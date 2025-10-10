Jack Dorsey apela ao estatuto de isenção fiscal para pagamentos "quotidianos" em Bitcoin

A empresa de pagamentos de Jack Dorsey, Square, também anunciou na quarta-feira a integração de serviços de pagamento Bitcoin para empresas.

Jack Dorsey, fundador da empresa de pagamentos Square, instou à introdução de uma isenção fiscal de minimis em pequenas transações de Bitcoin (BTC) para ajudar a tornar a criptomoeda mais adequada para pagamentos diários.

"Queremos que o Bitcoin seja dinheiro do dia-a-dia o mais rápido possível", disse Dorsey na quarta-feira, após a integração dos serviços de pagamento Bitcoin da Square para comerciantes que utilizam os sistemas de checkout e ponto de venda da empresa.

Os seus comentários chamaram a atenção da Senadora de Wyoming, Cynthia Lummis, que introduziu uma disposição fiscal de minimis como parte de um projeto de lei fiscal de cripto independente em julho, isentando transações de BTC de 300 dólares ou menos do imposto sobre ganhos de capital com um limite máximo de isenção anual de 5.000 dólares.

Ler mais