Square impulsiona ainda mais a adoção do Bitcoin com soluções de pagamento para comerciantes

A Square lançou um novo pacote de pagamento e carteira chamado Square Bitcoin, com o objetivo de permitir que pequenas lojas aceitem e gerenciem bitcoin dentro do mesmo sistema que já utilizam para vendas e gestão de dinheiro.
De acordo com a Square, o pacote inclui Pagamentos Bitcoin, Conversões Bitcoin e uma Carteira Bitcoin integrada, e foi anunciado como parte do segundo evento Square Releases da empresa.
Relatórios revelaram que os Pagamentos Bitcoin permitirão que os vendedores aceitem bitcoin no ponto de venda sem taxas de processamento durante o primeiro ano.
Os comerciantes poderão escolher entre fazer holding do Bitcoin que recebem ou convertê-lo em dólares americanos. As Conversões Bitcoin podem transformar automaticamente uma parte dos recebimentos diários de cartão em bitcoin — até 50% das vendas diárias — para que as empresas possam construir discretamente uma reserva de bitcoin sem etapas extras.
A Square, a unidade de serviços para comerciantes da Block Inc., liderada por Jack Dorsey, também afirma que a Carteira permitirá que os vendedores comprem, vendam, façam holding e saquem bitcoin do mesmo Painel que usam para folha de pagamento e inventário.
A Square ofereceu pela primeira vez as Conversões Bitcoin a um grupo limitado em 2024. Com base em relatórios da empresa, esses primeiros usuários haviam acumulado 142 bitcoin até 1 de outubro de 2025.
Este número dá uma noção concreta de como a ferramenta tem sido utilizada até agora, embora não fale sobre a distribuição desse bitcoin entre as empresas ou quantas lojas fazem holding versus conversão.
O Square Banking, que a empresa lançou em 2021, já tem sido utilizado por muitos vendedores para gestão básica de caixa, e este novo passo traz ferramentas cripto para esse fluxo existente.Mais Opções Para Pequenos Vendedores
Aceitar bitcoin pode significar custos visíveis mais baixos para alguns vendedores. Relatórios revelaram que a Square está promovendo liquidação quase instantânea e redução da exposição a taxas como razões pelas quais os comerciantes podem preferir pagamentos em bitcoin em vez de outros métodos.
Os vendedores mantêm a opção de receber vendas em dólares americanos. O ponto é a escolha: as lojas podem aceitar novas formas de pagamento enquanto mantêm controles monetários familiares em vigor.Ferramentas Vinculadas a Uma Visão Maior
A Block, empresa-mãe da Square, tem desenvolvido outros produtos bitcoin há anos. Com base em relatórios, essas peças incluem recursos bitcoin do Cash App, Bitkey para autocustódia, equipamentos de mineração Proto e Spiral, que financia projetos bitcoin de código aberto.
A nova oferta Square Bitcoin é apresentada como mais um elo nessa cadeia, permitindo que as empresas interajam com bitcoin no checkout e nos livros contábeis.
