O petróleo bruto WTI cai abaixo de $60 com o acordo de paz em Gaza a aliviar o risco geopolítico

O post Petróleo Bruto WTI cai abaixo de $60 à medida que acordo de paz em Gaza alivia o risco geopolítico apareceu em BitcoinEthereumNews.com. O Petróleo Bruto West Texas Intermediate (WTI) estende sua queda pelo segundo dia consecutivo na sexta-feira, abandonando todos os ganhos registrados no início da semana à medida que a pressão de venda se intensificou. No momento da escrita, o WTI é negociado em torno de $59,80 após cair brevemente para seu nível mais baixo desde 8 de maio, em torno de $59,21, perdendo mais de 2% no dia. O benchmark dos EUA está a caminho de um segundo declínio semanal à medida que os prêmios de risco geopolítico diminuem após a aprovação formal de Israel e Hamas da fase inicial do plano de paz para Gaza, sob o qual Israel começará a retirar tropas enquanto o Hamas liberta os reféns restantes. De um ponto de vista técnico, o viés permanece firmemente baixista. Os preços estão se mantendo abaixo das Médias Móveis Simples (SMAs) de 21, 50 e 100 dias, todas agora agrupadas na zona de $62,50-$64,50, reforçando um teto para recuperações de curto prazo. O Índice de Força Relativa (RSI) paira perto de 35, indicando que o momentum baixista é forte, mas ainda não sobrevendido, deixando espaço para mais quedas. O suporte imediato está em $59,50. Uma quebra decisiva abaixo desta zona exporia a mínima de oscilação de 8 de maio em $57,47, seguida pela mínima deste ano próxima a $55,00. Na alta, o WTI enfrenta resistência inicial no nível psicológico de $60,00, onde se espera que os vendedores limitem os repiques intradiários. Um movimento além disso poderia abrir um caminho corretivo em direção a $61,50, embora tentativas de alta possam permanecer de curta duração enquanto os preços ficarem abaixo das médias móveis chave. No geral, a configuração mais ampla continua a favorecer os vendedores, com a estrutura do mercado apontando para máximas e mínimas mais baixas e indicadores de momentum confirmando um viés baixista sustentado. A menos que o WTI recupere a zona de $62 médio com forte continuidade, o caminho de menor resistência permanece para baixo. WTI Oil FAQs WTI Oil é um tipo de Petróleo Bruto vendido nos mercados internacionais. O WTI significa West...