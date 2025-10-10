O Boletim HackerNoon: À medida que o hype da IA atinge o pico, uma organização sem fins lucrativos pergunta: "Para quê?" (09/10/2025)

Como está, hacker?
Por @botbeat [ 8 Min de leitura ] Um mergulho profundo nas 30 empresas que queimaram mais de um trilhão de tokens da OpenAI—destacando Duolingo, OpenRouter e Indeed como os principais usuários da tecnologia GPT. Leia mais.
Por @hacker5295744 [ 10 Min de leitura ] Aprenda como usar testes orientados ao caos em aplicativos full stack com testes de integração que simulam falhas de rede e latência. Leia mais.
Por @sharkroman [ 8 Min de leitura ] 12M de pessoas usam IA para fazer música—algumas mudas, algumas virais, algumas processadas. Suno Sora mostra como a IA borra as linhas entre criador, consumidor e direitos autorais. Leia mais.
Por @josecrespophd [ 9 Min de leitura ] Assistentes de código de IA estão inundando a produção com bugs e lógica confusa. Leia mais.
Por @linked_do [ 10 Min de leitura ] O que significa ser pragmático sobre a adoção de IA, enquanto permanece fiel aos valores e à missão que impulsionam pessoas e organizações? Leia mais.
