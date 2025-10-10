"Jesus do Bitcoin" Roger Ver chega a acordo de acusação diferida com o Departamento de Justiça dos EUA, planeia pagar aproximadamente 48 milhões de dólares para resolver caso fiscal

PANews relatou em 10 de outubro que o investidor pioneiro de Bitcoin Roger Ver ("Bitcoin Jesus") chegou a um acordo de acusação diferida (DPA) com o Departamento de Justiça dos EUA, concordando em pagar aproximadamente 48 milhões de dólares para resolver acusações de fraude fiscal e evasão fiscal. As acusações serão arquivadas se os termos forem cumpridos. Ver foi indiciado em 2024 por não pagar aproximadamente 48 milhões de dólares em impostos sobre ativos cripto, e este ano ele contratou uma equipe de advogados e lobistas que anteriormente defenderam Trump. Os documentos também indicam que ele pagou 600.000 dólares a Roger Stone para buscar mudanças de mercado. O caso ainda não foi levado a tribunal, e os detalhes estão sujeitos a alterações. PANews relatou em 10 de outubro que o investidor pioneiro de Bitcoin Roger Ver ("Bitcoin Jesus") chegou a um acordo de acusação diferida (DPA) com o Departamento de Justiça dos EUA, concordando em pagar aproximadamente 48 milhões de dólares para resolver acusações de fraude fiscal e evasão fiscal. As acusações serão arquivadas se os termos forem cumpridos. Ver foi indiciado em 2024 por não pagar aproximadamente 48 milhões de dólares em impostos sobre ativos cripto, e este ano ele contratou uma equipe de advogados e lobistas que anteriormente defenderam Trump. Os documentos também indicam que ele pagou 600.000 dólares a Roger Stone para buscar mudanças de mercado. O caso ainda não foi levado a tribunal, e os detalhes estão sujeitos a alterações.