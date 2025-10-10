O indicador de volatilidade do Bitcoin sinaliza um movimento massivo

Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
O post Indicador de Volatilidade do Bitcoin Sinaliza um Movimento Massivo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Depois de ultrapassar brevemente os $126.000 no início desta semana, a última recuperação do Bitcoin perdeu força, recuando para a zona dos $121.000 e forçando os traders a questionar se o momentum está desvanecendo ou apenas recarregando. O otimismo do mercado permanece elevado à medida que entramos em outubro – um mês frequentemente associado a grandes altas nas criptomoedas – ainda assim, alguns analistas estão voltando sua atenção para um sinal muito mais profundo que se forma silenciosamente nos gráficos do Bitcoin. O estrategista técnico Tony Severino acredita que a criptomoeda está entrando no que poderia ser seu período mais crítico em anos. Sua pesquisa centra-se na Análise de Bollinger (BOLL), um indicador de volatilidade que expande e contrai dependendo do movimento de preços. De acordo com Severino, a atual compressão nas bandas semanais do Bitcoin atingiu proporções históricas, sugerindo que uma ruptura massiva é inevitável – embora sua direção permaneça incerta. Quando as bandas se apertam a tais extremos, a volatilidade geralmente irrompe pouco depois. Severino estima que a pressão poderia aumentar por até mais três meses, criando condições para uma continuação parabólica ou uma queda repentina que encerre o ciclo. "A configuração é explosiva", observou ele, sugerindo que o movimento recente para $126.000 pode ter sido um sinal falso em vez do início de uma verdadeira ruptura. Ele espera que fintas semelhantes possam ocorrer novamente antes que o Bitcoin revele sua trajetória real. Historicamente, tais compressões da Análise de Bollinger precederam pontos de viragem importantes – desde a corrida do final de 2016 que levou ao primeiro rali de seis dígitos do Bitcoin, até a compressão de meados de 2020 que alimentou sua alta no mercado. Se este padrão se mantiver, os próximos 100 dias poderão definir o tom para o resto de 2025. Por enquanto, o Bitcoin permanece preso entre a antecipação e a hesitação – dividido entre traders apostando em outro movimento vertical e outros se preparando para a primeira correção profunda do mercado desde o verão. Independentemente do que vier a seguir, o gráfico sugere uma coisa acima de tudo: uma tempestade está se formando. Fonte...O post Indicador de Volatilidade do Bitcoin Sinaliza um Movimento Massivo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Depois de ultrapassar brevemente os $126.000 no início desta semana, a última recuperação do Bitcoin perdeu força, recuando para a zona dos $121.000 e forçando os traders a questionar se o momentum está desvanecendo ou apenas recarregando. O otimismo do mercado permanece elevado à medida que entramos em outubro – um mês frequentemente associado a grandes altas nas criptomoedas – ainda assim, alguns analistas estão voltando sua atenção para um sinal muito mais profundo que se forma silenciosamente nos gráficos do Bitcoin. O estrategista técnico Tony Severino acredita que a criptomoeda está entrando no que poderia ser seu período mais crítico em anos. Sua pesquisa centra-se na Análise de Bollinger (BOLL), um indicador de volatilidade que expande e contrai dependendo do movimento de preços. De acordo com Severino, a atual compressão nas bandas semanais do Bitcoin atingiu proporções históricas, sugerindo que uma ruptura massiva é inevitável – embora sua direção permaneça incerta. Quando as bandas se apertam a tais extremos, a volatilidade geralmente irrompe pouco depois. Severino estima que a pressão poderia aumentar por até mais três meses, criando condições para uma continuação parabólica ou uma queda repentina que encerre o ciclo. "A configuração é explosiva", observou ele, sugerindo que o movimento recente para $126.000 pode ter sido um sinal falso em vez do início de uma verdadeira ruptura. Ele espera que fintas semelhantes possam ocorrer novamente antes que o Bitcoin revele sua trajetória real. Historicamente, tais compressões da Análise de Bollinger precederam pontos de viragem importantes – desde a corrida do final de 2016 que levou ao primeiro rali de seis dígitos do Bitcoin, até a compressão de meados de 2020 que alimentou sua alta no mercado. Se este padrão se mantiver, os próximos 100 dias poderão definir o tom para o resto de 2025. Por enquanto, o Bitcoin permanece preso entre a antecipação e a hesitação – dividido entre traders apostando em outro movimento vertical e outros se preparando para a primeira correção profunda do mercado desde o verão. Independentemente do que vier a seguir, o gráfico sugere uma coisa acima de tudo: uma tempestade está se formando. Fonte...

