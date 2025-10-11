Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
GBP luta para estabilizar contra o Dólar americano

2025/10/11 01:25
Libra esterlina luta para estabilizar contra o dólar americano apesar dos comentários dovish do Fed

A libra esterlina (GBP) esforça-se para ganhar terreno contra o dólar americano (USD) durante a sessão de negociação europeia de sexta-feira, após registar um novo mínimo de dois meses em torno de 1,3280 no início do dia. A perspetiva do par GBP/USD permanece vulnerável enquanto o dólar americano negocia firmemente, com um aumento na sua procura como refúgio seguro após desenvolvimentos políticos no Japão e na França.

No momento da publicação, o Índice do Dólar Americano (DXY), que acompanha o valor do dólar contra seis moedas principais, mantém-se próximo de um novo máximo de dois meses de 99,56 registado na quinta-feira. Ler mais...

GBP/USD: Poderá continuar a cair apesar das condições de sobrevendido – Grupo UOB

A libra esterlina (GBP) poderá continuar a cair apesar das condições de sobrevendido, mas resta saber se conseguirá atingir 1,3245 hoje. A longo prazo, a ação do preço resultou num aumento acentuado do momentum descendente; o próximo alvo técnico está em 1,3200, observam os analistas de Forex do Grupo UOB, Quek Ser Leang e Peter Chia.

VISÃO DE 24 HORAS: "Não esperávamos que a GBP caísse para um mínimo de 1,3280 ontem (pois estávamos a esperar negociação em intervalo). A queda acentuada está sobrevendida, mas o forte momentum descendente pode continuar a superar as condições de sobrevendido. Por outras palavras, a GBP pode continuar a enfraquecer hoje. Ler mais...

Fonte: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-struggles-to-stabilize-against-us-dollar-202510101235

