Índia lança piloto de pagamento de comércio eletrónico com ChatGPT

A PANews relatou em 10 de outubro que a National Payments Corporation of India (NPCI) e a empresa de fintech Razorpay anunciaram na quinta-feira que se associaram à OpenAI para lançar pagamentos baseados em IA no ChatGPT. A iniciativa, atualmente em fase piloto, permitirá aos utilizadores pagar por compras no ChatGPT através da Unified Payments Interface (UPI) da Índia.
