Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
As criptomoedas enfrentaram um dia turbulento, com a BNB a registar uma queda notável de 5% e outras altcoins proeminentes a experimentarem tendências de baixa. Embora o Bitcoin tenha subido novamente para o limiar dos $120.000, ainda permanece abaixo dos $121.000. Continue a ler: Instabilidade no mercado: A montanha-russa para as criptomoedasAs criptomoedas enfrentaram um dia turbulento, com a BNB a registar uma queda notável de 5% e outras altcoins proeminentes a experimentarem tendências de baixa. Embora o Bitcoin tenha subido novamente para o limiar dos $120.000, ainda permanece abaixo dos $121.000. Continue a ler: Instabilidade no mercado: A montanha-russa para as criptomoedas

Instabilidade no mercado: A montanha-russa para as criptomoedas

Autor: Coinstats
Fonte: Coinstats
2025/10/10 05:37
Leu 1 min
Binance Coin
BNB$659.13+4.29%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com
As criptomoedas enfrentaram um dia turbulento, com a BNB registando uma queda notável de 5% e outras altcoins proeminentes a experimentarem tendências de baixa. Embora o Bitcoin tenha subido novamente para o limiar dos $120.000, ainda permanece abaixo dos $121.000.
Continue a ler: Instabilidade no mercado: A montanha-russa para as criptomoedas
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

A residência de 49 metros quadrados que utiliza “fôrmas de alumínio” para concretagem total: paredes e teto prontos em um único dia

A residência de 49 metros quadrados que utiliza “fôrmas de alumínio” para concretagem total: paredes e teto prontos em um único dia

A residência de 49 m² construída com paredes de concreto moldadas in loco utiliza fôrmas metálicas para executar paredes e teto em um único ciclo de concretagem
Compartilhar
Monitordomercado2026/03/05 07:07
Revolut lança cartão Ultra em parceria com a Visa e plano de benefícios para cartão de débito

Revolut lança cartão Ultra em parceria com a Visa e plano de benefícios para cartão de débito

 Glauber Mota, CEO do Revolut para o Brasil Divulgação Em evento realizado nesta noite em São Paulo, a fintech com sede em Londres, que iniciou suas operaçõ
Compartilhar
Epocanefocios2026/03/05 07:21
Senado aprova ampliação gradual da licença-paternidade para 20 dias

Senado aprova ampliação gradual da licença-paternidade para 20 dias

Benefício passará dos atuais 5 dias para 20 dias a partir de 2029; texto segue para sanção presidencial
Compartilhar
Poder3602026/03/05 07:42