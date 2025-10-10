Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
A Square lançou um novo pacote de pagamento e carteira chamado Square Bitcoin, destinado a permitir que pequenas lojas aceitem e gerem bitcoin dentro do mesmo sistema que já utilizam para vendas e gestão de dinheiro. Leitura relacionada: 'Arruinado' pelo ouro? Economista pensa que os dias de glória do Bitcoin podem estar contados. De acordo com a Square, o pacote inclui Bitcoin Payments, [...]

Square impulsiona ainda mais a adoção do Bitcoin com soluções de pagamento para comerciantes

Autor: Bitcoinist
Fonte: Bitcoinist
2025/10/10 06:00
A Square lançou um novo pacote de pagamento e carteira chamado Square Bitcoin, com o objetivo de permitir que pequenas lojas aceitem e gerenciem bitcoin dentro do mesmo sistema que já utilizam para vendas e gestão de dinheiro.

De acordo com a Square, o pacote inclui Pagamentos Bitcoin, Conversões Bitcoin e uma Carteira Bitcoin integrada, e foi anunciado como parte do segundo evento Square Releases da empresa.

Square Torna o Bitcoin Parte das Vendas Diárias

Relatórios revelaram que os Pagamentos Bitcoin permitirão que os vendedores aceitem bitcoin no ponto de venda sem taxas de processamento durante o primeiro ano.

Os comerciantes poderão escolher entre fazer holding do Bitcoin que recebem ou convertê-lo em dólares americanos. As Conversões Bitcoin podem transformar automaticamente uma parte dos recebimentos diários de cartão em bitcoin — até 50% das vendas diárias — para que as empresas possam construir discretamente uma reserva de bitcoin sem etapas extras.

A Square, a unidade de serviços para comerciantes da Block Inc., liderada por Jack Dorsey, também afirma que a Carteira permitirá que os vendedores comprem, vendam, façam holding e saquem bitcoin do mesmo Painel que usam para folha de pagamento e inventário.

Beta Inicial Mostra Alguma Adesão

A Square ofereceu pela primeira vez as Conversões Bitcoin a um grupo limitado em 2024. Com base em relatórios da empresa, esses primeiros usuários haviam acumulado 142 bitcoin até 1 de outubro de 2025.

Este número dá uma noção concreta de como a ferramenta tem sido utilizada até agora, embora não fale sobre a distribuição desse bitcoin entre as empresas ou quantas lojas fazem holding versus conversão.

O Square Banking, que a empresa lançou em 2021, já tem sido utilizado por muitos vendedores para gestão básica de caixa, e este novo passo traz ferramentas cripto para esse fluxo existente.

Mais Opções Para Pequenos Vendedores

Aceitar bitcoin pode significar custos visíveis mais baixos para alguns vendedores. Relatórios revelaram que a Square está promovendo liquidação quase instantânea e redução da exposição a taxas como razões pelas quais os comerciantes podem preferir pagamentos em bitcoin em vez de outros métodos.

Os vendedores mantêm a opção de receber vendas em dólares americanos. O ponto é a escolha: as lojas podem aceitar novas formas de pagamento enquanto mantêm controles monetários familiares em vigor.

Ferramentas Vinculadas a Uma Visão Maior

A Block, empresa-mãe da Square, tem desenvolvido outros produtos bitcoin há anos. Com base em relatórios, essas peças incluem recursos bitcoin do Cash App, Bitkey para autocustódia, equipamentos de mineração Proto e Spiral, que financia projetos bitcoin de código aberto.

A nova oferta Square Bitcoin é apresentada como mais um elo nessa cadeia, permitindo que as empresas interajam com bitcoin no checkout e nos livros contábeis.

Imagem em destaque do Pixabay, gráfico do TradingView

