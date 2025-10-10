Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Índia lança piloto de pagamento de comércio eletrónico com ChatGPT

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/10 07:53
AI
A PANews relatou em 10 de outubro que a National Payments Corporation of India (NPCI) e a empresa de fintech Razorpay anunciaram na quinta-feira que se associaram à OpenAI para lançar pagamentos baseados em IA no ChatGPT. A iniciativa, atualmente em fase piloto, permitirá aos utilizadores pagar por compras no ChatGPT através da Unified Payments Interface (UPI) da Índia.

