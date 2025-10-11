O petróleo bruto WTI cai abaixo de $60 com o acordo de paz em Gaza a aliviar o risco geopolítico

O post Petróleo Bruto WTI cai abaixo de $60 à medida que acordo de paz em Gaza alivia o risco geopolítico apareceu em BitcoinEthereumNews.com. O Petróleo Bruto West Texas Intermediate (WTI) estende sua queda pelo segundo dia consecutivo na sexta-feira, abandonando todos os ganhos registrados no início da semana à medida que a pressão de venda se intensificou. No momento da escrita, o WTI é negociado em torno de $59,80 após cair brevemente para seu nível mais baixo desde 8 de maio, em torno de $59,21, perdendo mais de 2% no dia. O benchmark dos EUA está a caminho de um segundo declínio semanal à medida que os prêmios de risco geopolítico diminuem após a aprovação formal de Israel e Hamas da fase inicial do plano de paz para Gaza, sob o qual Israel começará a retirar tropas enquanto o Hamas liberta os reféns restantes.
De um ponto de vista técnico, o viés permanece firmemente baixista. Os preços estão se mantendo abaixo das Médias Móveis Simples (SMAs) de 21, 50 e 100 dias, todas agora agrupadas na zona de $62,50-$64,50, reforçando um teto para recuperações de curto prazo. O Índice de Força Relativa (RSI) paira perto de 35, indicando que o momentum baixista é forte, mas ainda não sobrevendido, deixando espaço para mais quedas. O suporte imediato está em $59,50. Uma quebra decisiva abaixo desta zona exporia a mínima de oscilação de 8 de maio em $57,47, seguida pela mínima deste ano próxima a $55,00.
Na alta, o WTI enfrenta resistência inicial no nível psicológico de $60,00, onde se espera que os vendedores limitem os repiques intradiários. Um movimento além disso poderia abrir um caminho corretivo em direção a $61,50, embora tentativas de alta possam permanecer de curta duração enquanto os preços ficarem abaixo das médias móveis chave.
No geral, a configuração mais ampla continua a favorecer os vendedores, com a estrutura do mercado apontando para máximas e mínimas mais baixas e indicadores de momentum confirmando um viés baixista sustentado. A menos que o WTI recupere a zona de $62 médio com forte continuidade, o caminho de menor resistência permanece para baixo.
WTI Oil FAQs
O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) estende a sua queda pelo segundo dia consecutivo na sexta-feira, perdendo todos os ganhos registados no início da semana à medida que a pressão de venda se intensificou. No momento da escrita, o WTI é negociado em torno de $59,80 após cair brevemente para o seu nível mais baixo desde 8 de maio, em torno de $59,21, perdendo mais de 2% no dia.
O benchmark dos EUA está a caminho de um segundo declínio semanal à medida que os prémios de risco geopolítico diminuem após a aprovação formal por Israel e Hamas da fase inicial do plano de paz de Gaza, sob o qual Israel começará a retirar tropas enquanto o Hamas liberta os reféns restantes.
De um ponto de vista técnico, o viés permanece firmemente baixista. Os preços estão a manter-se abaixo das Médias Móveis Simples (SMAs) de 21, 50 e 100 dias, todas agora agrupadas na zona de $62,50-$64,50, reforçando um teto para recuperações de curto prazo. O Índice de Força Relativa (RSI) paira perto de 35, indicando que o momentum baixista é forte mas ainda não sobrevendido, deixando espaço para mais quedas.
O suporte imediato está em $59,50. Uma quebra decisiva abaixo desta zona exporia o mínimo de oscilação de 8 de maio em $57,47, seguido pela mínima deste ano perto de $55,00. Na alta, o WTI enfrenta resistência inicial no nível psicológico de $60,00, onde se espera que os vendedores limitem os repiques intradia. Um movimento além disso poderia abrir um caminho corretivo em direção a $61,50, embora as tentativas de alta possam permanecer de curta duração enquanto os preços permanecerem abaixo das médias móveis chave.
No geral, a configuração mais ampla continua a favorecer os vendedores, com a estrutura do mercado apontando para máximos mais baixos e mínimos mais baixos e indicadores de momentum confirmando um viés baixista sustentado. A menos que o WTI recupere a zona média de $62 com forte continuidade, o caminho de menor resistência permanece para baixo.
Perguntas Frequentes (FAQ) sobre o Petróleo WTI
O Petróleo WTI é um tipo de Petróleo Bruto vendido nos mercados internacionais. WTI significa West Texas Intermediate, um dos três principais tipos, incluindo o Brent e o Dubai Crude. O WTI também é referido como "leve" e "doce" devido ao seu relativamente baixo peso específico e conteúdo de enxofre, respetivamente. É considerado um Petróleo de alta qualidade que é facilmente refinado. É originário dos Estados Unidos e distribuído através do hub de Cushing, que é considerado "O Cruzamento de Oleodutos do Mundo". É uma referência para o mercado de Petróleo e o preço do WTI é frequentemente citado nos meios de comunicação.
Como todos os ativos, a oferta e a procura são os principais impulsionadores do preço do Petróleo WTI. Como tal, o crescimento global pode ser um impulsionador do aumento da procura e vice-versa para um fraco crescimento global. A instabilidade política, guerras e sanções podem interromper o fornecimento e impactar os preços. As decisões da OPEP, um grupo de importantes países produtores de Petróleo, é outro impulsionador chave do preço. O valor do Dólar dos EUA influencia o preço do Petróleo Bruto WTI, uma vez que o Petróleo é predominantemente negociado em Dólares dos EUA, assim um Dólar dos EUA mais fraco pode tornar o Petróleo mais acessível e vice-versa.
Os relatórios semanais de inventário de Petróleo publicados pelo American Petroleum Institute (API) e pela Energy Information Agency (EIA) impactam o preço do Petróleo WTI. Mudanças nos inventários refletem flutuações na oferta e procura. Se os dados mostram uma queda nos inventários, isso pode indicar aumento da procura, elevando o preço do Petróleo. Inventários mais altos podem refletir aumento da oferta, baixando os preços. O relatório da API é publicado todas as terças-feiras e o da EIA no dia seguinte. Os seus resultados são geralmente semelhantes, ficando dentro de 1% um do outro 75% do tempo. Os dados da EIA são considerados mais confiáveis, uma vez que é uma agência governamental.
A OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) é um grupo de 12 nações produtoras de Petróleo que coletivamente decidem quotas de produção para países membros em reuniões semestrais. As suas decisões frequentemente impactam os preços do Petróleo WTI. Quando a OPEP decide baixar as quotas, pode apertar a oferta, elevando os preços do Petróleo. Quando a OPEP aumenta a produção, tem o efeito oposto. OPEP+ refere-se a um grupo expandido que inclui dez membros adicionais não-OPEP, o mais notável dos quais é a Rússia.
Fonte: https://www.fxstreet.com/news/wti-crude-oil-dips-below-60as-gaza-peace-deal-eases-geopolitical-risk-202510101400
