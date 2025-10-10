Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
A TRON tem feito movimentos discretos mas sérios ultimamente, e se as coisas continuarem assim, poderá estar a preparar-se para a sua maior corrida em anos. A rede acabou de lançar o SunPerp, a sua primeira DEX de futuros perpétuos, e já começou com um arranque impressionante. Os analistas estão a comparar este momento com a fase de avanço da Solana quandoA TRON tem feito movimentos discretos mas sérios ultimamente, e se as coisas continuarem assim, poderá estar a preparar-se para a sua maior corrida em anos. A rede acabou de lançar o SunPerp, a sua primeira DEX de futuros perpétuos, e já começou com um arranque impressionante. Os analistas estão a comparar este momento com a fase de avanço da Solana quando

Eis o preço da TRON (TRX) se a adoção do SunPerp igualar o boom das DEX da Solana

Autor: Coinstats
Fonte: Coinstats
2025/10/10 05:00
Leu 1 min
Tron
TRX$0.2876+2.45%
Boom
BOOM$0.0008087+2.39%
Everscale
EVER$0.00313+3.64%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com
A TRON tem feito movimentos silenciosos, mas sérios ultimamente, e se as coisas continuarem assim, poderá estar a preparar-se para a sua maior corrida em anos.  A rede acabou de lançar o SunPerp, a sua primeira exchange descentralizada (DEX) de futuros perpétuos, e já está a ter um início promissor. Os analistas estão a comparar este momento com a fase de avanço da Solana quando
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

Strategy paga 11,5% ao mês e pode virar o “banco central” das stablecoins lastreadas em Bitcoin

Strategy paga 11,5% ao mês e pode virar o “banco central” das stablecoins lastreadas em Bitcoin

STRC paga dividendo mensal de 11,5% e busca manter preço próximo ao valor de face de US$ 100. Benchmark mantém recomendação de compra para MSTR e preço-alvo de
Compartilhar
bitnoticias2026/03/05 04:00
Suspender quebra de sigilo de lobista é afronta ao Congresso, diz Viana

Suspender quebra de sigilo de lobista é afronta ao Congresso, diz Viana

Presidente da CPMI do INSS critica suspensão da quebra de sigilo de Roberta Luchsinger, ligada a Lulinha, investigado pela Polícia Federal
Compartilhar
Poder3602026/03/05 04:20
Possivelmente a Notícia Mais Importante de Hoje: Bancos dos EUA em Revolta Após a Decisão da FED sobre Criptomoedas – Emitiram uma Declaração Dura

Possivelmente a Notícia Mais Importante de Hoje: Bancos dos EUA em Revolta Após a Decisão da FED sobre Criptomoedas – Emitiram uma Declaração Dura

As organizações bancárias nos EUA reagiram fortemente após a Reserva Federal aprovar o status de "conta master" da Kraken para a exchange de criptomoedas. Indústria
Compartilhar
Bitcoinsistemi2026/03/05 04:36