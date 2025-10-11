Mercado de Previsão Kalshi Atinge Avaliação de 5 Mil Milhões de Dólares Após Angariação Massiva de 300 Milhões de Dólares

TLDR :

A Kalshi angariou 300 milhões de dólares numa nova ronda, elevando a sua avaliação para 5 mil milhões de dólares enquanto planeia uma grande expansão global.

O volume de negociação anualizado da plataforma deverá atingir 50 mil milhões de dólares, acima dos 300 milhões de dólares de há apenas um ano.

A Kalshi detém agora mais de 60% da quota de mercado global, ultrapassando a Polymarket na dominância do mercado de previsões.

A empresa planeia abrir o acesso a utilizadores em 140 países, marcando o seu maior lançamento internacional até à data.



O cenário do mercado de previsões tornou-se mais ruidoso. Kalshi, uma plataforma de previsão online com sede nos EUA, angariou mais de 300 milhões de dólares em novo financiamento, avaliando a empresa em 5 mil milhões de dólares. A angariação marca um novo ponto alto para o setor em rápida emergência onde os utilizadores negoceiam eventos futuros.

A empresa planeia abrir a sua plataforma a mais de 140 países, ampliando o seu alcance nos mercados globais. Os investidores estão a observar atentamente, pois o crescimento da Kalshi sinaliza um aumento na procura por negociação de eventos do mundo real.

De acordo com The New York Times, esta última angariação de fundos reflete como os mercados de previsão passaram de experiências de nicho para produtos financeiros mainstream. A expansão sublinha o crescente apetite dos investidores por plataformas que combinam finanças com especulação de eventos em tempo real.

Criptomoedas e Mercados de Previsão Veem Aumento nas Negociações

O volume de negociação da Kalshi conta a história.

Dados da Wu Blockchain mostram que o volume anualizado da empresa deverá atingir 50 mil milhões de dólares, um salto massivo dos 300 milhões de dólares do ano passado. Esse aumento acentuado destaca a rapidez com que o mercado está a amadurecer.

A participação global da empresa está agora acima de 60 por cento, tornando-a o maior player da indústria.

Tarek Mansour, cofundador e CEO da Kalshi, disse que o crescimento veio mais rápido do que o esperado. Ele atribuiu o impulso ao aumento da confiança entre traders de retalho e institucionais que utilizam contratos baseados em eventos.

Os analistas dizem que o movimento reflete uma mudança mais ampla em direção a ferramentas de especulação de estilo descentralizado que espelham o design de acesso aberto das criptomoedas.

O timing é fundamental. O anúncio da Kalshi surge na mesma semana em que a Polymarket, sua concorrente mais próxima, garantiu um compromisso de investimento de até 2 mil milhões de dólares da empresa-mãe da Bolsa de Valores de Nova Iorque.

Juntos, estes desenvolvimentos apontam para crescentes fluxos de capital para as finanças preditivas.

Planos de Expansão Global Alimentam a Confiança do Mercado

O lançamento internacional da Kalshi permitirá que utilizadores em mais de 140 países realizem negociações baseadas em eventos sobre política, desporto, clima e resultados financeiros.

A empresa está a desenvolver as suas equipas de conformidade e infraestrutura para atender aos diversos padrões regulatórios em todo o mundo. O movimento visa capturar a procura em regiões com forte adoção de criptomoedas e fintech.

Observadores da indústria dizem que a expansão da Kalshi poderia redefinir como os investidores comuns se envolvem com mercados preditivos. À medida que mais utilizadores ganham acesso, espera-se que a liquidez na plataforma se aprofunde, criando uma experiência de negociação mais suave.

O caminho de crescimento parece íngreme mas medido, com a empresa sinalizando foco de longo prazo em transparência e controlos de risco.

Para investidores e traders, o crescimento da Kalshi oferece uma visão de como a tecnologia está a remodelar a especulação de mercado. Com volumes crescentes e barreiras geográficas a cair, a próxima fase da plataforma pode cimentar o seu lugar no topo do espaço global do mercado de previsões.

O post Mercado de Previsão Kalshi Atinge Avaliação de 5 Mil Milhões de Dólares Após Angariação Massiva de 300 Milhões de Dólares apareceu primeiro no Blockonomi.