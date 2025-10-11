Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Morgan Stanley vai oferecer fundos cripto a todos os clientes: CNBC

Autor: Crypto.news
Fonte: Crypto.news
2025/10/11 01:20
Leu 3 min
Morgan Stanley está a permitir que consultores financeiros apresentem fundos de criptomoedas a todos os clientes à medida que o gigante da gestão de ativos expande as suas ofertas.

Resumo
  • Morgan Stanley abriu o acesso a fundos de criptomoedas a todos os clientes.
  • Consultores financeiros podem agora aconselhar e recomendar fundos de Bitcoin a todos os clientes, com investimentos permitidos em qualquer tipo de conta.
  • CNBC relata que o lançamento começa em 15 de outubro.

Morgan Stanley está a tomar esta medida ao eliminar restrições que até agora limitavam o acesso a fundos cripto a certos clientes de património, relatou a CNBC em 10 de outubro.

De acordo com o relatório, os consultores financeiros da empresa poderão, a partir de 15 de outubro, recomendar investimentos em cripto a todos os clientes, com os clientes a poderem investir em qualquer um dos fundos disponíveis em qualquer conta, incluindo contas de reforma e de fideicomisso.

Morgan Stanley elimina restrições

Anteriormente, o banco restringia os consultores financeiros a apresentarem fundos de Bitcoin (BTC) apenas a clientes de património considerados como tendo um perfil de risco agressivo. Os clientes também tinham de possuir pelo menos 1,5 milhões de dólares em ativos, com restrições adicionais sendo a opção de aceder a cripto apenas em contas de corretagem tributáveis.

Estas restrições foram agora eliminadas, com acesso a todos os clientes a ser implementado em 15 de outubro de 2025.

Para o futuro imediato, os consultores aconselharão clientes e apresentarão fundos da BlackRock e Fidelity. No entanto, o plano é expandir a lista para outros fundos cripto, disse a Morgan Stanley.

Postura pró-cripto

Com mais de 8,2 trilhões de dólares em ativos de clientes, Morgan Stanley é um gigante da indústria. Mas ao contrário de muitos pares, a sua postura sobre ofertas de investimento em cripto para clientes mudou cada vez mais para uma mais favorável.

Uma mudança na abordagem regulatória dos Estados Unidos em relação à criptomoeda também pesou nesta perspetiva, com a empresa impulsionada pelos desenvolvimentos desde a eleição do Presidente Donald Trump em novembro de 2024. Recentemente, Morgan Stanley anunciou planos para implementar a negociação de Bitcoin, Ethereum (ETH) e Solana (SOL) para clientes através da sua plataforma E-Trade.

O comité de investimento global do banco também recomendou que as alocações para carteiras de cripto sejam limitadas a 4% da exposição inicial. 

De acordo com Lisa Shalett, diretora de investimentos do banco, cripto é atualmente "uma classe de ativos especulativa e cada vez mais popular". Muitos investidores podem querer explorar a oportunidade que a classe de ativos oferece, acrescentou Shalett.

Oportunidade de mercado
