Eis o motivo pelo qual o preço do Bitcoin (BTC) está em Dumping

TLDR:

Bitcoin negociado a $118.223, queda de 1,88% em 24 horas, enquanto tarifas reacendem tensão comercial global e desaceleram o fluxo de capital.

Ameaça de tarifas de Trump desencadeia temores de inflação, forçando investidores a rotacionar de ativos de risco como cripto para investimentos mais seguros.

Analistas veem a zona de $116K-$118K como suporte chave do BTC, frequentemente marcando o ponto onde compradores mais fortes retornam.

Recuperação do mercado depende de um tom mais suave nas tarifas ou flexibilização do Fed, ambos podendo restaurar a liquidez e confiança nas criptomoedas.

O preço do Bitcoin está caindo rapidamente, e os traders estão sentindo a pressão. O maior ativo cripto do mundo caiu enquanto tensões comerciais renovadas abalam os mercados globais.

Os planos de tarifas dos EUA sobre produtos chineses abalaram os investidores, desencadeando aversão ao risco em grandes ativos. A liquidez está apertando, a alavancagem está se desfazendo, e as criptomoedas estão sentindo o calor primeiro. Observadores do mercado dizem que a queda pode se aprofundar antes que qualquer recuperação se estabeleça.

Choque Tarifário Leva Mercados Cripto para Baixo

De acordo com Bull Theory no X, a queda acentuada do Bitcoin ocorre quando o ex-presidente dos EUA Donald Trump anunciou planos para pesadas tarifas e controles de exportação sobre produtos chineses.

A medida visa materiais industriais chave e renova temores de cadeias de suprimentos interrompidas. À medida que os riscos de inflação aumentam, as condições de liquidez pioraram, pressionando ativos de risco como cripto.

Os investidores estão saindo de posições voláteis e migrando para ativos mais seguros como ouro e dinheiro. A mudança é visível nas mesas de negociação enquanto posições alavancadas em cripto se desfazem rapidamente.

Analistas dizem que esta rotação é uma reação padrão quando as expectativas de inflação sobem e o afrouxamento da política monetária parece menos provável.

Tensões tarifárias passadas atingiram BTC e altcoins de maneiras semelhantes. Durante o impasse comercial de 2025, o mercado viu liquidações acentuadas seguidas por semanas de recuperação instável. Este padrão, observam os traders, frequentemente testa a profundidade de mercado antes que mãos mais fortes reentrem.

Dados da CoinGecko mostram o Bitcoin negociando a $118.223, refletindo um declínio de 1,88% nas últimas 24 horas e 3,7% na última semana. A pressão de venda alinha-se com a fraqueza global das ações e a desaceleração das entradas de capital nas exchanges de criptomoedas.

Perspectiva do Preço do Bitcoin: Níveis Chave e O Que Vem a Seguir

Preço do Bitcoin na CoinGecko

Observadores do mercado estão agora de olho na zona de $116.000 a $118.000 como potencial suporte de curto prazo.

Bull Theory apontou que compradores historicamente entraram perto desses níveis durante períodos de alta volatilidade. Se a zona se mantiver, um salto de curto prazo poderia se formar assim que o sentimento se estabilizar.

No entanto, os traders permanecem cautelosos enquanto a incerteza política persiste. Qualquer atraso nos cortes de taxa esperados poderia manter a liquidez apertada e estender a correção. Analistas sugerem que taxas de financiamento, interesse aberto e fluxos de stablecoin serão indicadores chave para o próximo movimento.

Se a retórica tarifária suavizar ou o Federal Reserve sinalizar flexibilização, o sentimento do mercado poderia mudar rapidamente. Nesse caso, a acumulação pode ser retomada à medida que os investidores se reposicionam para o Q4, historicamente um dos períodos mais fortes do Bitcoin.

Apesar do estresse de curto prazo, traders de longo prazo permanecem confiantes na resiliência das criptomoedas uma vez que a liquidez retorne.

O post Aqui Está Por Que o Preço do Bitcoin (BTC) Está em Queda apareceu primeiro no Blockonomi.