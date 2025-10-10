Liquidações repentinas de Bitcoin mostram o controlo do mercado pelos pequenos traders

O post Liquidações Repentinas de Bitcoin Mostram o Controlo do Mercado pelos Traders de Retalho apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os traders de retalho de Bitcoin fizeram-se ouvir hoje, causando 700 milhões de dólares em liquidações de cripto. O preço do BTC caiu cerca de 4.000 dólares à medida que a atividade on-chain aumentou, mesmo com as instituições a continuarem a comprar. Independentemente de o BTC continuar a cair ou recuperar em breve, precisamos de prestar atenção a estas dinâmicas. A liquidez corporativa é muito influente no mercado, mas não é o árbitro final do preço. Bitcoin Causa Liquidações Surpresa Quando o Bitcoin atingiu dois máximos históricos sucessivos no início desta semana, causou alguma consternação na comunidade. Isto aconteceu apesar da falta de atividade de retalho, com investidores institucionais a impulsionar o crescimento. Patrocinado Patrocinado Crucialmente, estas corporações continuaram a fazer compras enormes enquanto o valor do BTC estava inflacionado. Por outras palavras, havia receios de que estes fluxos de entrada pudessem alterar profundamente os ciclos de mercado. Arthur Hayes até proclamou que o ciclo de quatro anos estava morto e que a liquidez institucional global determinaria agora os preços dos tokens. Hoje, no entanto, estas preocupações parecem menos sérias. O Bitcoin caiu cerca de 4.000 dólares nas últimas 24 horas, gerando um frenesi de liquidações de cripto. Mais de 114 milhões de dólares em posições short totais foram erradicadas numa hora: Quedas de Bitcoin Causam Liquidações. Fonte: CoinGlass Impacto dos Traders de Retalho Alguns fatores-chave sugerem que os traders de retalho de Bitcoin causaram todas estas liquidações. Por um lado, os emissores de ETF continuaram a comprar BTC a taxas elevadas, e os produtos estão a ver enormes fluxos de entrada. 