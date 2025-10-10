Se os ETFs de Solana forem aprovados, poderá o SOL finalmente superar o Ethereum (ETH) ou será esta moeda abaixo de $1 a roubar os holofotes?

Com as aprovações de ETF da Solana (SOL) prestes a chegar, os investidores estão a questionar se a blockchain de alto desempenho poderia finalmente começar a desafiar o Ethereum (ETH) pela dominância no espaço de contratos inteligentes.

No entanto, mesmo enquanto os investidores observam estes 2 gigantes do mercado, os analistas dizem que a verdadeira oportunidade pode estar em projetos emergentes ainda em fase de desenvolvimento. O Mutuum Finance (MUTM) é um desses projetos, estando na Fase 6 de pré-venda ao custo de apenas $0,035, e já com mais de 60% vendido. A pré-venda do projeto arrecadou mais de $17 milhões e adquiriu mais de 16.820 investidores. O Mutuum Finance é um líder de mercado com potencial para proporcionar ganhos exponenciais à medida que o mercado cripto amadurece.

Solana Prepara-se para Aprovação de ETF à Medida que o Acesso ao Mercado se Expande

A Solana (SOL) está a posicionar-se firmemente para um potencial avanço à medida que a infraestrutura do mercado se funde com o seu ecossistema mais avançado. Com os futuros da CME já a serem negociados e as opções a serem lançadas em 13 de outubro, a SOL está a ganhar as ferramentas necessárias para atrair a participação institucional, enquanto os novos padrões de listagem genéricos da SEC simplificam os ETPs de commodities à vista para começarem a ser lançados além do BTC e ETH.

Enquanto o Ethereum (ETH) ainda lidera com os seus fluxos de entrada de ETF em bolsa e aceitação mainstream estabelecida, a combinação da Solana de utilização on-chain, uso por desenvolvedores e crescente acesso global a ETF prepara o terreno para um forte desempenho potencial. Quando os investidores procuram projetos com potencial para adicionar ganhos significativos além dessas moedas blue-chip do passado, os olhares estão a mover-se cada vez mais para o Mutuum Finance (MUTM).

Pré-venda do Mutuum Finance Dispara

O Mutuum Finance está a liderar o setor DeFi com a sua pré-venda, que é apoiada por mais de 16.820 investidores e já arrecadou mais de $17 milhões. Na Fase 6, que já está 60% esgotada, os tokens MUTM estão disponíveis ao preço de $0,035 por token. Como gesto de gratidão aos apoiantes iniciais, a equipa iniciou uma oferta de $100.000 na qual 10 pessoas receberão $10.000 em tokens MUTM cada.

Além do desenvolvimento do seu ecossistema DeFi, o Mutuum Finance está a lançar uma stablecoin lastreada em USD na blockchain Ethereum. Ao contrário das stablecoins algorítmicas que se perderam em mercados baixistas, o novo token será não-algorítmico e sobrecolateralizado para garantir estabilidade de preço em mercados baixistas.

Mutuum Finance Anuncia Protocolo de Empréstimos

O Mutuum Finance está a planear revelar o seu protocolo de empréstimos, o núcleo do seu DeFi. A V1 será lançada na Testnet Sepolia no Q4 de 2025 com pool de liquidez, mtToken, token de dívida, bot liquidador e outras funcionalidades importantes. ETH e USDT são suportados desde o primeiro dia para colateralização, empréstimo e tomada de empréstimo, oferecendo aos clientes uma experiência DeFi segura, estável e fácil de usar.

O protocolo emprega um mecanismo de Relação Empréstimo-Valor (LTV) ajustado ao risco pelo qual o colateral máximo de cada ativo é determinado de acordo com seu nível de risco para facilitar empréstimos proporcionais e seguros. O sistema de reserva tampão é outra camada de proteção pela qual ativos com maior nível de risco serão obrigados a manter reservas mais altas, protegendo os usuários da volatilidade do mercado enquanto permite a estabilidade do ecossistema.

Com forte desempenho na pré-venda, recursos sofisticados de gestão de risco e foco na transparência, o Mutuum Finance está emergindo como uma força a ser reconhecida, como um participante seguro e inovador do mercado DeFi.

A Potência DeFi Sub-$1 Pronta para Brilhar em 2025

Enquanto a Solana (SOL) aguarda potenciais listagens de ETF e o Ethereum (ETH) mantém seu trono de contrato inteligente, a maior oportunidade de ganho explosivo de 2025 pode estar com projetos nascentes como o Mutuum Finance (MUTM). Atingindo seu preço da Fase 6 de apenas $0,035, já com mais de 60% vendido e mais de $17 milhões arrecadados, o MUTM está entregando mais do que hype. Com um modelo de empréstimo duplo auditado, mecanismo de LTV ajustado ao risco, uma futura stablecoin lastreada em USD e um protocolo de empréstimo de próxima geração a ser lançado na Testnet Sepolia no Q4 de 2025, o Mutuum Finance está estabelecendo as bases para um ecossistema DeFi escalável e sustentável. Para aqueles que buscam otimizar o potencial de crescimento no próximo ciclo cripto, uma alocação hoje pode provar ser uma das jogadas mais inteligentes deste ano.

