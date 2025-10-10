Two Prime atinge recorde de 827 milhões de dólares em empréstimos garantidos por BTC no terceiro trimestre

A Two Prime Lending emitiu empréstimos recordes garantidos por Bitcoin no valor de $827 milhões no terceiro trimestre de 2025, elevando o seu volume total de empréstimos comprometidos para $2,55 mil milhões desde o seu lançamento em março de 2024, disse a empresa na quinta-feira.

A afiliada de empréstimos da consultora de investimentos Two Prime estabeleceu-se como uma das maiores credoras garantidas por Bitcoin globalmente, atendendo instituições como mineradores, fundos de hedge, empresas de negociação e tesourarias de ativos digitais. Recebeu um apoio de $20 milhões liderado pelo minerador de Bitcoin BTC$121.633,17 MARA Holdings (MARA) no início deste ano.

Os clientes de empréstimo da Two Prime incluem nomes cotados em bolsa como CleanSpark (CLSK), Hut 8 (HUT), Kindly MD (NAKA) e Fold (FLD). A Two Prime atribui o seu crescimento a taxas competitivas e ao atendimento a instituições que procuram rendimento e gestão de risco.

O CEO e cofundador Alexander S. Blume disse que o sucesso da empresa reflete a crescente adoção institucional do Bitcoin e a procura por soluções sofisticadas de empréstimo e derivativos no anúncio enviado por e-mail na quinta-feira.

"À medida que mais instituições — incluindo grandes tesourarias corporativas, mineradores, fundos de hedge, doações, fundos de pensões e fundos soberanos — compram e mantêm Bitcoin, a Two Prime desenvolveu estratégias sofisticadas de empréstimo e derivativos para gerar rendimento ajustado ao risco para estas instituições."