Propriedade da família fundadora à venda por 14 milhões de dólares nas montanhas Catskill de Nova Iorque (Fotos)

2025/10/10 04:46
Leu 3 min
Manchete

Uma vasta propriedade privada no estado de Nova Iorque com ligações a uma das famílias fundadoras da nação entrou no mercado pela primeira vez na história da América por 14 milhões de dólares.

A Mansão Livingston em 401-645 Lake Delaware Dr.

Francisco Rosario/DDReps para Brown Harris Stevens

Factos Principais

Chamada Lake Delaware Farm, a parcela de 1.600 acres estende-se pelas cidades ocidentais de Delhi e Bovina nas Montanhas Catskill e inclui um lago privado de 68 acres, uma casa de barcos, uma casa de 7.000 pés quadrados e uma garagem para oito carros.

A imponente casa quadruplicou de tamanho desde que foi originalmente construída em 1787 e agora tem nove quartos, 10 casas de banho, seis lareiras, cornijas de lareira em mármore, uma escada em espiral esculpida, despensa de mordomo, bar e elevador.

A casa, projetada em estilo grego, situa-se no final de uma entrada sinuosa ladeada por muros de pedra e equipada com delicados portões de ferro, e existem vários anexos, incluindo celeiros, estábulos e outros que poderiam servir como alojamento para funcionários ou hóspedes.

A casa pertence há séculos à família Livingston, cujos membros incluem signatários da Declaração de Independência e da Constituição dos EUA, e a atual listagem é a primeira vez que é oferecida para venda fora da família.

A casa da família Livingston nas Montanhas Catskill de Nova Iorque.

Francisco Rosario/DDReps para Brown Harris Stevens

A casa da família Livingston nas Montanhas Catskill de Nova Iorque.

Francisco Rosario/DDReps para Brown Harris Stevens

A casa da família Livingston nas Montanhas Catskill de Nova Iorque.

Francisco Rosario/DDReps para Brown Harris Stevens

Contexto Principal

A parcela faz parte de 2 milhões de acres nas Montanhas Catskill doados a súbditos leais pela Rainha Ana de Inglaterra em 1708. A porção à venda faz parte das centenas de milhares de acres dados à família Livingston e passados para Gertrude Livingston (cujo irmão empossou George Washington como presidente) quando ela se casou com Morgan Lewis, um membro do exército de Washington durante a Revolução, governador de Nova Iorque e juiz do Supremo Tribunal. Livingston e Lewis construíram a casa original na propriedade em 1787 e usaram-na como retiro de verão. No seu auge, a propriedade abrangia milhares de acres, com uma mansão, fazendas em funcionamento, estábulos e uma capela privada, de acordo com a agente imobiliária Norah Burden da empresa Brown Harris Stevens.

Facto Surpreendente

Os presidentes George H. W. Bush e George W. Bush, bem como a Primeira-Dama Eleanor Roosevelt, são todos descendentes da família Livingston.

Um lago privado na Lake Delaware Farm nas Montanhas Catskill de Nova Iorque.

Francisco Rosario/DDReps para Brown Harris Stevens

A casa de barcos.

Francisco Rosario/DDReps para Brown Harris Stevens

Fonte: https://www.forbes.com/sites/maryroeloffs/2025/10/09/livingston-estate-listed-for-14-million-in-new-york-has-ties-to-american-revolution-photos/

