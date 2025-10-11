Bitcoin cai após Trump ameaçar aumento "massivo" nas tarifas sobre a China

O presidente dos EUA, Donald Trump, gerou pânico no mercado cripto após ameaçar aumentar massivamente as tarifas sobre a China. Isso levou a uma queda acentuada no Bitcoin, que caiu abaixo do nível de suporte de $120.000 após a ameaça do presidente.

Bitcoin Cai Enquanto Trump Ameaça a China

Dados do TradingView mostram que o BTC caiu acentuadamente abaixo de $120.000 quando o Presidente Trump ameaçou aumentar as tarifas sobre a China. A principal criptomoeda estava sendo negociada pouco acima de $121.000 antes dos comentários do presidente, mas caiu rapidamente quando a ameaça desencadeou tensões em todo o mercado.

Fonte: TradingView; Gráfico de velas do Bitcoin

Em uma publicação no Truth Social, Trump disse que a China se tornou "hostil" e acusou o país de tentar monopolizar o mercado através de controles de exportação de metais de terras raras. Em linha com isso, ele revelou que uma das políticas que os EUA estão considerando no momento é um aumento massivo nas tarifas sobre produtos chineses que entram no país, um desenvolvimento que é baixista para o Bitcoin e para o mercado cripto mais amplo.

O presidente dos EUA também disse que estão considerando muitas outras contramedidas. Este desenvolvimento reviveu memórias das tarifas de Trump, que levaram a uma guerra comercial entre os EUA e a China. No entanto, ambos os países estavam trabalhando em um acordo comercial, o que levou o presidente dos EUA a pausar as tarifas propostas sobre a China.

Com as tensões novamente aumentando, o Bitcoin e outros ativos de risco estão em risco, dado como a incerteza macro poderia impactar os mercados. Além do BTC, as altcoins também testemunharam quedas acentuadas na sequência dos comentários de Trump.

O preço do Ethereum caiu abaixo de $4.200, uma queda de mais de 3% no dia. Solana, XRP e Dogecoin também caíram mais de 2%, com a maioria das perdas ocorrendo após a ameaça de Trump à China.

O presidente dos EUA também mencionou como ele deveria se encontrar com o presidente da China, Xi Jinping, mas agora parece não haver razão para fazê-lo. Ele também observou que o relacionamento com a China nos últimos seis meses tem sido muito bom, o que torna o movimento do país asiático sobre o Comércio mais surpreendente.

$420 Milhões Em Posições Long Liquidadas

Dados do CoinGlass mostram que pouco mais de $420 milhões em posições long foram liquidadas na última hora, após o declínio do mercado cripto. Bitcoin e Ethereum representaram $73 milhões e $175 milhões dessas posições long liquidadas, respectivamente.

Fonte: CoinGlass

Enquanto isso, houve $895 milhões em liquidações nas últimas 24 horas. $723 milhões foram em posições long, enquanto $172 milhões foram em posições short. O Bitcoin já estava em uma tendência de baixa antes dos comentários de Trump, lutando para quebrar acima da resistência de $125.000.

Como relatado pela CoinGape, as baleias OG de BTC estão atualmente vendendo mais do que os compradores institucionais. Essas baleias têm vendido em máximas históricas (ATHs), uma tendência que tipicamente desencadeou recuos significativos sempre que a principal criptomoeda atinge um novo recorde.

No entanto, investidores institucionais continuam a acumular em cada queda. Isso é evidente através dos ETFs de Bitcoin, que têm visto entradas recordes, recebendo $3,24 bilhões na semana passada, seu segundo maior fluxo de entrada semanal de todos os tempos.