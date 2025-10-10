Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
PANews relatou em 10 de outubro que, de acordo com o monitoramento da Paidun, à medida que o preço do ETH caiu abaixo de $4.100, a whale (baleia) 0x946f...81a6 que abriu long na Aave teve 247,62 WETH liquidados, no valor de aproximadamente $1,05 milhões.

Uma baleia foi liquidada em 247,62 WETH na plataforma Aave, no valor aproximado de $1,05 milhões.

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/10 23:55
Leu 1 min
PANews relatou em 10 de outubro que, de acordo com o monitoramento da Paidun, quando o preço do ETH caiu abaixo de $4.100, a baleia 0x946f...81a6 que abriu posição long na Aave teve 247,62 WETH liquidados, no valor aproximado de $1,05 milhões.

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais.

