Bitcoin Jesus está livre do DOJ – Mas a um custo enorme

Roger Ver, mais popularmente conhecido como Bitcoin Jesus, chegou a um acordo provisório com o Departamento de Justiça dos EUA sobre acusações de fraude e evasão fiscal.

O acordo estipula que Ver deve pagar 48 milhões de dólares em impostos que deve sobre suas participações em moeda digital para que as acusações contra ele sejam retiradas.

Bitcoin Jesus Garante Acordo Provisório

Bitcoin Jesus, um importante defensor de criptomoedas, pode ser absolvido das acusações de apresentar uma declaração fiscal falsa e evadir impostos.

De acordo com relatórios, Ver chegou a um acordo provisório de acusação diferida com o Departamento de Justiça. Sob os termos do acordo, Ver teria que pagar os 48 milhões de dólares que deve em impostos.

O acordo ainda é preliminar e sujeito a alterações. No entanto, sua finalização se juntaria a várias ações de clemência concedidas sob o presidente dos EUA Donald Trump em relação à indústria cripto.

A Prisão de Ver e o Apelo da Indústria por Perdão

Em fevereiro de 2024, as autoridades prenderam Ver numa conferência de cripto em Barcelona, Espanha. Ele enfrenta acusações nos EUA por supostamente evadir mais de 48 milhões de dólares em impostos e apresentar uma declaração fiscal falsa.

As acusações são baseadas na venda de 240 milhões de dólares em criptomoedas e um "imposto de saída" ligado à renúncia de Ver à cidadania americana em 2014.

A equipe jurídica de Ver tem consistentemente rejeitado a acusação como politicamente motivada. Como as acusações foram apresentadas contra ele durante a presidência de Joe Biden, eles alegaram que isso representava a abordagem severa da administração anterior à aplicação de regras sobre cripto.

No último ano, vários líderes cripto pressionaram pelo perdão de Ver. Pouco depois da posse de Trump, Elon Musk, que liderava o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) na época, comprometeu-se a explorar a clemência para Ver.

Em março, o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, sugeriu em uma postagem nas redes sociais que as autoridades podem estar visando Ver por causa de suas opiniões francas sobre liberdades pessoais. Ele argumentou que o governo deveria se concentrar em recuperar impostos não pagos em vez de buscar ações legais severas.

Buterin traçou paralelos com o caso de Ross Ulbricht, o criador da Silk Road. Ulbricht foi anteriormente condenado a uma pena dupla de prisão perpétua por acusações de conspiração relacionadas à distribuição de narcóticos, lavagem de dinheiro e invasão de computadores.

Pouco depois da posse de Trump, Ulbricht foi perdoado.

Alguns membros da comunidade cripto celebraram a notícia do potencial perdão de Ver. No entanto, críticos expressaram preocupação de que isso possa representar outro exemplo do setor cripto recebendo tratamento especial.

Recuo do Governo na Aplicação de Regras Cripto

O caso de Ver pode se tornar outro exemplo da reduzida aplicação de regras cripto da administração Trump contra o setor de criptomoedas.

Ver consistentemente conectou seu caso às alegações mais amplas de Trump sobre um sistema de justiça armado. De acordo com relatórios, em abril, Ver pagou 600.000 dólares a Roger Stone, um associado de longa data do Presidente Donald Trump, para tentar abolir as disposições fiscais centrais ao caso. Além disso, Ver contratou David Schoen, um advogado que havia representado o Presidente durante seu segundo julgamento de impeachment.

A mudança significativa da SEC de sua abordagem anterior de "regulação por aplicação" exemplifica ainda mais o "toque leve" de Trump na aplicação de regras cripto.

No início deste ano, a SEC rejeitou sua ação civil de alto perfil contra a Coinbase e concordou em resolver seu caso de longa data contra a Ripple Labs. O regulador também encerrou investigações sobre outras grandes plataformas como OpenSea e Robinhood. Em abril, a administração também fechou a equipe de aplicação de regras cripto do Departamento de Justiça.