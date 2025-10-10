Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Liquidações repentinas de Bitcoin mostram o controlo do mercado pelos pequenos traders

Autor: BitcoinEthereumNews
Fonte: BitcoinEthereumNews
2025/10/10 06:33
Leu 3 min
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

Os traders de Bitcoin de retalho fizeram-se ouvir hoje, causando $700 milhões em liquidações de cripto. O preço do BTC caiu cerca de $4.000 enquanto a atividade on-chain aumentou, mesmo com as instituições continuando a comprar.

Independentemente de o BTC continuar a cair ou recuperar em breve, precisamos prestar atenção a estas dinâmicas. A liquidez corporativa é muito influente no mercado, mas não é o árbitro final do preço.

Bitcoin Causa Liquidações Surpresa

Quando o Bitcoin atingiu duas máximas históricas sucessivas no início desta semana, causou alguma consternação na comunidade. Isto aconteceu apesar da falta de atividade de retalho, com investidores institucionais impulsionando o crescimento.

Crucialmente, estas corporações continuaram a fazer grandes compras enquanto o valor do BTC estava inflacionado.

Em outras palavras, houve receios de que estes fluxos de entrada pudessem alterar profundamente os ciclos de mercado. Arthur Hayes até proclamou que o ciclo de quatro anos estava morto e que a liquidez institucional global determinaria os preços dos tokens agora.

Hoje, no entanto, estas preocupações parecem menos sérias. O Bitcoin caiu cerca de $4.000 nas últimas 24 horas, gerando um frenesi de liquidações de cripto. Mais de $114 milhões em posições short totais foram erradicadas em uma hora:

Quedas do Bitcoin Causam Liquidações. Fonte: CoinGlass

Impacto dos Traders de Retalho

Alguns fatores-chave sugerem que os traders de Bitcoin de retalho causaram todas estas liquidações. Por um lado, os emissores de ETF continuaram comprando BTC a taxas elevadas, e os produtos estão vendo enormes fluxos de entrada. Enquanto isso, a atividade de negociação on-chain do BTC aumentou entre 4% e 5%, mostrando que a atividade está despertando.

Os analistas já identificaram algumas das causas mais prováveis para o recuo do Bitcoin para $120.000, que desencadeou estas liquidações. Parecem ações de preço bastante padrão; traders de longo prazo estão realizando lucros, taxas de acumulação dos detentores provocaram baixa confiança, etc.

Além disso, há até sinais de que o BTC poderia recuperar num futuro próximo.

Isto também apresenta uma oportunidade útil para recolher dados de mercado valiosos. Estas novas forças estruturais são muito poderosas, mas não são todo-poderosas.

A atividade de retalho ainda estimulou uma grande queda no preço do Bitcoin, causando uma cascata de liquidações. Que novas narrativas podem ajudar a explicar este comportamento e permitir previsões precisas?

Independentemente de o Bitcoin continuar a subir ou descer, estas questões devem estar na vanguarda das mentes dos traders. Estas instituições aparentemente vão continuar a acumular Bitcoin de qualquer maneira.

Fonte: https://beincrypto.com/bitcoin-liquidation-retail-impact/

