Previsão de Preço da Solana — Atualização Firedancer Alimenta Burburinho de ETF e Confiança do Mercado

2025/10/10 05:30
Solana
SOL$91.25+4.59%
Solana (SOL) está atualmente a ser negociada numa faixa de preço de $222 – $234, mostrando um forte suporte de mercado devido ao crescente ETF e ao interesse institucional associado. A atualização Firedancer da Jump Crypto permitirá que a rede escale massivamente e melhore o desempenho dos seus validadores. Juntamente com SOL, projetos emergentes como MAGACOIN FINANCE estão a captar atenção pelo seu forte envolvimento comunitário e potencial de valorização, tornando-os entre as principais criptomoedas para comprar agora para o final de 2025.

Solana (SOL): Atualização Firedancer e Fluxo Institucional

A atualização Firedancer irá melhorar significativamente o throughput da Solana, aumentando as transações por segundo de 50.000 para mais de um milhão, enquanto remove todos os pontos únicos de falha. Após a atualização, é provável que mais desenvolvedores de DApp e validadores institucionais se juntem. Isto levará a uma maior liquidez e expansão do ecossistema. As hipóteses do ETF da Solana também são boas. Gestores de ativos como VanEck, Franklin Templeton e Fidelity apresentaram pedidos de ETF várias vezes e têm 95% de hipóteses de obter aprovação até meados de outubro.

Preço da Solana: CoinMarketCap

A rede registou recentemente entradas de $310 milhões no seu ETF, que manteve um AUM total de mais de $4,3 mil milhões. As previsões para o preço de SOL em outubro de 2025 estão entre $194 e $238. Se o Firedancer e o momentum do ETF continuarem a apoiar o crescimento, a previsão de SOL poderá subir para $300 e $350. Se a atualização acelerar a adoção e aumentar o throughput, as previsões a longo prazo são tão altas quanto $500.

Momentum do ETF Ethereum Fortalece-se

Ethereum (ETH) continua a beneficiar das entradas institucionais de ETF com a última ronda de capital recorde a entrar em ETFs habilitados para staking. A rede Ethereum (ETH) está prestes a passar pela atualização Fusaka em breve. Esta atualização irá melhorar a escalabilidade da Layer-2 e reduzir as taxas de transação. Assim, é provável que os preços de ETH continuem a crescer.

A acumulação de jogadores whale e a participação institucional indicam que ETH está num bom lugar no mercado. Isto torna-o uma das principais criptomoedas para comprar à medida que mais capital roda para o mercado devido à aprovação do ETF.

Destaque de Altcoin Emergente

Investidores que procuram oportunidades de alto potencial estão cada vez mais a olhar para MAGACOIN FINANCE, que está a ganhar momentum como um projeto de pré-venda com forte participação comunitária. Analistas observam que MAGACOIN FINANCE oferece uma combinação de transparência, crescimento em estágio inicial e posicionamento estratégico junto a blockchains Layer-1 importantes como SOL e ETH.

A sua dinâmica de adoção e governança verificável tornam-no uma das principais criptomoedas para comprar agora, proporcionando exposição tanto à rotação do mercado quanto às oportunidades de cripto em estágio inicial.

Conclusão

A atualização Firedancer da Solana juntamente com o aumento das entradas de ETF poderia tornar esta blockchain um dos investimentos mais procurados, com preço a curto prazo de $300-$350 e preço a longo prazo de $500. A procura contínua por ETFs e a subsequente subida das atualizações de layer-2 é benéfica para Ethereum. MAGACOIN FINANCE é, portanto, um ativo para aqueles que procuram ativos em estágio inicial com alto potencial. SOL, ETH e MAGA oferecem uma abordagem de diversificação para aproveitar a atividade do mercado no Q4 de 2025. Especialistas destacam a auditoria Hashex bem-sucedida da MAGACOIN FINANCE e a verificação em curso na Certik como prova importante de confiabilidade, reforçando a confiança dos investidores no seu modelo de pré-venda.

Esta publicação é patrocinada. A Coindoo não endossa ou assume responsabilidade pelo conteúdo, precisão, qualidade, publicidade, produtos ou quaisquer outros materiais nesta página. Os leitores são encorajados a realizar a sua própria pesquisa antes de se envolverem em quaisquer ações relacionadas com criptomoedas. A Coindoo não será responsável, direta ou indiretamente, por quaisquer danos ou perdas resultantes do uso ou confiança em qualquer conteúdo, bens ou serviços mencionados. Faça sempre a sua própria pesquisa.

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

