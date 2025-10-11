Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Defensora do Bitcoin, ativista de direitos humanos María Machado ganha Prémio Nobel da Paz

2025/10/11
A líder da oposição venezuelana tem defendido o Bitcoin como uma tábua de salvação para indivíduos que tentam proteger a sua riqueza ou fugir do país.

María Corina Machado, uma ativista de direitos humanos e líder da oposição política na Venezuela que chamou o Bitcoin de "tábua de salvação" para os venezuelanos, recebeu o Prémio Nobel da Paz de 2025 por promover a democracia no país sul-americano.

Machado elogiou o Bitcoin (BTC) como uma tecnologia pró-liberdade numa entrevista de 2024 com Alex Gladstein, diretor de estratégia da organização sem fins lucrativos Human Rights Foundation. Ela disse:

A única forma de ajudar os mais pobres da Venezuela é garantindo direitos de propriedade, baixa inflação, acesso igualitário a oportunidades e governo", disse ela. 

