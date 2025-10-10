Hamas anuncia um cessar-fogo permanente, marcando o fim da guerra

PANews informou em 10 de outubro que a liderança do Hamas em Gaza declarou o fim da guerra e o lançamento de um cessar-fogo permanente. O acordo inclui a abertura bidirecional da passagem de Rafah e obrigará Israel a libertar todas as mulheres e crianças palestinianas presas. O Hamas recebeu garantias dos mediadores e do governo dos EUA de que a guerra está definitivamente terminada. PANews informou em 10 de outubro que a liderança do Hamas em Gaza declarou o fim da guerra e o lançamento de um cessar-fogo permanente. O acordo inclui a abertura bidirecional da passagem de Rafah e obrigará Israel a libertar todas as mulheres e crianças palestinianas presas. O Hamas recebeu garantias dos mediadores e do governo dos EUA de que a guerra está definitivamente terminada.