State Street diz que instituições vão duplicar exposição a ativos digitais até 2028

TLDR:

Mais de metade das instituições globais esperam que 10-24% dos seus ativos sejam tokenizados até 2030, liderados pelos mercados privados.

Cerca de 60% planeiam aumentar as alocações de ativos digitais dentro de um ano, mostrando confiança na escalabilidade da blockchain.

Quarenta por cento das instituições já operam equipas dedicadas a ativos digitais, com mais a prepararem-se para seguir o exemplo.

Transparência e negociação mais rápida são citadas como principais benefícios, com poupanças de custos projetadas em mais de 40%.

Os investidores institucionais estão a aumentar o seu compromisso com a blockchain e ativos tokenizados. Um novo estudo global da State Street mostra que a maioria das principais instituições planeia duplicar a sua exposição a ativos digitais dentro de três anos.

A pesquisa aponta para uma mudança estrutural mais ampla nas finanças globais, à medida que a tokenização passa da experimentação para a estratégia. Os resultados sugerem que os mercados privados podem tornar-se a primeira fronteira para a adoção da blockchain em larga escala. Os dados vêm do Outlook de Ativos Digitais 2025 do banco, lançado esta semana.

Mercados Privados Lideram a Carga da Tokenização

De acordo com o relatório, o capital privado e o rendimento fixo privado são as primeiras classes de ativos que provavelmente serão tokenizadas. Os investidores institucionais parecem focados em desbloquear liquidez e reduzir ineficiências em mercados tradicionalmente ilíquidos.

Até 2030, mais de metade espera que entre 10% e 24% dos seus investimentos totais existam como ativos tokenizados.

A pesquisa da State Street também descobriu que quase 60% dos investidores pesquisados planeiam aumentar a sua alocação de ativos digitais no próximo ano. A mudança reflete a crescente confiança em instrumentos baseados em blockchain como ferramentas para eficiência e crescimento a longo prazo.

A conta de notícias cripto Wu Blockchain resumiu os dados, destacando que as instituições agora veem a tokenização como uma prioridade operacional, não apenas uma jogada especulativa. O relatório descreveu a convergência de IA, blockchain e computação quântica como um importante catalisador para a inovação nas finanças tradicionais.

Joerg Ambrosius, presidente de Serviços de Investimento na State Street, disse que o movimento em direção aos ativos digitais representa uma "alavanca estratégica" para o crescimento. Os seus comentários alinham-se com o crescente interesse entre os gestores de ativos em títulos tokenizados, ações e instrumentos vinculados a stablecoin.

Equipas Dedicadas Estão a Impulsionar a Adoção Institucional da Blockchain

O inquérito mostrou que cerca de 40% dos investidores institucionais já têm equipas de ativos digitais. Outros 20% planeiam estabelecer divisões dedicadas à blockchain em breve. Estes grupos especializados estão a moldar modelos operacionais em torno da tokenização, finanças on-chain e automação de conformidade.

Donna Milrod, diretora de produtos da State Street, disse que os clientes estão a "reconectar" as suas operações para integrar estruturas de ativos digitais. Ela apontou para títulos tokenizados, CBDCs, e instrumentos de caixa on-chain como áreas crescentes de foco.

Transparência, velocidade e poupança de custos estão a impulsionar a adoção. Mais de metade dos inquiridos citou o aumento da visibilidade como o maior benefício, enquanto outros apontaram para tempos de liquidação mais rápidos e custos de conformidade reduzidos. Algumas empresas esperam até 40% de poupança de custos apenas com eficiências impulsionadas pela transparência.

O Outlook completo de Ativos Digitais 2025 da State Street pinta um quadro claro: a tokenização já não é um caso de teste. Está a tornar-se a base para como as instituições gerem, negociam e armazenam valor na próxima década.

O post State Street Diz que Instituições Vão Duplicar a Exposição a Ativos Digitais até 2028 apareceu primeiro no Blockonomi.