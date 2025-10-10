As criptomoedas enfrentaram um dia turbulento, com a BNB a registar uma queda notável de 5% e outras altcoins proeminentes a experimentarem tendências de baixa. Embora o Bitcoin tenha subido novamente para o limiar dos $120.000, ainda permanece abaixo dos $121.000. Continue a ler: Instabilidade no mercado: A montanha-russa para as criptomoedas As criptomoedas enfrentaram um dia turbulento, com a BNB a registar uma queda notável de 5% e outras altcoins proeminentes a experimentarem tendências de baixa. Embora o Bitcoin tenha subido novamente para o limiar dos $120.000, ainda permanece abaixo dos $121.000. Continue a ler: Instabilidade no mercado: A montanha-russa para as criptomoedas