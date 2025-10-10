Fundação Ethereum reúne 47 especialistas para nova iniciativa de privacidade

A Ethereum Foundation (EF) anunciou a formação de um novo grupo de 47 pesquisadores, engenheiros e criptógrafos que trabalharão juntos para tornar a infraestrutura da Layer 1 do Ethereum mais segura e privada.

De acordo com analistas, esta mudança na estrutura é uma demonstração da seriedade da instituição em adicionar recursos de privacidade diretamente ao ecossistema Ethereum, transformando-o de um projeto secundário em uma prioridade de desenvolvimento principal.

Expandindo o Framework de Privacidade do Ethereum

Em um post de blog de 8 de outubro, a EF observou que o "Privacy Cluster" integra múltiplos projetos em curso sob um único guarda-chuva, incluindo esforços de longa data da equipe Privacy & Scaling Explorations (PSE).

O portfólio da PSE já inclui mais de 50 projetos de pesquisa de código aberto, como o Semaphore para sinalização anônima, MACI para votação privada, zkEmail para comunicações seguras e TLSNotary para interações web verificáveis.

Igor Barinov estará encarregado do novo cluster, e Andy Guzman continuará responsável pela PSE, que se concentrará em pesquisa e desenvolvimento em estágio inicial. O objetivo do grupo é tornar as transações privadas, verificação de identidade e operações institucionais mais seguras e fáceis de usar.

Alguns dos projetos mais importantes são Private Reads & Writes, que permite aos usuários executar ações privadas na blockchain; Private Proving, para provas verificáveis sem exposição de dados; e a Institutional Privacy Task Force (IPTF), que conecta a conformidade regulatória com a funcionalidade on-chain. Outra ferramenta que se destaca é o SDK da carteira Kohaku, que adiciona criptografia de preservação de privacidade para uso cotidiano.

O anúncio vem apenas algumas semanas depois que os desenvolvedores do Ethereum detalharam a atualização Fusaka, que estará disponível na mainnet em 3 de dezembro, dizendo que aumentará a quantidade de dados que podem ser enviados e recebidos, bem como a capacidade das cadeias Layer-2, que são fundamentais para a privacidade escalável.

Segurança em Evolução e Proposta de Valor do Ethereum

Em seu blog mais recente, a EF insistiu que a pesquisa de privacidade tem sido parte do DNA do Ethereum desde 2018. Dado que a rede processa bilhões de dólares em valor todos os dias, a fundação diz que é importante manter as informações de pessoas, instituições e desenvolvedores privadas para manter a confiança digital.

O anúncio também chega em um momento em que mais instituições estão se envolvendo com o Ethereum. Alguns observadores sugeriram que o sucesso do novo ETF de staking de ETH da Grayscale e o crescente número de empresas construindo tesouros de ETH significam que há agora mais escrutínio sobre a conformidade regulatória e proteção de dados do Ethereum, com o trabalho da IPTF provavelmente ganhando importância nessas áreas.

Enquanto isso, no mercado, o segundo maior ativo cripto do mundo estava sendo negociado próximo a $4.400 no momento desta redação. Analistas acham que poderia chegar a $13.000 se as tendências atuais do mercado se mantiverem, com a segurança e privacidade da blockchain possivelmente afetando tanto a adoção quanto a confiança dos investidores.

O post Ethereum Foundation Reúne 47 Especialistas para Nova Iniciativa de Privacidade apareceu primeiro no CryptoPotato.