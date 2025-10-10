Uma baleia foi liquidada em 247,62 WETH na plataforma Aave, no valor aproximado de $1,05 milhões.

PANews relatou em 10 de outubro que, de acordo com o monitoramento da Paidun, à medida que o preço do ETH caiu abaixo de $4.100, a whale (baleia) 0x946f...81a6 que abriu long na Aave teve 247,62 WETH liquidados, no valor de aproximadamente $1,05 milhões. PANews relatou em 10 de outubro que, de acordo com o monitoramento da Paidun, à medida que o preço do ETH caiu abaixo de $4.100, a whale (baleia) 0x946f...81a6 que abriu long na Aave teve 247,62 WETH liquidados, no valor de aproximadamente $1,05 milhões.