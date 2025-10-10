DOJ vai retirar acusações contra Roger Ver em acordo de 48 milhões de dólares

Destaques

O Departamento de Justiça dos EUA concordou em retirar todas as acusações criminais de fraude e evasão fiscal contra Roger Ver num acordo de 48 milhões de dólares

Este acordo de "acusação diferida" significa que o governo não avançará para um julgamento complexo

O governo acusou Ver de ocultar suas vastas participações em Bitcoin, supostamente mais de 131.000 BTC em 2014

Em 9 de outubro, o Departamento de Justiça dos EUA concordou em retirar o seu caso criminal contra Roger Ver, um investidor inicial do Bitcoin conhecido como "Jesus do Bitcoin".

De acordo com o relatório mais recente, ambas as partes decidiram encerrar a batalha legal com um acordo provisório. O relatório sugere que Roger Ver evitará um julgamento adicional e uma potencial pena de prisão que poderia chegar a 109 anos.

A resolução exige que Roger Ver pague aproximadamente 48 milhões de dólares em acordo ao Internal Revenue Service (IRS). Se ele cumprir todos os termos mencionados no acordo de acusação diferida, que inclui fazer o pagamento integral e cumprir outras condições, as acusações de fraude e evasão fiscal contra Roger Ver serão retiradas.

O que diz o Departamento de Justiça

Em vez de prolongar o caso contra Ver, o Departamento de Justiça decidiu escolher um caminho conhecido como acordo de acusação diferida. Em termos simples, significa que o governo não avançará com um julgamento criminal completo para Ver, que enfrentava 8 acusações criminais. Isso inclui três por fraude postal, duas por evasão fiscal e três por subscrever declarações fiscais falsas.

Estas acusações basearam-se em alegações de que Ver escondeu as suas substanciais participações reais em Bitcoin quando renunciou à cidadania americana em 2014. Isso incluía cerca de 131.000 Bitcoins que ele possuía tanto pessoalmente quanto através das suas empresas. Naquela época, esses Bitcoins eram avaliados em mais de 114 milhões de dólares.

O caso contra Roger Ver começou em fevereiro de 2024. Um grande júri federal em Los Angeles indiciou-o por acusações relacionadas com as suas atividades com Bitcoin durante a sua expatriação e vendas subsequentes.

Mais tarde, ele vendeu uma grande parte dessas participações em Bitcoin em 2017 sem pagar impostos sobre os ganhos. De acordo com os promotores, esse ganho totalizou mais de 48 milhões de dólares.

Ao resolver, os promotores evitam a difícil tarefa de provar a intenção de Ver no tribunal. A sua equipe jurídica argumentou que as antigas leis fiscais usadas contra ele eram muito vagas e não foram projetadas para os primeiros utilizadores de criptomoedas.

O acordo também evita uma batalha judicial sobre as alegações de Ver de que o "imposto de saída" dos EUA é inconstitucional. Alguns especialistas jurídicos também veem este acordo como uma solução prática para evitar um longo julgamento, que poderia ter revelado as incertezas na tributação de criptomoedas.

Atualmente, o Internal Revenue Service (IRS) dos EUA considera as criptomoedas como propriedade. Isso cria uma estrutura fiscal complexa onde as regras de ganhos de capital e imposto de renda se aplicam a várias atividades cripto.

Para resolver este problema e fornecer uma estrutura fiscal melhor estruturada, a Senadora Cynthia Lummis está a lutar contra as regras fiscais de criptomoedas pouco claras dos EUA com o seu Digital Asset Tax Fairness Act.

"Para manter a nossa vantagem competitiva, devemos mudar o nosso código tributário para abraçar a nossa economia digital, não sobrecarregar os utilizadores de ativos digitais. Esta legislação inovadora está totalmente paga, corta a burocracia e estabelece regras de bom senso que refletem como as tecnologias digitais funcionam no mundo real. Não podemos permitir que as nossas políticas fiscais arcaicas sufoquem a inovação americana, e a minha legislação garante que os americanos possam participar na economia digital sem violações fiscais inadvertidas," disse Lummis.

Quem é Roger Ver, o homem chamado "Jesus do Bitcoin"?

Roger Ver tornou-se um dos primeiros adotantes em 2011, quando descobriu o Bitcoin pela primeira vez. Ele ganhou o apelido de "Jesus do Bitcoin" devido ao seu zelo missionário pela moeda digital.

Ele também distribuiu Bitcoins gratuitamente para impulsionar a adoção, além de investir fortemente em startups de criptomoedas iniciais. Em 2017, ele também se envolveu em controvérsias sobre uma disputa técnica dentro da comunidade Bitcoin.

Recentemente, as suas ligações com os aliados mais próximos de Trump vieram à luz para ajudar a sua situação legal. No início de 2025, alguns relatórios revelaram que Ver pagou 600.000 dólares a Roger Stone, que é um estrategista político de longa data do atual Presidente dos EUA, Donald Trump.