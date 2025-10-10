Propriedade da família fundadora à venda por 14 milhões de dólares nas montanhas Catskill de Nova Iorque (Fotos)

O post Propriedade da Família Fundadora à Venda por $14 Milhões nas Montanhas Catskill de Nova Iorque (Fotos) apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Topline Uma vasta propriedade privada no estado de Nova Iorque com ligações a uma das famílias fundadoras da nação entrou no mercado pela primeira vez na história da América por $14 milhões. A Mansão Livingston em 401-645 Lake Delaware Dr. Francisco Rosario/DDReps para Brown Harris Stevens Factos Principais Chamada de Lake Delaware Farm, a parcela de 1.600 acres estende-se pelas cidades ocidentais de Delhi e Bovina nas Catskill e inclui um lago privado de 68 acres, casa de barcos, uma casa de 7.000 pés quadrados e uma garagem para oito carros. A imponente casa quadruplicou de tamanho desde que foi originalmente construída em 1787 e agora tem nove quartos, 10 casas de banho, seis lareiras, cornijas de lareira em mármore, uma escada em espiral esculpida, despensa do mordomo, bar e elevador. A casa, projetada no estilo grego, situa-se no final de um caminho sinuoso ladeado por muros de pedra e equipado com delicados portões de ferro, e existem vários anexos, incluindo celeiros, estábulos e outros que poderiam servir como alojamento para funcionários ou hóspedes. A casa pertence há séculos à família Livingston, cujos membros incluem signatários da Declaração de Independência e da Constituição dos EUA, e a atual listagem é a primeira vez que é oferecida para venda fora da família. Receba Alertas de Texto de Notícias de Última Hora da Forbes: Estamos a lançar alertas por mensagem de texto para que saiba sempre as maiores histórias que moldam os títulos do dia. Envie "Alerts" para (201) 335-0739 ou inscreva-se aqui: joinsubtext.com/forbes. A casa da família Livingston nas Montanhas Catskill de Nova Iorque. Francisco Rosario/DDReps para Brown Harris Stevens A casa da família Livingston nas Montanhas Catskill de Nova Iorque. Francisco Rosario/DDReps para Brown Harris Stevens A casa da família Livingston nas Montanhas Catskill de Nova Iorque. Francisco Rosario/DDReps para Brown Harris Stevens Contexto Principal A parcela faz parte de 2 milhões de acres nas Montanhas Catskill dados a súbditos leais pela Rainha de Inglaterra... O post Propriedade da Família Fundadora à Venda por $14 Milhões nas Montanhas Catskill de Nova Iorque (Fotos) apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Topline Uma vasta propriedade privada no estado de Nova Iorque com ligações a uma das famílias fundadoras da nação entrou no mercado pela primeira vez na história da América por $14 milhões. A Mansão Livingston em 401-645 Lake Delaware Dr. Francisco Rosario/DDReps para Brown Harris Stevens Factos Principais Chamada de Lake Delaware Farm, a parcela de 1.600 acres estende-se pelas cidades ocidentais de Delhi e Bovina nas Catskill e inclui um lago privado de 68 acres, casa de barcos, uma casa de 7.000 pés quadrados e uma garagem para oito carros. A imponente casa quadruplicou de tamanho desde que foi originalmente construída em 1787 e agora tem nove quartos, 10 casas de banho, seis lareiras, cornijas de lareira em mármore, uma escada em espiral esculpida, despensa do mordomo, bar e elevador. A casa, projetada no estilo grego, situa-se no final de um caminho sinuoso ladeado por muros de pedra e equipado com delicados portões de ferro, e existem vários anexos, incluindo celeiros, estábulos e outros que poderiam servir como alojamento para funcionários ou hóspedes. A casa pertence há séculos à família Livingston, cujos membros incluem signatários da Declaração de Independência e da Constituição dos EUA, e a atual listagem é a primeira vez que é oferecida para venda fora da família. Receba Alertas de Texto de Notícias de Última Hora da Forbes: Estamos a lançar alertas por mensagem de texto para que saiba sempre as maiores histórias que moldam os títulos do dia. Envie "Alerts" para (201) 335-0739 ou inscreva-se aqui: joinsubtext.com/forbes. A casa da família Livingston nas Montanhas Catskill de Nova Iorque. Francisco Rosario/DDReps para Brown Harris Stevens A casa da família Livingston nas Montanhas Catskill de Nova Iorque. Francisco Rosario/DDReps para Brown Harris Stevens A casa da família Livingston nas Montanhas Catskill de Nova Iorque. Francisco Rosario/DDReps para Brown Harris Stevens Contexto Principal A parcela faz parte de 2 milhões de acres nas Montanhas Catskill dados a súbditos leais pela Rainha de Inglaterra...