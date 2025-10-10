O Boletim HackerNoon: À medida que o hype da IA atinge o pico, uma organização sem fins lucrativos pergunta: "Para quê?" (09/10/2025)

Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Como está, hacker? 🪐 O que está acontecendo na tecnologia hoje, 9 de outubro de 2025? O Newsletter do HackerNoon traz a página inicial do HackerNoon diretamente para sua caixa de entrada. Neste dia, a Pena de Morte foi Abolida na França em 1981, o Presidente Barack Obama recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2009, a Coreia do Norte Realizou seu Primeiro Teste Nuclear em 2006, e apresentamos estas histórias de alta qualidade. De "Empresas Logo Serão Forçadas a Recontratar Programadores Humanos Reais e Parar de Queimar Dinheiro em IA" até "Abraçando a Incerteza dos Testes Orientados ao Caos: Testes de Integração que Podem Destruir e Reconstruir", vamos mergulhar diretamente. Quem Usou Mais de Um Trilhão de Tokens da OpenAI? Salesforce, Shopify, Canva, Hubspot e Mais 26 Empresas Por @botbeat [8 Min de leitura] Uma análise profunda das 30 empresas que queimaram mais de um trilhão de tokens da OpenAI—destacando Duolingo, OpenRouter e Indeed como principais usuários da tecnologia GPT. Leia Mais. Abraçando a Incerteza dos Testes Orientados ao Caos: Testes de Integração que Podem Destruir e Reconstruir Por @hacker5295744 [10 Min de leitura] Aprenda como usar testes orientados ao caos em aplicativos full stack com testes de integração que simulam falhas de rede e latência. Leia Mais. As Máquinas que Fazem Música: Por Dentro do Boom Global de Músicas Geradas por IA Por @sharkroman [8 Min de leitura] 12 milhões de pessoas usam IA para fazer música—algumas mudas, algumas virais, algumas processadas. Suno Sora mostra como a IA borra as linhas entre criador, consumidor e direitos autorais. Leia Mais. Empresas Logo Serão Forçadas a Recontratar Programadores Humanos Reais e Parar de Queimar Dinheiro em IA Por @josecrespophd [9 Min de leitura] Assistentes de código de IA estão inundando a produção com bugs e lógica confusa. Leia Mais. Enquanto o Hype da IA Atinge o Pico, Uma Organização Sem Fins Lucrativos Pergunta: "Para Quê?" Por @linked_do [10 Min de leitura] O que significa ser pragmático sobre a adoção de IA, enquanto permanece fiel aos valores e à missão que impulsionam pessoas e organizações? Leia Mais. 2025/10/10 00:02
Como está, hacker?


🪐 O que está acontecendo na tecnologia hoje, 9 de outubro de 2025?


O Newsletter do HackerNoon traz a página inicial do HackerNoon diretamente para sua caixa de entrada. Neste dia, A Pena de Morte foi Abolida na França em 1981, O Presidente Barack Obama recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2009, A Coreia do Norte Realizou Seu Primeiro Teste Nuclear em 2006, e apresentamos estas histórias de alta qualidade. De Empresas Logo Serão Forçadas a Recontratar Programadores Humanos Reais e Parar de Queimar Dinheiro em IA até Abraçando a Incerteza dos Testes Orientados ao Caos: Testes de Integração Que Podem Destruir e Reconstruir, vamos mergulhar diretamente.

Quem Usou Mais de Um Trilhão de Tokens da OpenAI? Salesforce, Shopify, Canva, Hubspot e Mais 26 Empresas


Por @botbeat [ 8 Min de leitura ] Um mergulho profundo nas 30 empresas que queimaram mais de um trilhão de tokens da OpenAI—destacando Duolingo, OpenRouter e Indeed como os principais usuários da tecnologia GPT. Leia mais.

Abraçando a Incerteza dos Testes Orientados ao Caos: Testes de Integração Que Podem Destruir e Reconstruir


Por @hacker5295744 [ 10 Min de leitura ] Aprenda como usar testes orientados ao caos em aplicativos full stack com testes de integração que simulam falhas de rede e latência. Leia mais.

As Máquinas Que Fazem Música: Por Dentro do Boom Global de Músicas Geradas por IA


Por @sharkroman [ 8 Min de leitura ] 12M de pessoas usam IA para fazer música—algumas mudas, algumas virais, algumas processadas. Suno Sora mostra como a IA borra as linhas entre criador, consumidor e direitos autorais. Leia mais.

Empresas Logo Serão Forçadas a Recontratar Programadores Humanos Reais e Parar de Queimar Dinheiro em IA


Por @josecrespophd [ 9 Min de leitura ] Assistentes de código de IA estão inundando a produção com bugs e lógica confusa. Leia mais.

Enquanto o Hype da IA Atinge o Pico, Uma Organização Sem Fins Lucrativos Pergunta: "Para Quê?"


Por @linked_do [ 10 Min de leitura ] O que significa ser pragmático sobre a adoção de IA, enquanto permanece fiel aos valores e à missão que impulsionam pessoas e organizações? Leia mais.


🧑‍💻 O que aconteceu no seu mundo esta semana?

Dizem que escrever pode ajudar a consolidar conhecimento técnico, estabelecer credibilidade e contribuir para os padrões emergentes da comunidade. Sentindo-se preso? Nós te ajudamos ⬇️⬇️⬇️


RESPONDA A ESTAS MAIORES PERGUNTAS DE ENTREVISTA DE TODOS OS TEMPOS


Esperamos que você aproveite este material de leitura gratuito. Sinta-se à vontade para encaminhar este e-mail para um amigo nerd que vai adorar. Vejo você no Planeta Internet! Com amor, A Equipe HackerNoon ✌️


