CoinPoker lança sorteio de 55k USDT em criptomoedas e jogos sem rake para o Campeonato de Omaha

A principal plataforma de jogos de azar baseada em blockchain, CoinPoker, continua a ganhar destaque, primeiro pelo seu grupo de jogadores em rápido crescimento, e segundo pelas suas frequentes distribuições de cripto.

De facto, a sua mais recente distribuição de cripto, já disponível, está a tornar-se um dos eventos mais emocionantes de 2025, com 55.000 USDT em prémios totais, incluindo um Rolex de luxo avaliado em $15.000.

A cobiçada promoção, denominada "Campeonato Mundial de Jogos a Dinheiro Pot Limit Omaha (CGWC)", começou na segunda-feira, 6 de outubro de 2025, atraindo tanto jogadores casuais como sérios que desejam ação de poker de alto nível sem rake, com potencial para pagamentos reais em cripto.

Curiosamente, esta distribuição de cripto é apenas uma numa série de promoções atrativas que tornaram o CoinPoker um dos sites de poker online mais procurados do mundo.

No início de 2025, por exemplo, a plataforma distribuiu 100.000 USDT em prémios combinados em dois grandes eventos do Campeonato Mundial de Jogos a Dinheiro.

Da mesma forma, o seu quadro de líderes de jogos a dinheiro de quatro horas, recentemente rebatizado como CoinRaces, continua a funcionar, proporcionando uma nova oportunidade para os entusiastas de jogos ganharem de um Pool de Prêmios de 12.000 USDT todos os dias.

Quando combinado com a nova promoção do Campeonato Mundial de Jogos a Dinheiro Pot Limit Omaha - que já atraiu alguns dos melhores jogadores do setor - é fácil perceber por que a plataforma tem experimentado um tráfego intenso nos últimos dias.

Assista a JNandezPoker, o treinador principal do PLOMastermind - uma popular plataforma de treino de poker - enquanto ele compartilha estratégias especializadas sobre como sobreviver à brutal variância do Pot Limit Omaha (PLO) nas mesas com a marca CGWC.

Distribuição de Cripto de $55K do CoinPoker Explicada - Detalhes Completos e Divisão de Prémios

O mais recente Campeonato Mundial de Jogos a Dinheiro foi lançado no início desta semana e já reflete o sucesso das suas edições anteriores - particularmente a competição de apostas médias NL500 de junho, onde os participantes dividiram impressionantes $50.000, incluindo um Rolex Yacht-Master no valor de $15.000 para o vencedor geral, WWSFA45.

No entanto, o novo CGWC aumenta a aposta com mesas PLO e prémios ainda maiores - um impressionante total de 55.000 USDT, abrangendo $29.000 em recompensas de classificação e jogos VIP semanais de 5.000 USDT.

Assim como nas edições anteriores, o mais recente Campeonato Mundial de Jogos a Dinheiro PLO funcionará 24/7 até 2 de novembro de 2025, dando aos entusiastas de PLO uma oportunidade perfeita para mostrar suas habilidades de poker no palco global, subir na classificação e lutar por um exclusivo Rolex de $15.000 - tudo sem pagar rake.

Em particular, a distribuição de cripto em grande escala está ocorrendo nas mesas de $2,50/$5 e $10/$20, com um buy-in de 100BB e rebuy automático, mantendo toda a gameplay consistente, competitiva e cheia de ação.

Aqui está como os prémios gerais da classificação serão distribuídos:

Para se qualificar para estes cinco prémios, os participantes devem jogar pelo menos 20.000 mãos nas mesas PLO CGWC (heads-up não incluído).

Cada semana, os cinco melhores jogadores se qualificarão para um jogo VIP exclusivo de $5.000 e receberão $1.000 em créditos como buy-ins para o evento com base nos seguintes critérios:

Com a ação já em andamento, o PLO CGWC já está ganhando grande repercussão, com nomes notáveis como JNandezPoker, MoniViking e Venividi1993 participando ativamente

Venividi1993, por exemplo, atualmente ocupa o terceiro lugar na classificação com 3800,42 pontos, atrás de mahu e godfromstock, que têm 3943 e 4334 pontos, respectivamente. Confira a classificação aqui para mais detalhes.

Venividi1993 também tem mantido os membros da comunidade de poker cripto atualizados com recapitulações frequentes da ação diária e das mãos-chave jogadas no evento.

Os jogadores também podem se inscrever no canal do YouTube do CoinPoker para todos os destaques mais recentes caso percam alguma das transmissões ao vivo.

Como Participar nas Mesas do Campeonato Omaha Sem Rake e Competir Por Um Rolex Exclusivo no Valor de $15.000

Participar nas mesas do Campeonato Omaha sem rake no CoinPoker é relativamente fácil e direto. Aqui estão os poucos passos a seguir:

O CoinPoker É o Melhor Lugar Para Encontrar Distribuições de Cripto Sem Rake?

É raro encontrar um apostador de cripto, particularmente entre os entusiastas de poker com dinheiro real, que não tenha ouvido falar do CoinPoker.

Classificado entre os melhores sites de poker cripto desde sua criação em 2017, a popularidade do CoinPoker não é por acaso - é um reflexo de anos de inovação consistente, confiabilidade e confiança dentro do panorama de iGaming.

É conhecido pelo seu foco em gameplay transparente e recompensador, alimentado por um sistema comprovadamente justo, eventos regulares sem rake, transações cripto instantâneas e pagamentos impressionantes.

Hoje, hospeda alguns dos jogos a dinheiro e torneios de apostas mais altas do mundo, enquanto ainda oferece um ambiente relaxado para jogadores de micro-stakes através da sua extensa seleção de mesas de limite baixo.

Para os entusiastas de jogos a dinheiro, as apostas variam de $0,02/$0,05 (denominadas em Tether) até $500/$1000, que é onde alguns dos melhores grinders do mundo frequentemente se enfrentam.

Felizmente, eventos diários como o CoinRaces de $12.000, juntamente com eventos especiais como o atual Campeonato Mundial de Jogos a Dinheiro PLO, garantem que existam mais do que oportunidades suficientes para os jogadores ganharem grandes pagamentos. Veja algumas ações recentes do CGWC através do vídeo abaixo:

Os fãs de torneios de poker também encontrarão muitos freerolls, centrolls e eventos de apostas altas para explorar. Também hospeda séries online como seu principal CSOP, que distribuiu $6 milhões em Pool Total de Prêmios garantido no mês passado.

Aqueles que depositam usando o token nativo do CoinPoker, CHP, ganham 33% de rakeback em seu jogo todas as semanas, enquanto todos os novos jogadores recebem um bônus de correspondência de 150% até $2000 no seu primeiro depósito.

