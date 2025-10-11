Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Descubra a melhor cripto para comprar agora enquanto a pré-venda da BlockDAG de $420M apoiada pela F1 supera Cardano, Hyperliquid e Chainlink com entrega real na testnet e hype.Descubra a melhor cripto para comprar agora enquanto a pré-venda da BlockDAG de $420M apoiada pela F1 supera Cardano, Hyperliquid e Chainlink com entrega real na testnet e hype.

Melhores Criptomoedas para Comprar Agora: BlockDAG, Cardano, Hyperliquid & Chainlink Definindo o Ritmo Cripto de 2025

Autor: Blockchainreporter
Fonte: Blockchainreporter
2025/10/11 01:00
Leu 5 min
RealLink
REAL$0.05948+8.97%
Hyperliquid
HYPE$31.85+1.40%
BlockDAG

Se está à procura da melhor criptomoeda para comprar agora, quer uma mistura de hype, progresso técnico e potencial no mundo real. Neste artigo, vou analisar cinco criptomoedas que merecem a sua atenção: BlockDAG, Cardano, Hyperliquid, Chainlink e uma carta surpresa. Vamos explorar o que está a correr bem, o que é arriscado e onde poderá obter um grande retorno. No final, verá por que o BlockDAG lidera a lista hoje, mas também por que os nomes mais estabelecidos ainda merecem espaço numa carteira equilibrada.

Escolher uma criptomoeda para comprar não é apenas sobre previsões de preço; é sobre momentum, comunidade, parcerias e entrega. Cada um destes projetos tem algo a seu favor. Alguns comportam mais risco, outros mais estabilidade. Vamos mergulhar, desde os novos ousados até aos veteranos confiáveis.

1. BlockDAG: Impulsionando o Hype de 2025 Com F1® e Prova de Testnet

BlockDAG é a melhor criptomoeda para comprar agora se quiser aproveitar algo em modo de hype total. O projeto garantiu uma parceria de vários anos com a Equipa BWT Alpine Formula 1®, e isso não é apenas decoração; já está ativo, com eventos em Singapura, exposições de carros, zonas para fãs e demonstrações tecnológicas ligadas aos fins de semana de Fórmula 1. Esse tipo de visibilidade entre o público mainstream é raro para uma cripto em fase de pré-venda.

A testnet, chamada "Awakening Testnet", já está ativa. Afirma processar 1.400 TPS, suporta contratos inteligentes EVM, tem um modelo baseado em contas, dApps integrados (reflexão, loteria), um explorador de NFT e planos para transações sem gás através de abstração de conta. A ideia é que isto não é apenas um whitepaper; há algo com que as pessoas podem interagir agora.

BlockDAG 56236 1

Depois há o lado financeiro: a pré-venda supostamente arrecadou mais de 420 milhões de dólares a 0,0012 dólares por BDAG. Com o "Genesis Day" a aproximar-se em breve, sob o código TGE, os lugares iniciais são limitados, e a narrativa é que uma vez terminada essa fase, as coisas mudam permanentemente. Essa escassez, combinada com o hype da ligação à F1, é projetada para trazer FOMO. Se tudo correr bem, os primeiros detentores podem ver grandes ganhos. Mas, claro, a ressalva: muito depende da execução, auditorias de segurança, tokenomics e de quão bem cumprem o roteiro.

2. Cardano: O Construtor Constante Fazendo Seu Retorno

Cardano (ADA) é bem conhecida e comporta um risco menor do que a maioria dos tokens em pré-venda. Neste momento, está a ser negociada na faixa de ~0,72-0,83 dólares (dependendo da exchange) por moeda. Várias fontes mostram-na a flutuar perto de 0,73 dólares no CoinGecko e CoinMarketCap. (CoinGecko)

Dados on-chain recentes mostram algum abrandamento na atividade: transações de whales, volume de rede e métricas on-chain sugerem ciclos de tomada de lucro. (FXStreet) Há otimismo, no entanto. Alguns analistas pensam que o caminho para 0,88 dólares está a ganhar tração à medida que o momentum aumenta, e a comunidade da Cardano aprovou um fundo de 70 milhões de dólares para ajudar a impulsionar o desenvolvimento. (Brave New Coin)

Como um ativo mais maduro, Cardano oferece staking, potencial de governança e um histórico. Não vai explodir da noite para o dia como uma pré-venda pode fazer, mas pode atuar como uma âncora equilibradora numa carteira. Os seus pontos negativos estão relacionados com a adoção mais lenta e a concorrência de cadeias mais rápidas.

3. Hyperliquid: A Potência DeFi de Alta Velocidade

Hyperliquid (HYPE) está rapidamente a tornar-se um dos projetos DeFi mais comentados, construído para negociação ultra-rápida e derivativos on-chain. O seu token atualmente é negociado por volta de 56 dólares, mostrando forte resiliência de preço mesmo após fortes oscilações do mercado.

coins642

O protocolo recentemente relatou mais de 90 milhões de dólares em receita de 30 dias e diz-se que controla mais de 35% do rendimento total de taxas da blockchain, uma conquista rara para uma nova rede. A atividade das whales tem aumentado, com grandes depósitos de USDC alimentando o volume de negociação. Embora a volatilidade seja real, o potencial também é. Hyperliquid é projetado para finanças de alta velocidade e liquidez profunda. Para traders que procuram infraestrutura orientada para o desempenho, pode ser uma das melhores criptos para comprar agora antes que as instituições sigam o exemplo.

4. Chainlink: A Espinha Dorsal de Dados da Web3

Chainlink (LINK) continua a ser a espinha dorsal dos dados descentralizados. Atualmente com preço próximo de 22 dólares, alimenta os sistemas oracle que conectam contratos inteligentes a dados do mundo real. O projeto recentemente integrou o seu Data Stream Standard na BNB Chain, impulsionando o acesso on-chain a indicadores macroeconómicos verificados como inflação e PIB, abrindo portas para novos instrumentos DeFi. 

BlockDAG 56236 4

O crescimento da rede LINK, parcerias com Mastercard e SWIFT, e forte confiança dos desenvolvedores mantêm-na relevante mesmo em mercados lotados. Embora os ganhos possam ser mais estáveis do que projetos mais recentes, a entrega consistente e credibilidade institucional da Chainlink fazem dela uma das melhores criptos para comprar agora para aqueles que desejam exposição à infraestrutura sem a qual o DeFi não pode funcionar.

Conclusão

Se está à procura da melhor criptomoeda para comprar agora, BlockDAG lidera ao combinar hype, prova técnica e alcance mainstream. A sua parceria com a F1, testnet funcional e grande pré-venda tornam-na atraente para quem assume riscos agressivos. Mas não aposte tudo num só cavalo; incluir veteranos como Cardano, Hyperliquid e Chainlink ajuda a distribuir o risco.

BlockDAG banner

Cada uma destas escolhas traz algo diferente: estabilidade, infraestrutura ou potencial especulativo. Use uma mistura se puder. E observe sempre os fundamentos: auditorias, bloqueios de tokens, comportamento de listagem e envolvimento da comunidade. Cripto é emocionante por causa do potencial de valorização, mas o reverso da moeda é igualmente real.

