PUMPtober Rally Regressa com Alvos de BTC $180K e ETH $12K

Autor: BitcoinEthereumNews
Fonte: BitcoinEthereumNews
2025/10/11 01:57
Bitcoin
BTC$72,522.8+5.84%
Ethereum
ETH$2,124.95+6.81%
BULLS
BULLS$344.21+6.47%
  • Ash Crypto diz que os mercados podem cair no início de outubro para eliminar os bulls fracos.
  • Depois, entre 15-20 de outubro, um "pump massivo" poderia levar o BTC a $150K–$180K e o ETH a $8K–$12K.
  • Instituições já detêm mais de 3,8M BTC, construindo a base para uma quebra no Q4.

O Bitcoin atingiu alvos de baixa no início desta semana, levando os traders a questionar se os bulls podem defender os níveis atuais e fechar a semana em verde. As altcoins, no entanto, continuam a mostrar fraqueza, com vários ativos de grande capitalização negociando em uma zona frágil. Na frente tradicional, o ouro permanece em uma forte tendência de alta. 

O gráfico Total3, que mede a capitalização de mercado de todas as criptomoedas excluindo Bitcoin e Ethereum, continua a lutar. O gráfico ainda não mostrou máximas mais altas ou mínimas mais altas — um sinal necessário para a recuperação das altcoins.

Analistas esperam um retorno do "PUMPtober"

O analista cripto Ash Crypto disse que o atual recuo de mercado foi projetado para liquidar posições alavancadas antes do próximo movimento ascendente. Ele espera que o Bitcoin e as altcoins se recuperem entre 15 e 20 de outubro, levando ao que ele chama de "pump massivo" até o final do mês. 

"Eles querem que você acredite que o PUMPtober foi cancelado. Quando o medo atingir o pico, o mercado vai rebater e um rally parabólico do Q4 começará", disse ele.

Fonte: X

Essa reversão, ele acredita, desencadeará uma corrida parabólica no Q4, com o BTC avançando em direção a $150K a $180K e o ETH ultrapassando $8.000 a $12.000. Ele também previu que as altcoins poderiam ver ganhos de 10x a 50x quando a verdadeira temporada de altcoins começar.

O debate do ciclo de quatro anos vs. ciclo estendido

O analista Lark Davis abordou o debate em curso sobre se o Bitcoin ainda segue seu ciclo histórico de quatro anos ou se transitou para um ciclo estendido. O Bitcoin levou 524 dias para atingir o topo após o halving de 2016 e 548 dias após o halving de 2020. Com base nesse padrão, o Bitcoin teoricamente deveria atingir o topo por volta de outubro de 2025 — aproximadamente 536 dias após o halving de 2024.

"Se o Bitcoin continuar fazendo novos recordes históricos após esta semana, isso fortalece o caso para um ciclo estendido", disse ele.  O analista acrescentou que se novas máximas importantes ocorrerem em fevereiro ou março de 2026, isso confirmaria que o tradicional ciclo de quatro anos não é mais válido.

Dinâmica institucional vs. varejo

Os dados mostram um forte contraste entre a atividade institucional e de varejo.  As instituições atualmente detêm cerca de 3,8 milhões de BTC, acima de 1,3 milhão no pico de 2021 e apenas 387.000 em 2017. Carteiras com mais de 100 BTC também subiram constantemente desde o final de 2024, mesmo com o Bitcoin sendo negociado acima de $120.000.

A atividade de varejo conta uma história diferente. Endereços com pequenas quantidades de BTC diminuíram desde o início de 2024, indicando que pequenos investidores não estão participando do rally.  "O varejo não está comprando neste ciclo", disse Davis.

O analista espera aumentos graduais de preço até 2026, seguidos por uma correção sincronizada do mercado em ativos de risco.

Aviso legal: As informações apresentadas neste artigo são apenas para fins informativos e educacionais. O artigo não constitui aconselhamento financeiro ou aconselhamento de qualquer tipo. A Coin Edition não é responsável por quaisquer perdas incorridas como resultado da utilização de conteúdo, produtos ou serviços mencionados. Os leitores são aconselhados a exercer cautela antes de tomar qualquer ação relacionada à empresa.

Fonte: https://coinedition.com/pumptober-rally-returns-with-btc-180k-and-eth-12k-targets/

