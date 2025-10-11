Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Ao lançar a nova atualização de Roteamento Dividido, a Xyra Labs tenta fornecer a precisão de troca à escala CEX para a próxima geração de negociação descentralizada.

Xyra Labs lança roteamento dividido para oferecer preços de nível CEX para trocas DeFi

Autor: Blockchainreporter
Fonte: Blockchainreporter
2025/10/11 00:35
Leu 2 min
DeFi
DEFI$0.000317+2.58%
HyperSwap
SWAP$0.03751+0.80%
A Xyra Labs, uma plataforma conhecida focada em melhorar a acessibilidade de ferramentas Web3 e DeFi, anunciou uma nova atualização chamada "Split Routing". Com o lançamento do Split Routing, a Xyra Labs esforça-se para oferecer preços de nível CEX para trocas DeFi. Como mencionado no anúncio oficial da Xyra Labs nas redes sociais, a atualização está focada em fornecer as melhores taxas de troca e slippage (derrapagem) ultra-baixo. Neste aspecto, o desenvolvimento representa um movimento crucial para preencher a lacuna de desempenho existente entre exchanges descentralizadas e centralizadas.

Xyra Labs Preenche a Lacuna Entre Exchange Centralizada e Trocas DeFi

Ao lançar a atualização Split Routing, a Xyra Labs tenta fornecer a precisão de troca em escala CEX para a negociação descentralizada de próxima geração. Os pools de liquidez desempenham um papel crucial nas DEXs baseadas em Market maker automatizado (AMM), em vez de livros de ordens, como nas exchanges centralizadas. Os respectivos pools de liquidez servem como contratos inteligentes que mantêm pares de tokens como $ETH/$USDC, determinando preços de acordo com a proporção de tokens no pool.

Enquanto esta proporção permanece equilibrada, os traders podem realizar trocas perfeitas com o mínimo de slippage (derrapagem). No entanto, em meio a mudanças bruscas de preços ou negociações de grande volume, frequentemente ocorrem desequilíbrios, desencadeando perdas impermanentes ou slippage para plataformas de liquidez. No momento, muitas entidades agregadoras de liquidez obtêm liquidez de vários pools e também direcionam taxas através do pool com o melhor equilíbrio disponível. O Split Routing da Xyra Labs transforma o acesso à liquidez e a execução de negociações dividindo a transferência em várias porções menores para execução simultânea em diversos pools de liquidez.

Redefinindo DeFi com Maior Transparência e Melhores Taxas

De acordo com a Xyra Labs, o algoritmo de roteamento exclusivo funciona 30% mais rápido no caso de execução de troca. Assim, os traders podem aproveitar liquidações mais rápidas e taxas relativamente competitivas. Além disso, a atualização permite que a plataforma traga transparência às operações DeFi com eficiência em escala CEX. Esta abordagem garante execução consistente, menor slippage e preços ideais mesmo em condições voláteis. 

Atualmente, os consumidores podem utilizar o Split Routing aproveitando o Agregador DEX da Xyra Labs para ter uma experiência de ponta. No geral, a atualização permite que os consumidores negociem de forma mais inteligente enquanto também expandem a profundidade da liquidez em várias redes.

