Democratas propõem 'lista restrita' para protocolos DeFi, provocando protestos

Autor: Coinstats
Fonte: Coinstats
2025/10/10 08:02
Senadores Democratas foram criticados por apresentarem uma contraproposta que busca dar ao Departamento do Tesouro autoridade para colocar protocolos DeFi arriscados em uma "lista restrita".

Apesar de anteriormente apoiarem um projeto de lei das criptomoedas, vários Senadores Democratas teriam introduzido uma contraproposta que poderia colocar protocolos de finanças descentralizadas em uma "lista restrita" se considerados muito arriscados.

Esta medida, entre outras propostas, poderia "matar o DeFi", segundo os seus críticos.

Os Democratas do Comitê Bancário do Senado enviaram uma proposta aos Republicanos do comitê na quinta-feira buscando impor regras de Know Your Customer (KYC) / Conheça Seu Cliente nas interfaces de aplicações cripto — incluindo carteiras não-custodiais — e removendo proteções dos desenvolvedores cripto, disseram vários comentaristas da indústria na quinta-feira, citando um relatório do Punchbowl News.