O indicador de volatilidade do Bitcoin sinaliza um movimento massivo

Autor: BitcoinEthereumNews
Fonte: BitcoinEthereumNews
2025/10/10 05:13
Leu 3 min
MOVE
MOVE$0.02272+3.36%
MAJOR
MAJOR$0.0594+0.20%
MORE
MORE$0.0005294+6.92%
REAL
REAL$0.0593+9.28%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com
Bitcoin

Depois de ultrapassar brevemente os $126.000 no início desta semana, a última alta do Bitcoin perdeu força, recuando para a zona dos $121.000 e forçando os traders a questionar se o momentum está desaparecendo ou apenas recarregando.

O otimismo do mercado permanece alto ao entrar em outubro – um mês frequentemente associado a grandes altas cripto – ainda assim, alguns analistas estão voltando sua atenção para um sinal muito mais profundo que se forma silenciosamente nos gráficos do Bitcoin.

O estrategista técnico Tony Severino acredita que a criptomoeda está entrando no que poderia ser seu período mais crítico em anos. Sua pesquisa se concentra na Análise de Bollinger (BOLL), um indicador de volatilidade que expande e contrai dependendo do movimento de preços. De acordo com Severino, a atual compressão nas bandas semanais do Bitcoin atingiu proporções históricas, sugerindo que uma ruptura massiva é inevitável – embora sua direção permaneça incerta.

Quando as bandas se apertam a tais extremos, a volatilidade geralmente irrompe pouco depois. Severino estima que a pressão poderia aumentar por até mais três meses, criando condições para uma continuação parabólica ou uma queda repentina que encerra o ciclo.

"A configuração é explosiva", ele observou, sugerindo que o movimento recente para $126.000 pode ter sido um sinal falso em vez do início de uma verdadeira ruptura. Ele espera que fintas semelhantes possam ocorrer novamente antes que o Bitcoin revele sua trajetória real.

Historicamente, tais compressões da Análise de Bollinger precederam pontos de virada importantes – desde a corrida do final de 2016 que levou ao primeiro rali de seis dígitos do Bitcoin, até a compressão de meados de 2020 que alimentou sua alta no mercado. Se esse padrão se mantiver, os próximos 100 dias poderiam definir o tom para o resto de 2025.

Por enquanto, o Bitcoin permanece preso entre antecipação e hesitação – capturado entre traders apostando em outro movimento vertical e outros se preparando para a primeira correção profunda do mercado desde o verão. O que quer que venha a seguir, o gráfico sugere uma coisa acima de tudo: uma tempestade está se formando.

Fonte

As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educacionais e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.

Autor

Alex é um jornalista financeiro experiente e entusiasta de criptomoedas. Com mais de 8 anos de experiência cobrindo as indústrias de cripto, blockchain e fintech, ele é bem versado no complexo e sempre em evolução mundo dos ativos digitais. Seus artigos perspicazes e provocativos fornecem aos leitores uma imagem clara dos últimos desenvolvimentos e tendências no mercado. Sua abordagem permite que ele decomponha ideias complexas em conteúdo acessível e aprofundado. Siga suas publicações para se manter atualizado com as tendências e tópicos mais importantes.

Histórias relacionadas



Próximo artigo

Fonte: https://coindoo.com/a-calm-before-the-storm-bitcoins-volatility-indicator-signals-a-massive-move/

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

O BTC ultrapassou os $74.000, com um aumento diário de 0,80%.

O BTC ultrapassou os $74.000, com um aumento diário de 0,80%.

PANews reportou no dia 5 de março que, de acordo com dados de mercado da OKX, o BTC acaba de ultrapassar os $74.000 e está atualmente a ser negociado a $73.982,20 por moeda, um aumento diário
Compartilhar
PANews2026/03/05 03:13
Elon Musk impulsiona frenesi por Inteligência Artificial Geral enquanto tokens de IA sobem 7%

Elon Musk impulsiona frenesi por Inteligência Artificial Geral enquanto tokens de IA sobem 7%

A afirmação de Elon Musk de que a Tesla pode ser a primeira empresa a alcançar Inteligência Artificial Geral (AGI) fez os tokens de IA descentralizada (DeAI) su
Compartilhar
Beincrypto2026/03/05 02:30
Inadimplência de aluguel recua em janeiro e chega ao menor nível dos últimos oito meses

Inadimplência de aluguel recua em janeiro e chega ao menor nível dos últimos oito meses

A inadimplência de aluguel no Brasil recuou de 3,44% em dezembro para 3,29% em janeiro de 2026, levando o Índice de Inadimplência Locatícia (IIL), divulgado pel
Compartilhar
Monitordomercado2026/03/05 02:57