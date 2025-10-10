Roger Ver chega a acordo provisório com o DOJ dos EUA sobre acusações fiscais: Relatório

O chamado Jesus do Bitcoin foi acusado de evasão fiscal em abril de 2024, anos depois de ter renunciado à sua cidadania americana.

Roger Ver, defensor do Bitcoin, conhecido por muitos na indústria cripto como "Jesus do Bitcoin", terá chegado a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA que poderá permitir-lhe evitar tempo de prisão.

De acordo com uma reportagem de quinta-feira do New York Times, os advogados de Ver chegaram a um acordo provisório com as autoridades americanas que exigiria que o defensor do Bitcoin (BTC) pagasse 48 milhões de dólares em impostos que já devia das suas participações em criptomoedas. O Departamento de Justiça acusou Ver de fraude postal e evasão fiscal em abril de 2024, procurando extraditá-lo de Espanha para julgamento.

O New York Times relatou que Ver manteve ligações com figuras ligadas à administração do Presidente dos EUA, Donald Trump, incluindo a contratação de advogados que anteriormente trabalharam para o presidente. O relatório também disse que ele pagou 600.000 dólares ao consultor político Roger Stone para fazer lobby por mudanças nas leis fiscais dos EUA.

