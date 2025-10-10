Eis o preço da TRON (TRX) se a adoção do SunPerp igualar o boom das DEX da Solana

A TRON tem feito movimentos discretos mas sérios ultimamente, e se as coisas continuarem assim, poderá estar a preparar-se para a sua maior corrida em anos. A rede acabou de lançar o SunPerp, a sua primeira DEX de futuros perpétuos, e já começou com um arranque impressionante. Os analistas estão a comparar este momento com a fase de avanço da Solana quando A TRON tem feito movimentos discretos mas sérios ultimamente, e se as coisas continuarem assim, poderá estar a preparar-se para a sua maior corrida em anos. A rede acabou de lançar o SunPerp, a sua primeira DEX de futuros perpétuos, e já começou com um arranque impressionante. Os analistas estão a comparar este momento com a fase de avanço da Solana quando