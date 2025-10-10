Zach Rector coloca XRP contra o resto do mercado – Aqui estão os resultados

O desempenho do XRP na atual bull run de 2025 tornou-se um dos tópicos mais discutidos no mundo cripto, à medida que o token continua a desafiar a dominância do Bitcoin, Ethereum e BNB. Num vídeo recente partilhado na plataforma de redes sociais X, o comentador cripto Zach Rector descreveu o que ele chamou de verdade inconveniente deste ciclo de mercado: o XRP está atualmente a superar a maioria das 50 principais criptomoedas em crescimento percentual desde a última eleição presidencial dos EUA e desde as profundezas do mercado de baixa anterior. Desempenho do Ethereum, BNB e Bitcoin Rector começou a sua comparação apontando para a trajetória de recuperação do Ethereum. De acordo com o gráfico de preços do Ethereum, os investidores que compraram Ethereum antes da eleição presidencial mais recente dos EUA viram retornos de cerca de 89%, enquanto os detentores de longo prazo que entraram durante as mínimas do mercado de baixa de 2022 e ainda não venderam estão atualmente com ganhos de 400%. Leitura Relacionada: Preço do XRP Completa Duplo Fundo de 7 Anos em Meio à Preparação para Disparada até $19 O BNB, disse ele, entregou resultados ligeiramente melhores, com retornos de 109% para compradores pré-eleição e 527% para aqueles que acumularam durante as mínimas do mercado de baixa de 2022. Voltando-se para o Bitcoin, Rector observou que mesmo após quebrar múltiplas máximas históricas neste ciclo, seus retornos são modestos em comparação com o XRP. Ele destacou que uma compra de Bitcoin antes da eleição teria rendido um retorno de 82%, enquanto aqueles que entraram por volta do fundo do mercado de baixa e ainda não venderam teriam ganho cerca de 678% nas suas posições de Bitcoin. XRP Superando o Mercado É um facto que a ação de preço do XRP neste ciclo é muito melhor do que o seu desempenho na bull run do mercado cripto de 2021, onde o seu crescimento foi prejudicado pelo processo SEC-Ripple. Portanto, o ponto principal de Zach Rector concentra-se na força do XRP dentro do ciclo de mercado atual. Leitura Relacionada: Bitcoin, XRP Testando Resistências-Chave e Pode Ficar Confuso Novamente - Eis Porquê Ele afirmou que se um investidor tivesse comprado XRP a $0,50 antes da eleição, a sua posição estaria agora com alta de 500%. Por outro lado, aqueles que compraram no fundo do mercado de baixa e ainda estão a manter teriam visto um ganho extraordinário de 900%. Como tal, estes números fazem do XRP um dos ativos mais rentáveis entre as principais criptomoedas, superando Bitcoin, Ethereum e BNB. Nas suas palavras, "A verdade inconveniente sobre a bull run cripto de 2025, e é por isso que as pessoas estão tão chateadas, é que o XRP ainda está superando quase todas as 50 principais criptos." A declaração rapidamente ganhou força dentro da comunidade XRP, como mostram os comentários no seu vídeo publicado no X. A ação de preço do XRP nos últimos dias, no entanto, tem sido principalmente corretiva. O preço tem estado a descer em direção a um nível de suporte crítico em torno de $2,80, que é agora um nível importante para os bulls defenderem. Uma quebra abaixo de $2,8 poderia expor o próximo suporte em $2,72, enquanto mantê-lo poderia preparar o terreno para outro movimento ascendente. Mesmo com esta fase de arrefecimento, muitos entusiastas e analistas do XRP estão otimistas. Imagem em destaque da Adobe Stock, gráfico da Tradingview.com 