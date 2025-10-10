O indicador de volatilidade do Bitcoin sinaliza um movimento massivo

O post Indicador de Volatilidade do Bitcoin Sinaliza um Movimento Massivo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Depois de ultrapassar brevemente os $126.000 no início desta semana, a última recuperação do Bitcoin perdeu força, recuando para a zona dos $121.000 e forçando os traders a questionar se o momentum está desvanecendo ou apenas recarregando. O otimismo do mercado permanece elevado à medida que entramos em outubro – um mês frequentemente associado a grandes altas nas criptomoedas – ainda assim, alguns analistas estão voltando sua atenção para um sinal muito mais profundo que se forma silenciosamente nos gráficos do Bitcoin. O estrategista técnico Tony Severino acredita que a criptomoeda está entrando no que poderia ser seu período mais crítico em anos. Sua pesquisa centra-se na Análise de Bollinger (BOLL), um indicador de volatilidade que expande e contrai dependendo do movimento de preços. De acordo com Severino, a atual compressão nas bandas semanais do Bitcoin atingiu proporções históricas, sugerindo que uma ruptura massiva é inevitável – embora sua direção permaneça incerta. Quando as bandas se apertam a tais extremos, a volatilidade geralmente irrompe pouco depois. Severino estima que a pressão poderia aumentar por até mais três meses, criando condições para uma continuação parabólica ou uma queda repentina que encerre o ciclo. "A configuração é explosiva", observou ele, sugerindo que o movimento recente para $126.000 pode ter sido um sinal falso em vez do início de uma verdadeira ruptura. Ele espera que fintas semelhantes possam ocorrer novamente antes que o Bitcoin revele sua trajetória real. Historicamente, tais compressões da Análise de Bollinger precederam pontos de viragem importantes – desde a corrida do final de 2016 que levou ao primeiro rali de seis dígitos do Bitcoin, até a compressão de meados de 2020 que alimentou sua alta no mercado. Se este padrão se mantiver, os próximos 100 dias poderão definir o tom para o resto de 2025. Por enquanto, o Bitcoin permanece preso entre a antecipação e a hesitação – dividido entre traders apostando em outro movimento vertical e outros se preparando para a primeira correção profunda do mercado desde o verão. Independentemente do que vier a seguir, o gráfico sugere uma coisa acima de tudo: uma tempestade está se formando. Fonte... O post Indicador de Volatilidade do Bitcoin Sinaliza um Movimento Massivo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Depois de ultrapassar brevemente os $126.000 no início desta semana, a última recuperação do Bitcoin perdeu força, recuando para a zona dos $121.000 e forçando os traders a questionar se o momentum está desvanecendo ou apenas recarregando. O otimismo do mercado permanece elevado à medida que entramos em outubro – um mês frequentemente associado a grandes altas nas criptomoedas – ainda assim, alguns analistas estão voltando sua atenção para um sinal muito mais profundo que se forma silenciosamente nos gráficos do Bitcoin. O estrategista técnico Tony Severino acredita que a criptomoeda está entrando no que poderia ser seu período mais crítico em anos. Sua pesquisa centra-se na Análise de Bollinger (BOLL), um indicador de volatilidade que expande e contrai dependendo do movimento de preços. De acordo com Severino, a atual compressão nas bandas semanais do Bitcoin atingiu proporções históricas, sugerindo que uma ruptura massiva é inevitável – embora sua direção permaneça incerta. Quando as bandas se apertam a tais extremos, a volatilidade geralmente irrompe pouco depois. Severino estima que a pressão poderia aumentar por até mais três meses, criando condições para uma continuação parabólica ou uma queda repentina que encerre o ciclo. "A configuração é explosiva", observou ele, sugerindo que o movimento recente para $126.000 pode ter sido um sinal falso em vez do início de uma verdadeira ruptura. Ele espera que fintas semelhantes possam ocorrer novamente antes que o Bitcoin revele sua trajetória real. Historicamente, tais compressões da Análise de Bollinger precederam pontos de viragem importantes – desde a corrida do final de 2016 que levou ao primeiro rali de seis dígitos do Bitcoin, até a compressão de meados de 2020 que alimentou sua alta no mercado. Se este padrão se mantiver, os próximos 100 dias poderão definir o tom para o resto de 2025. Por enquanto, o Bitcoin permanece preso entre a antecipação e a hesitação – dividido entre traders apostando em outro movimento vertical e outros se preparando para a primeira correção profunda do mercado desde o verão. Independentemente do que vier a seguir, o gráfico sugere uma coisa acima de tudo: uma tempestade está se formando. Fonte...