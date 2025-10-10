Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Ripple fortalece presença no Médio Oriente com colaboração com o Bahrain FinTech Bay

Autor: Blockchainreporter
Fonte: Blockchainreporter
2025/10/10 05:30
ripple

A Ripple está a estabelecer raízes mais profundas no Bahrein através de uma nova parceria com o Bahrain FinTech Bay, a principal incubadora e construtora de ecossistema fintech do Reino. O acordo combina a experiência de mais de uma década da Ripple em ativos digitais com as conexões locais e know-how do BFB, e ambos os lados afirmam que o objetivo é prático: testar ideias, formar pessoas e implementar pilotos no mundo real.

Sob o acordo, a Ripple e o BFB trabalharão em projetos de prova de conceito e pilotos que correspondam às prioridades fintech do Bahrein, enquanto também demonstram casos de uso em blockchain, pagamentos transfronteiriços, ativos digitais, stablecoins e tokenização. A parceria incluirá programas educacionais e aceleradores para desenvolver talentos locais e participação regular em eventos locais para ajudar a forjar colaborações na indústria.

"O Reino do Bahrein emergiu como um adotante precoce da tecnologia blockchain, e foi uma das primeiras jurisdições globalmente a regular criptoativos", disse Reece Merrick, Diretor Geral para o Médio Oriente e África na Ripple. Ele acrescentou que a Ripple está ansiosa para ajudar a estabelecer as bases para uma próspera indústria blockchain local e eventualmente oferecer a sua solução de custódia e a stablecoin Ripple USD (RLUSD) às instituições do Bahrein.

Suzy Al Zeerah, Diretora de Operações do Bahrain FinTech Bay, enquadrou a parceria como uma continuação do papel de longa data do Bahrein como centro financeiro. "Esta parceria com a Ripple reflete o compromisso do Bahrain FinTech Bay em conectar inovadores globais com o ecossistema local, criando oportunidades para pilotos, desenvolvimento de talentos e soluções de ponta que moldarão o futuro das finanças", disse ela.

Impulsionando a Inovação Blockchain

O anúncio surge enquanto a Ripple está ativa na região; a empresa participou no Fintech Forward 2025, um evento do Economist Impact em Sakhir nos dias 8 e 9 de outubro, que reuniu fintechs, bancos, reguladores e formuladores de políticas para discutir o futuro das finanças. A Ripple também está a apoiar-se numa grande presença regulatória: a empresa aponta para mais de 60 licenças e registos em todo o mundo e destaca uma licença DFSA concedida em março de 2025, que a tornou o primeiro fornecedor de pagamentos habilitado por blockchain licenciado pela Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai.

Para o Bahrein, a parceria é mais um passo na sua iniciativa para se tornar um centro regional de finanças digitais. Trazer um player global como a Ripple dá às empresas e reguladores locais a oportunidade de experimentar tokenização, stablecoins e outras ferramentas emergentes num ambiente supervisionado, e ver o que pode ser escalado para uso doméstico e transfronteiriço.

Tanto a Ripple como o Bahrain FinTech Bay dizem que começarão a trabalhar em pilotos e iniciativas educacionais com o objetivo de transformar conversas em serviços tangíveis para bancos, fintechs e empresas em todo o Golfo. Se esses pilotos forem bem-sucedidos, o Bahrein poderá encontrar-se a hospedar mais casos de uso ao vivo que vão além de demonstrações para a infraestrutura financeira quotidiana.

