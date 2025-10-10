Capitalismo apoiado pelo governo não é capitalismo

Mão vira um dado e muda a palavra "Socialismo" para "Capitalismo", ou vice-versa. getty

É difícil recordar uma única ideologia que impulsionou o movimento Occupy Wall Street que surgiu após a crise financeira de 2008. Ainda assim, muitos desses ativistas aproveitaram a oportunidade para protestar contra o próprio capitalismo.

De acordo com uma recente reportagem do Wall Street Journal, alguns veteranos do movimento Occupy agora ocupam "cargos seniores" em grupos socialistas, incluindo aqueles que apoiam o candidato socialista a prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. Mas como a história revela, a raiva desses socialistas contra o capitalismo é tão equivocada quanto a sua confiança de que a versão "certa" do socialismo eventualmente funcionará.

Da ACORN ao Occupy

A reportagem do Journal destaca Gabe Tobias, que trabalhou para o grupo ACORN em Santa Ana, Califórnia, durante 2006.

Para aqueles que não se lembram, ACORN significa Associação de Organizações Comunitárias para Reforma Imediata. Era uma rede de organizações sem fins lucrativos que ganhou notoriedade durante a crise financeira de 2008. Os críticos culparam a ACORN por pressionar o Congresso a empurrar instituições financeiras a conceder mais empréstimos a mutuários de baixa renda, enquanto os defensores afirmavam que o grupo apenas ajudava pessoas de baixa renda a se defenderem contra práticas predatórias de empréstimo e execução hipotecária.

É inegável, no entanto, que a ACORN, que começou na década de 1970, há muito tempo agita por todos os tipos de causas de "justiça social", desde salários dignos até o aumento do uso de domínio eminente. Eles até ajudaram a aprovar a lei de registro eleitoral automático na década de 1990.

Como discute este artigo de 1989 do Southern Exposure, os membros da ACORN até protestaram durante a crise das Savings and Loan. Cita um membro que apoiava o uso de domínio eminente para ajudar os sem-abrigo, dizendo: "Se uma casa está vazia, o governo é o responsável final por ela." E como explica este relatório da Federação de Consumidores da América, a ACORN (e outros grupos, incluindo a Associação Nacional de Corretores Imobiliários) desempenhou um papel importante em garantir que as disposições de habitação acessível fossem incluídas na legislação federal aprovada após a crise das S&L.

Graças a estes grupos, e ao apoio do Presidente do Comitê Bancário da Câmara, Henry Gonzalez (D-TX), a Lei de Reforma, Recuperação e Fiscalização das Instituições Financeiras de 1989 exigiu que cada Banco Federal de Empréstimo Habitacional estabelecesse um programa de habitação acessível. A intenção explícita era ajudar a financiar "propriedade de casa e habitação para aluguer para famílias de rendimento baixo e moderado." (Essa linguagem é do relatório da CFA; a seção 721 da FIRREA criou programas tanto de "investimento comunitário" quanto de "habitação acessível".)

Uma história subestimada é que a FIRREA também permitiu que bancos comerciais e cooperativas de crédito se tornassem membros do Sistema Federal de Bancos de Empréstimo Habitacional. É subestimada porque agora existem 6.500 instituições financeiras membros, mas naquela época era uma tábua de salvação para o sistema FHLB porque as S&Ls estavam extintas. Em outras palavras, quando uma crise imobiliária eliminou os membros do sistema FHLB (as S&Ls), o Congresso "consertou" isso permitindo que todos os outros se juntassem ao sistema.

Esta medida deu a praticamente todos os bancos comerciais acesso a adiantamentos de crédito com garantia federal.

Crise do Governo vs. Crise do Capitalismo

Agora, vamos voltar a Gabe Tobias. É bastante irónico que ele atribua as origens do movimento socialista recém-surgido à crise financeira de 2008.

Para começar, a crise das S&L foi em parte produto da intervenção governamental nos mercados financeiros. E o nível de intervenção governamental usado para limpá-la empalidece apenas em comparação com o nível usado após a crise de 2008. E a crise de 2008 não foi causada pela desregulamentação governamental dos mercados financeiros. Se algo, foi o oposto.

Independentemente disso, as consequências da crise de 2008 incluíram quase 20 anos de apoio governamental — tanto através do Tesouro dos EUA quanto do Federal Reserve — para as duas gigantes empresas patrocinadas pelo governo no centro do mercado imobiliário.

Talvez os nomes dessas instituições e sua origem sugiram que protestar contra o capitalismo está equivocado? É difícil entender como alguém ganha tração argumentando que empresas patrocinadas pelo governo realmente representam empresas de propriedade privada, mas de alguma forma o movimento Occupy conseguiu isso.

Limite o Governo, Não o Capitalismo

É compreensível que "a miséria da crise financeira tenha sido formativa para uma geração que estava apenas chegando à maioridade" em 2008. Mas essa crise foi inequivocamente causada, em parte, por uma relação prejudicial entre a indústria e o governo.

O rótulo preciso para esse arranjo não importa. Não há necessidade de rotulá-lo como socialismo, fascismo ou qualquer outra coisa. O rótulo não mudará os fatos: o governo tornou-se mais envolvido nos mercados financeiros após a Grande Depressão, cada vez mais até a crise de 2008, e além. Os resultados foram ruins antes e depois de 2008, e o problema não pode ser resolvido com ainda mais envolvimento do governo.

É bom que Tobias e seus amigos queiram consertar o que está errado no sistema. Os apoiadores do capitalismo, incluindo libertários, querem o mesmo. Muitos deles até compartilham a preocupação com os pobres e pessoas que não podem se ajudar, bem como uma aversão às pessoas que usam o governo federal para proteger o que têm às custas de todos os outros.

Empréstimos Garantidos pelo Governo Não São Capitalismo

Mas esses problemas não são culpa da propriedade privada e do motivo de lucro. Não são culpa do capitalismo; são culpa da expansão do papel do governo na economia enquanto se esconde atrás do capitalismo.

A pobreza é a condição natural da humanidade. O sucesso do capitalismo em mudar essa condição depende da cooperação, não da exploração. O casamento da indústria privada com o governo é exploração, e diminui a taxa de sucesso do capitalismo. Pode-se até argumentar que isso leva ao fascismo absoluto, onde apenas as pessoas no comando têm direitos e o cidadão comum sofre dramaticamente.

É demais atribuir a crise financeira de 2008 ao socialismo ou fascismo absoluto, mas também é demais atribuí-la ao capitalismo. Todos que querem evitar que esses tipos de desastres económicos se repitam, sejam capitalistas, socialistas, republicanos, democratas ou membros de qualquer outro grupo, devem partir desse ponto comum.

Afastar-se do capitalismo, com maior intervenção governamental e apoio à empresa privada, restringe a liberdade das pessoas de fazer o que escolherem com seu próprio dinheiro. Isso, em última análise, torna os mercados mais frágeis e contribui para crises. Proteste contra isso, seja qual for o nome.