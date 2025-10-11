Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Ripple atrai novo investidor institucional durante impulso para expansão da Blockchain

Autor: Coindoo
Fonte: Coindoo
2025/10/11 02:15
O investimento marca o mais recente passo do C1 Fund para expandir sua exposição a empresas que impulsionam a adoção de blockchain a nível empresarial. O fundo afirmou que o acordo fortalecerá seu foco em sistemas de liquidação transfronteiriços, infraestrutura de ativos digitais e desenvolvimento de stablecoin, embora tenha se recusado a revelar o tamanho de sua participação na Ripple.

"A Ripple se destaca como uma das poucas empresas que conecta finanças institucionais com a eficiência do blockchain", disse Elliot Han, Diretor de Investimentos do C1 Fund. "A tecnologia e parcerias globais deles se alinham estreitamente com nosso compromisso de crescimento responsável na economia digital."

Confiança Institucional no Papel da Ripple

A tecnologia da Ripple tem ganhado cada vez mais reconhecimento entre bancos e processadores de pagamento que buscam transações internacionais mais rápidas, baratas e transparentes.

LEIA MAIS:

Notícias Ripple: Gigante da Blockchain Anuncia Nova Parceria Importante

Os esforços da empresa para expandir sua rede de pagamentos baseada em blockchain e iniciativas de stablecoin a posicionaram como um jogador-chave na infraestrutura cripto empresarial.

O C1 Fund enquadrou o investimento como parte de um plano mais amplo para apoiar projetos que impulsionem a adoção mainstream de ativos digitais sem comprometer os padrões regulatórios ou institucionais.

O anúncio surge em meio ao renovado interesse de investidores tradicionais em finanças blockchain, enquanto os mercados tradicionais buscam maneiras de integrar soluções cripto nos sistemas de pagamento globais.

