plataformas relevantes estejam prontas até o próximo ano. 

O sistema financeiro europeu está gradualmente a mover-se para um futuro onde blockchains e infraestrutura de banco central trabalharão de mãos dadas. A Ripple e XRP estão bem posicionadas para aproveitar este movimento.

Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

